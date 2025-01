Βραβεία της ένωσης διαδικτυακών κριτικών κινηματογράφου 2024: Το “Anora” του Sean Baker κερδίζει το βραβείο καλύτερης ταινίας

Η ένωση διαδικτυακών κριτικών κινηματογράφου (ofcs) ανακοίνωσε τους νικητές των κινηματογραφικών διακρίσεων του 2024, μαζί με τεχνικά βραβεία, ειδικά βραβεία ν και δια βίου επιτεύγματα για προσωπικότητες της βιομηχανίας, καθώς και τις δέκα καλύτερες ταινίες της χρονιάς που δεν κυκλοφόρησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ταινία «Anora», σε σκηνοθεσία του Sean Baker, κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας, το βραβείο καλύτερης ηθοποιού για την Μikey Μadison, καθώς και το βραβείο καλύτερου σεναρίου. Η ταινία «The Substance: Το ελιξίριο της Νιότης» της Coralie Fargeat απέσπασε τα βραβεία καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερου β’ γυναικείου ρόλου για τη Margaret Qualley και ένα τεχνικό βραβείο για μακιγιάζ και/ή κομμώσεις. Οι ταινίες «Κονκλάβιο» και «Dune: Μέρος δεύτερο» έλαβαν επίσης πολλαπλά βραβεία, ενώ το «Dahomey» (που διανεμήθηκε πρόσφατα και στη χώρα μας) κέρδισε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ.

Η ένωση διαδικτυακών κριτικών κινηματογράφου αποτελείται από σχεδόν 300 μέλη από όλο τον κόσμο που εκπροσωπούν μέσα όπως τα variety, the hollywood reporter, slant, paste magazine, aarp, sight & sound, screen anarchy, collider, the film stage, και πολλά άλλα. Κάθε χρόνο απονέμει παραδοσιακά βραβεία όπως καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, ηθοποιίας κ.ά. Ιδρύθηκε το 1997, και τα μέλη της μελετούν τον κινηματογράφο από ιστορική, κοινωνιολογική, πολιτική, συναισθηματική, τεχνική και άλλες οπτικές, εκτιμώντας τον ως μέσο τέχνης και ψυχαγωγίας.

Εκτός από τα κορυφαία βραβεία του 2024, η ένωση τιμά τη δουλειά και τη συμβολή επαγγελματιών και οργανισμών με τα ετήσια ειδικά και δια βίου επιτεύγματά της. Τα μέλη της προσκαλούνται να προτείνουν υποψήφιους που θεωρούν άξιους για αυτές τις διακρίσεις.

Το ειδικό βραβείο επιτεύγματος απονεμήθηκε φέτος στην Ava Duvernay για τη λαμπρή δουλειά της και την υποστήριξη νέων γυναικών σκηνοθετών, στη Barbara Crampton για τη στήριξη ανεξάρτητων πρωτοεμφανιζόμενων δημιουργών, και στον Nicolas Cage για την αστείρευτη ικανότητά του να εκπλήσσει συνεχώς.

Τα βραβεία δια βίου επιτεύγματος απονεμήθηκαν στους Rick Baker, David Cronenberg, Clint Eastwood, Elaine May και Christine Vachon. Η ένωση αναγνωρίζει επίσης δέκα διεθνείς ταινίες ως τις καλύτερες κυκλοφορίες εκτός των ηνωμένων πολιτειών για το 2024.

Τα βραβεία της ένωσης τιμούν έναν εκτενή κατάλογο ταινιών και δημιουργών από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων επιτυχιών box office και ανεξάρτητων παραγωγών, με συνολικά περισσότερες από 30 ταινίες υποψήφιες σε 18 κατηγορίες.

Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος νικητών:

Καλύτερη ταινία:

Anora

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων:

Η γάτα που δεν φοβόταν το νερό

Καλύτερη σκηνοθεσία:

Coralie Fargeat – The Substance: Το ελιξίριο της Νιότης

Kαλύτερος ηθοποιός: Ralph Fiennes – Κονκλάβιο

Kαλύτερη ηθοποιός: Mikey Madison – Anora

Kαλύτερος β’ ανδρικός ρόλος: Kieran Culkin – Αληθινός Πόνος

Kαλύτερος β’ γυναικείος ρόλος: Margaret Qualley – The Substance: Το ελιξίριο της Νιότης

Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο: Anora

Καλύτερο διασκευασμένο σενάριο: Κονκλάβιο

Μοντάζ: Οι Αντίπαλοι

Διεύθυνση φωτογραφίας: Dune: Μέρος δεύτερο

Μουσική: Οι Αντίπαλοι

Σκηνικά: Dune: Μέρος δεύτερο

Κοστούμια: Dune: Μέρος δεύτερο

Οπτικά εφέ: Dune: Μέρος δεύτερο

Κινηματογραφικό ντεμπούτο μεγάλου μήκους: Vera Drew – The People’s Joker

Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία: Όλα όσα φανταζόμαστε ως φως

Καλύτερο ντοκιμαντέρ: Dahomey

Ειδικά βραβεία:

Τεχνικά βραβεία επιτευγμάτων:

Χορογραφία – Wicked

Μακιγιάζ &/ή κομμώσεις – A different man

Μακιγιάζ &/ή κομμώσεις – The Substance: Το ελιξίριο της Νιότης

Ήχος – Dune: Μέρος δεύτερο

Κασκαντέρ – Furiosa: a mad max saga

Βραβεία δια βίου επιτεύγματος:

Rick Baker

David Cronenberg

Clint Eastwood

Elaine May

Christine Vachon

Ειδικά βραβεία επιτευγμάτων:

Ava Duvernay

Barbara Crampton

Nicolas Cage

Καλύτερες μη-αμερικανικές κυκλοφορίες:

Acting (sophie fiennes, united kingdom)

The adamant girl (ps vinothraj, india)

Cloud (kiyoshi kurosawa, japan)

Direct action (guillaume cailleau & ben russell, france)

Disco afrika: a malagasy story (luck razanajaona, madagascar)

Dying (Matthias Glasner, Germany)

I’m not everything I want to be (klára tasovská, Czech republic)

The moon is upside down (Loren Taylor, new zealand)

The other way around (Jonas Trueba, spain)

Subject: filmmaking (jörg adolph & edgar reitz, germany)

