Πυραυλική επίθεση Χούθι στο Ισραήλ – Εικόνες από τον κρατήρα που δημιουργήθηκε κοντά στο «Μπεν Γκουριόν»

Συναγερμός σήμανε στο Ισραήλ ύστερα από την πυραυλική επίθεση κατά του αεροδρομίου «Μπεν Γκουριόν» από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης. Το Ισραήλ απείλησε με «επτά φορές πιο ισχυρά» αντίποινα. Οι συνδεόμενοι με το Ιράν Χούθι, που ανέλαβαν την ευθύνη για το πυραυλικό πλήγμα, έχουν εντείνει πρόσφατα τις εκτοξεύσεις πυραύλων προς το Ισραήλ, λέγοντας ότι ενεργούν σε αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

Υψηλόβαθμος διοικητής της ισραηλινής αστυνομίας, ο Γιαΐρ Χεζρόνι, έδειξε στους δημοσιογράφους έναν κρατήρα που προκλήθηκε από την πρόσκρουση του πυραύλου, ο οποίος όπως δήλωσαν οι αρχές του αεροδρομίου έπεσε δίπλα σε έναν δρόμο κοντά σε χώρο στάθμευσης του τερματικού σταθμού 3.

«Μπορείτε να δείτε τη σκηνή ακριβώς πίσω μας: ένας κρατήρας έχει σχηματιστεί εκεί, διαμέτρου δεκάδων μέτρων και επίσης βάθους δεκάδων μέτρων», δήλωσε ο Χεζρόνι, ο οποίος πρόσθεσε ότι δεν έχον προκληθεί σημαντικές ζημιές.

Οι σειρήνες ήχησαν σε όλο το κεντρικό Ισραήλ μερικά λεπτά πριν από την πρόσκρουση, περιλαμβανομένης της περιοχής κοντά στη μεγάλη πόλη Τελ Αβίβ.

Δημοσιογράφος του Reuters στο αεροδρόμιο, που βρίσκεται ανάμεσα στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ, άκουσε σειρήνες και είδε επιβάτες να τρέχουν σε χώρους που έχουν οριστεί ως δωμάτια πανικού (safe rooms).

Houthi missile hits grounds of Ben Gurion Airport after interception fails; 6 injured https://t.co/ThuWyNyzNu

Αρκετοί άνθρωποι στο αεροδρόμιο ανήρτησαν βίντεο που γυρίστηκαν με smartphones και δείχνουν μια καθαρά ορατή στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό εκεί κοντά, πίσω από σταθμευμένα αεροπλάνα και κτήρια του αεροδρομίου. Το Ρόιτερς δεν έχει επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα των βίντεο.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ ανέφερε πως οκτώ άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, περιλαμβανομένου ενός άνδρα σε ήπια προς μέτρια κατάσταση με τραύματα στα άκρα και δύο γυναίκες σε ήπια κατάσταση με τραύματα στο κεφάλι.

Surveillance camera footage shows moment of Houthi missile impact at Ben Gurion Airport https://t.co/ZAbTloBWlA

Εκπρόσωπος της Αρχής Ισραηλινών Αεροδρομίων δήλωσε πως οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις έχουν επαναληφθεί και η λειτουργία του Μπεν Γκουριόν έχει επανέλθει σε κανονικά επίπεδα, έπειτα από αναφορές για διακοπή της αεροπορικής κυκλοφορίας και αποκλεισμό των δρόμων που οδηγούν στο αεροδρόμιο.

Ωστόσο κάποιες πτήσεις επηρεάστηκαν εξαιτίας του πυραύλου, σύμφωνα με τον ιστότοπο του Μπεν Γκουριόν για την αεροπορική κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο. Ορισμένες πτήσεις, μεταξύ των οποίων των αεροπορικών εταιριών Air India, TUS Airways και του ομίλου Lufthansa, ακυρώθηκαν. Άλλες, περιλαμβανομένων εκείνων προς τα αεροδρόμιο Νιούαρκ και JFK των ΗΠΑ είχαν καθυστέρηση περίπου 90 λεπτών. Δημοσιογράφος του Reuters επιβιβάστηκε σε πτήση προς το Ντουμπάι η οποία αναχώρησε την προγραμματισμένη ώρα.

Air India και Lufthansa ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν τις πτήσεις της στο Τελ Αβίβ έως τις 6 Μαΐου μετά την επίθεση στο αεροδρόμιο. Η Delta Air Lines ακυρώνει την πτήση της Κυριακής από JFK προς το Tελ Αβίβ και την πτήση της Δευτέρας από το Τελ Αβίβ προς το JFK. Η British Airways επίσης αναστέλλει τις πτήσεις στο Τελ Αβίβ μέχρι τις 7 Μαΐου.

IDF confirms it failed to intercept Houthi ballistic missile that landed in area of airport https://t.co/JyTVImGC5V