Το Kosmos στο Rockwave Festival, με Robbie Williams, Jonathan Jeremiah, James Bay, Mika και Leon of Athens

Το πρώτο Σάββατο του Ιουλίου το Kosmos θα βρεθεί στο Terra Vibe για την πρώτη ημέρα του Rockwave Festival, το οποίο επέστρεψε δυναμικά. Με live εκπομπές από τον χώρο του φεστιβάλ, που θα ξεκινήσουν στις 6 το απόγευμα και θα ολοκληρωθούν στις 10 το βράδυ, οι παραγωγοί του Kosmos θα σας μεταφέρουν το κλίμα, τις εντυπώσεις, τα σχόλια και, φυσικά ό,τι συμβαίνει πάνω και κάτω από τη σκηνή:

Τον Leon of Athens, που συνδυάζει pop ευαισθησία με έμπνευση και πολυχρωμία στο ήχο του, με διαβατήριο το επιτυχημένο Mad into you και τις εμφανίσεις του σε μερικά από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ (Primavera Sound, Bonnaroo, Summerfest, Shaky Knees, Okeechobee) και είναι αυτός που θα ανοίξει το Rockwave.

Τον Mika, στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα με την παιχνιδιάρικη διάθεση και τα χορευτικά beats που το ντεμπούτο του, Life in cartoon motion (2007), κατάφερε να γίνει χρυσό και πλατινένιο σε 32 χώρες με επιτυχίες όπως τα Relax, take it easy και Grace Kelly. Γεννημένος το 1983 στη Βηρυτό, ο Mika και η οικογένειά του μετακόμισαν στο Παρίσι πριν εγκατασταθούν στο Λονδίνο, και σε πολύ μικρή ηλικία έκανε μαθήματα όπερας και πιάνου και πολύ σύντομα αποδείχτηκε πως είχε απίστευτες φωνητικές δυνατότητες.

Τον Jonathan Jeremiah, επίσης, στην πρώτη του εμφάνιση στη χώρα μας, τον μοναχικό καλλιτέχνη που μεταφέρει το προσωπικό του όραμα στα τραγούδια του, δίνοντας αξία και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Ξεκίνησε αντλώντας έμπνευση από τις συναυλίες που παρακολουθούσε στις νυχτερινές του βάρδιες ως φύλακας στο στάδιο Wembley του Λονδίνου και το 2011 έκανε το ντεμπούτο του στη μουσική σκηνή. Έντεκα χρόνια αργότερα, το 2022, κυκλοφόρησε τον πέμπτο του δίσκο «Horsepower for the Streets» που θεωρήθηκε ένα από τα καλύτερα της χρονιάς.

Τον James Bay, που έγινε ευρύτερα γνωστός με το εθιστικό Hold back the river, ενώ έχει χαρακτηριστεί ως «καλύτερος Βρετανός σόλο καλλιτέχνης». Δεν είναι τυχαίο ότι μοιράστηκε τη σκηνή με τους Rolling Stones, ενώ ανάμεσα στις διακρίσεις που έχει λάβει είναι για το «καλύτερο ροκ άλμπουμ» και το «καλύτερο Ροκ Τραγούδι». Η γνωστή εταιρεία μουσικών οργάνων Epiphone, αναγνωρίζοντάς τον ως έναν από τους καλύτερους κιθαρίστες, τον τίμησε με τη δική του Limited-Edition James Bay Signature “1966” κιθάρα.

Και, τέλος, τον Robbie Williams, έναν από τους σημαντικότερους performer όλων των εποχών. Μοναδικό, λαμπερό και γεμάτο ενέργεια, ο οποίος επιστρέφει στο Rockwave Festival, εκπληρώνοντας έτσι την υπόσχεση που έδωσε το 2015 στο ελληνικό κοινό. Έχοντας διανύσει 25 επιτυχημένα χρόνια καλλιτεχνικής πορείας, έρχεται ξανά για μία απολαυστική συναυλιακή εμπειρία και για να μας προσκαλέσει να χορέψουμε με το Let me entertain you, να μας ταξιδέψει με το Feel και να μας απογειώσει με το Me and my monkey.

Το Σάββατο 1η Ιουλίου 2023 ζήστε την ατμόσφαιρα του Rockwave και ένα από τα πιο εκρηκτικά lineups των τελευταίων ετών, συντονισμένοι στο Kosmos 93,6!

