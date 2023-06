Το Rockwave Festival επιστρέφει με μια έκθεση αφιέρωμα στον πρόδρομό του, το “Rock in Athens 85”

Σχεδόν σαράντα χρόνια μετά το πρώτο rock festival της Ελλάδας και με αφορμή την επιστροφή του rockwavefestival στις 1,7,8 και 9 Ιουλίου στο TerraVibe, έρχεται στη δεύτερη σκηνή του, στο Vibe Stage, μια έκθεση για να αποτυπώσει και να υπενθυμίσει την πορεία των μουσικών φεστιβάλ στη χώρα μας. Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες και βίντεο από το Rock in Athens, φεστιβάλ του 1985, που στην ουσία αποτέλεσετον «πρόδρομο» του Rockwave Festival.

Επίσης θα προβληθεί και το ντοκιμαντέρ του Ιωσήφ Βαρδάκη «ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ: Η Ιστορία Μιας Επανάστασης (*Να κοιμάμαι στο στήθος του…)» Ελλάδα, 1977. Το ντοκιμαντέρ, το οποίο αποτελεί την πρώτη ελληνική φιλμογραφία που αρχειοθετεί την ιστορία του ΑΚΟΕ (Απελευθερωτικό Κίνημα Ομοφυλοφίλων Ελλάδος), ξεκινάει με την συνάντηση όσων στη συνέχεια θα έφτιαχναν το ΑΚΟΕ στα τέλη της δεκαετίας του 70 και φτάνει μέχρι το κλείσιμο του περιοδικού ΑΜΦΙ το 1990 που έκαναν ορατή την ομοφυλοφιλία (αλλά και την υπόλοιπη queer κοινότητα των λεσβιών, των τραβεστί τότε κ.ά) στην Ελλάδα.

Σχετικά με το Rock in Athens

Στις 26 και 27 Ιουλίου του 1985, το Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας (Καλλιμάρμαρο) φιλοξένησε το πρώτο rock festival στην Ελλάδα, το «Rock in Athens 85» στο οποίο συμμετείχαν γνωστοί σταρ της δεκαετίας του 80, όπως οι The Clash, Depeche Mode, The Cure, Culture Club, The Stranglers, Nina Hagen, Talk Talk και οι Telephone. Ένα line up που απόλαυσαν πάνω από 80.000 άνθρωποι.

Το φεστιβάλ εντάχθηκε στις εκδηλώσεις για την πρώτη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, έναν θεσμό που ξεκίνησε από την Αθήνα το 1985. Η ιδέα ανήκε στην τότε Υπουργό Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη σε συνεργασία με τον Γάλλο ομόλογό της Jack Lang και στόχευε στην ανάδειξη του πλούτου και της ποικιλίας της ευρωπαϊκής κουλτούρας καθώς και στην έκφραση της κοινής ευρωπαϊκής ιστορίας και των κοινών ευρωπαϊκών αξιών. Μέχρι τότε, πραγματοποιούνταν μόνο μεμονωμένες συναυλίες αλλά ποτέ κανένα πολυσυλλεκτικό μουσικό φεστιβάλ. Μετά την συναυλία του 1985 πέρασαν πάνω από το δέκα χρόνια για να γίνει κάτι παρόμοιο, φτάσαμε στο 1996 με το Rock of Gods.

Ο Dave Gahan των Depeche Mode σχολιάζει για το Rock in Athens: «Φυσικά και [θυμάμαι αυτήν τη συναυλία]. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία, καθώς είχαμε μπροστά μας το μεγαλύτερο κοινό που είχαμε ποτέ παίξει μέχρι τότε. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για εμάς. Εμφανιστήκαμε μπροστά σε 80.000 κόσμο και το απολαύσαμε πολύ. Ο χώρος μπορεί να είναι και ο καλύτερος χώρος στον οποίο έχουμε εμφανιστεί μέχρι σήμερα. Ήταν το στάδιο όπου έγιναν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες και όταν πατήσαμε για πρώτη φορά το πόδι μας εκεί για το soundcheck, κοιτάζαμε γύρω μας για περίπου δέκα λεπτά προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουμε πού βρισκόμασταν και που θα παίζαμε. Είχαμε ήδη αρχίσει να χτίζουμε το κοινό μας, τους φίλους μας στην Ελλάδα και το πλήθος μας υποδέχτηκε θερμά. Στη Μεγάλη Βρετανία η συναυλία αυτή θεωρήθηκε μεγάλη είδηση».

«Τα rock festival από τη φύση τους πολυσυλλεκτικά, φιλόξενα, και οικουμενικά εκφράζουν διαχρονικά τις αξίες της συμπερίληψης, της ανεκτικότητας αλλά και της αυθεντικότητας. Είμαστε περήφανοι ως διάδοχοι και συνεχιστές της παράδοσης που εγκαινίασε το ROCK IN ATHENS 1985 και θα παραμείνουμε πιστοί και σε αυτή την παράδοση και στις κοινές μας αξίες. Με περηφάνεια και συγκίνηση, φιλοξενούμε στο Rockwave Festival την έκθεση για το πρώτο Rock festival που διοργανώθηκε ποτέ στην Ελλάδα. Για να ξαναθυμηθούμε οι μεγαλύτεροι και να γνωρίσουν οι νεότεροι», δήλωσε ο «πατριάρχης» των μουσικών events στη χώρα μας, Νίκος Λώρης.

Το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, Kosmos 93.6 θα βρεθεί στο Terra Vibe την πρώτη ημέρα του Rockwave Festival, με live εκπομπές από τον χώρο του φεστιβάλ, που θα ξεκινήσουν στις 6 το απόγευμα και θα ολοκληρωθούν στις 10 το βράδυ.

