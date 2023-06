«Θέατρο για την Ειρήνη»: Θεατρικό εργαστήρι για νεαρούς πρόσφυγες

Η UNICEF σε συνεργασία με το Μικρό Εθνικό προσκαλούν νεαρούς πρόσφυγες 13-20 ετών από την Ουκρανία και άλλες χώρες προέλευσης να συμμετάσχουν σε ένα θεατρικό εργαστήρι που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος «Θέατρο για την Ειρήνη». Κύριος στόχος του εργαστηρίου είναι η έμπρακτη και βιωματική εξοικείωση με την έννοια της συμπόνοιας και της φροντίδας του άλλου και η προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από το θεατρικό παιχνίδι.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Τρίτη 20 Ιουνίου 2023

Ώρα: 15:00 – 19:00

Χώρος: Θέατρο ΡΕΞ, Πανεπιστημίου 48, Αθήνα 105 64

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 (first come – first served)

Δηλώσεις συμμετοχής έως 18 Ιουνίου συμπληρώνοντας την εξής φόρμα (Συμπληρώστε 1 φόρμα για κάθε ωφελούμενο/η)

Refugee Week Greece

Tο Refugee Week Greece είναι ένα φεστιβάλ πολιτισμού, που εντάσσεται σε ένα δυναμικό παγκόσμιο κίνημα, και προωθεί τη συνεισφορά, τη δημιουργικότητα και την ανθεκτικότητα των προσφύγων και των ανθρώπων που αναζητούν καταφύγιο. Τα θεατρικά εργαστήρια θα συντονίζονται από την Υπεύθυνη του Μικρού Εθνικού Σοφία Βγενοπούλου και μια ομάδα επαγγελματιών θεατροπαιδαγωγών και ηθοποιών του Εθνικού Θεάτρου.

Υπεύθυνη επικοινωνίας και οργάνωσης: Κατερίνα Χατζάκη, Μικρό Εθνικό

email theatreforpeace@n-t.gr

