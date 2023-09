Στρατιωτικές μπάντες, φιλαρμονικές και τύμπανα από όλο τον κόσμο, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου, στις 18.00 το απόγευμα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα μοναδικό γεγονός. Ένα διεθνές φεστιβάλ με επίκεντρο το rudimental drumming και τα κρουστά των Μarching Bands.

Κορυφαίοι παίκτες και μπάντες από όλο τον κόσμο συναντιούνται στην Αθήνα το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου για ένα

διήμερο γεμάτο performances, παρουσιάσεις & clinics. Στρατιωτικές μπάντες, drumlines, φιλαρμονικές, fife & drum groups, παραδοσιακές μπάντες, samba κρουστά, drummers & percussionists από Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Σκωτία, Ελβετία, Γαλλία, Νορβηγία, Φινλανδία και φυσικά, Ελλάδα: από την Αθήνα μέχρι την Κέρκυρα, την Κοζάνη και τη Δράμα.

Τι είναι το rudimental drumming;

Είναι η “αλφάβητος” των κρουστών που καταγράφηκε για πρώτη φορά στην Ελβετία τον 14ο αιώνα και εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου, φτάνοντας στις μέρες μας ως ένα σημαντικότατο στοιχείο για όλους τους κρουστούς και κυρίως, ως η μοναδική κοινή διεθνής γλώσσα των κρουστών στις marching bands (όπως στρατιωτικές μπάντες, φιλαρμονικές και drumlines).



Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία όπου το ελληνικό κοινό θα γνωρίσει από κοντά τις παραδόσεις του κόσμου. Αλλά και ελληνικές μπάντες και οι Έλληνες κρουστοί, ο κάθε ένας από την δική του μοναδική σκοπιά, θα έχουν την ευκαιρία να δείξουν τη δουλειά τους με επίκεντρο τα rudiments αλλά και τις παραδόσεις μας στο διεθνές κοινό. Ένα φεστιβάλ που αποσκοπεί να αποτελέσει σημαντικό σταθμό στην πολιτιστική ανταλλαγή, στη συμφιλίωση μεταξύ των εθνών

και φυσικά, στην διάδοση της rudimental drumming γλώσσας στην χώρα μας.

Το φεστιβάλ θα διαρκέσει δύο ημέρες, Σάββατο 30/9 και Κυριακή 1/10 (10:00 – 17:00) και θα

πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου στην Αθήνα.

Επιπλέον, το Σάββατο απόγευμα, οι μπάντες και drummers θα περπατήσουν και θα παίξουν στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου ,

κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Η παρέλαση στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου είναι δωρεάν για το κοινό και θα αρχίσει στις 18.00.



Διεθνείς ομιλητές – Clinicians ( αλφαβητικά):

● Tam Barnes (Σκωτία, Pipe Drum style Educator, μέλος των ScottishPower Pipe Band)

● Oliver Fischer (Ελβετία, Πρόεδρος Society of International Rudimental Drummers)

● Tomi Kauppila (Φινλανδία, Επικεφαλής drumline Sea Lions Drum Corps Ναυτικού Φινλανδίας, ιδρυτής

NARD Φινλανδίας)

● Jon Klavenes (Νορβηγία, κρουστός Royal Norwegian Navy Band)

● David Panzl (Αυστρία, Καθηγητής Πανεπιστημίου Music and Performing Arts Βιέννης)

● Theo Regis (Γαλλία, Ιδρυτής ακαδημίας Orbatum, μέλος μπάντας Πυροσβεστικής Παρισιού)

● Mark Reilly (ΗΠΑ, Πρώην επικεφαλής των Old Guard Fife & Drum Army Corps, CEO του Washington

Tattoo)

Μπάντες:

● Sea Lions Drum Corps (Φινλανδία)

● Orbatum (Γαλλία)

● SIRD Swiss Chapter Ensemble (Ελβετία)

● The Austrian Guard Drumline & University of Music and Performing Arts Vienna (Αυστρία)

● Grey Coats (ΗΠΑ)

● Φιλαρμονικής Ένωσης Κέρκυραςς “ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ” Drumline (Ελλάδα)

● Drumline Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας (Παλαιά ΦΕΚ) (Ελλάδα)

● Φιλαρμονική Ορχήστρα Κοζάνης “Πανδώρα”

● Bloco da Grecia Fasarioso (Ελλάδα)

● Rudbeats Drumline (Ελλάδα)

● GRDC Ensemble (Ελλάδα)

● Bronza Banda

● Athens Snare & Bass

● Drumline Φιλαρμονικής Δήμου Καλαμαριάς

Έλληνες ομιλητές – Clinicians (αλφαβητικά):

● Τόλης Αρσενίδης (Drummer, ιδρυτής Rudbeats Drumline)

● Κωνσταντίνος Βορίσης (Percussionist)

● Φώτης Γιαννόπουλος (Drummer)

● Γιώργος Καζιάνης (Percussionist)

● Τάκης Κανέλλος (Drummer, Mode Plagal)

● Πέτρος Κούρτης (Multi-percussionist, ARTventure)

● Γιώργος Κωστελέτος (Drummer, Digital Drumming Expert)

● Αλέξανδρος Νεδέλκος, (Διοργανωτής φεστιβάλ, Ιδρυτής GRDC, μέλος ΔΣ SIRD, PAS, NARD, USARD)

● Κώστας Σερεμέτης (Percussionist)

● Νίκος Σιδηροκαστρίτης (Drummer)

● Γιάννης Χατζής (Drummer)





ΙNFO

Κόστος εισόδου για όλο το διήμερο (2 days pass): 25€.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα: www.rudimentaldrumming.gr



Η εκδήλωση είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στηρίζεται οικονομικά αποκλειστικά στις ιδιωτικές χορηγίες

και πωλήσεις εισιτηρίων. Όλοι οι καλλιτέχνες συμμετέχουν οικειοθελώς, με πολύ μεγάλη αγάπη για την

τέχνη τους και τη διάδοση της. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Αλέξανδρο Νεδέλκο, εκπρόσωπο της Ελλάδας και μέλος Δ.Σ. του διεθνούς

οργανισμού Society of International Rudimental Drummers (SIRD).

