Στην Πάτρα το KinoFest για την απόλυτη εμπειρία του θερινού σινεμά

Το KinoFest δίνει μια νέα ζωή στους χώρους της ιστορικής οινοποιείας Achaia Clauss και τους μετατρέπει σε ένα θερινό σινεμά!

Το σημαντικότερο κινηματογραφικό γεγονός της Πάτρας, επιστρέφει κάθε Σεπτέμβριο για να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους από Ελλάδα και εξωτερικό, μια βιωματική εμπειρία σε έναν ιστορικό χώρο γεμάτο αναμνήσεις.

Από τις 21 έως και τις 24 Σεπτεμβρίου ο υπέροχος χώρος της AchaiaClauss στην Πάτρα μετατρέπεται σε ένα υπαίθριο θερινό σινεμά με δωρεάν προβολές γερμανόφωνων ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους! Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις ελληνικές πρεμιέρες.

Το KinoFest – Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου θα πραγματοποιηθεί 21-24 Σεπτεμβρίου στην Πάτρα, και στη συνέχεια, μέρος των προβολών του θα μεταφερθούν στην Αθήνα, στο Goethe–Institut Αθήνας (25-26/9).

Στην ιστοσελίδα https://kinofest.gr θα βρείτε τα πάντα για το φετινό πρόγραμμα.

To KinoFest ξεκίνησε ως μια σκέψη να μετατραπεί για λίγες μέρες σε κινηματογραφικό κέντρο ένας μαγευτικός χώρος, ο χώρος της Achaia Clauss: το παλαιότερο οινοποιείο της Ελλάδας. Να δοθεί μια εναλλακτική χρήση, αυτή του κινηματογράφου, σε έναν τόπο ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με μια παραδοσιακή πολιτιστική δραστηριότητα: αυτήν της τέχνης του κρασιού.



Ωστόσο ως ένδειξη σεβασμού στις ρίζες του το πόσημου αυτού, αποφασίστηκε το Φεστιβάλ να είναι Γερμανόφωνο προς τιμήν (και στη γλώσσα) του Βαυαρού ιδρυτή του, Γουστάβου Κλάους που πριν 162 χρόνια ίδρυσε την Achaia Clauss.

Έτσι, για λίγες μέρες, θα στηθεί ένα θερινό open air φεστιβάλ, στο πλαίσιο του οποίου θα προβάλλονται γερμανόφωνες ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους τελευταίας παραγωγής από Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία σε συνδιοργάνωση με το Goethe-Zentrum Patras και με την πολύτιμη υποστήριξη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα, της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα, της Πρεσβείας της Ελβετίας στην Ελλάδα και του Goethe-Institut Athen.

Το KinoFest είναι ένα ταξίδι στον κόσμο της γερμανόφωνης κινηματογραφικής τέχνης.

To KinoFest – Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου ιδρύθηκε από την ABCinema σε συνεργασία με το Goethe-Zentrum Patras με σκοπό να αναδείξει τις καλύτερες γερμανόφωνες ταινίες και να προωθήσει την γερμανόφωνη οπτικοακουστική δημιουργία στην Ελλάδα.

Τι θα δούμε

Το Φεστιβάλ δίνει μια μοναδική ευκαιρία στο ελληνικό και διεθνή κοινό να παρακολουθήσει στην μεγάλη οθόνη τις καλύτερες νέες ταινίες του σύγχρονου γερμανόφωνου κινηματογράφου.

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για όλες τις ταινίες του KinoFest

Οι ταινίες καταπιάνονται με ενδιαφέροντα θέματα: από τον έρωτα, τις οικογενειακές σχέσεις και τις απρόσμενες εκπλήξεις που μπορεί να κρύβει η συνταξιοδότηση, μέχρι τις δυσκολίες του να εργάζεσαι σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο ή του να ζεις στην ομοφοβική μεταπολεμική Γερμανία. Το μοναδικό ντοκιμαντέρ του προγράμματος θέτει έναν ενδιαφέροντα προβληματισμό που συνδέει την Ελλάδα και τη Γερμανία: Πώς νοιώθει ένας Έλληνας που ζει στη Γερμανία και πώς ένας Γερμανός που ζει στην Ελλάδα; Η διαφορά νοοτροπίας είναι αγεφύρωτη; Ή μήπως όχι;

Μεταξύ των ταινιών που θα προβληθούν συγκαταλέγονται τέσσερις ελληνικές πρεμιέρες, ενώ αξίζει να αναφέρουμε πως το SkinDeep, είναι η ταινία που κέρδισε τον Queer Λέοντα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ενώ το Great Freedom υπήρξε υποψήφιο για το βραβείο LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2022).

Αυτές είναι οι μεγάλου μήκους ταινίες του προγράμματος:

Axiom (Jöns Jönsson, Γερμανία, 2022)

Ο Γιούλιους είναι ένας νεαρός υπάλληλος μουσείου, ευφραδής και αγαπητός σε όλους – στους φίλους, στους συναδέλφους και στην κοπέλα του. Μια μέρα, προσκαλεί τους συναδέλφους του σε ένα ιστιοπλοϊκό ταξίδι με το σκάφος της αριστοκρατικής οικογένειάς του. Όμως κάτι δεν πάει καλά. Ο Γιούλιους δεν είναι αυτός που φαίνεται…

Υποψήφια για βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Σεναρίου και βραβευμένη με βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου στα Βραβεία της Γερμανικής Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (2023).

Υποψήφια για Α’ Βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου (τμήμα Encounters).

Aeiou: A Quick Alphabet of Love (Nicolette Krebitz, Γαλλία -Γερμανία, 2022) –ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Ο Άντριαν είναι ορφανός και θεωρείται “δύσκολη περίπτωση”. Η Άννα είναι ηθοποιός, αλλά δεν έχει δουλέψει εδώ και καιρό. Και οι δύο έχουν παρεκκλίνει από τον δρόμο τους και δεν ταιριάζουν απόλυτα. Κάποια μαθήματα λογοθεραπείας που γίνονται στο διαμέρισμα της Άννας τους φέρνουν κοντά. Σύντομα, τα μαθήματα αυτά μετατρέπονται σε δείπνα, βόλτες και κοινά τσιγάρα. Και τελικά η Άννα και ο Άντριαν αποφασίζουν να κατακτήσουν τον κόσμο…

Υποψήφια για βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Σεναρίου και Α’ Ανδρικού Ρόλου στα Βραβεία της Γερμανικής Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (2022). Υποψήφια για την Χρυσή Άρκτο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου (2022).

Broken Base (Genia Leis Gerald Sommerauer, Γερμανία, 2022) –ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Η νεαρή, φιλόδοξη Εύα ήρθε στη Βιέννη από τη Γερμανία για να σπουδάσει αρχιτεκτονική. Στο τέλος των σπουδών της, αρχίζει μια πρακτική άσκηση στο γραφείο ενός επιδραστικού αρχιτέκτονα. Η καθημερινότητά της περιστρέφεται πλέον γύρω από τον σχεδιασμό ενός πάρκου τέχνης αλλά στην πορεία βιώνει την ιεραρχία ενός ανδροκρατούμενου εργασιακού χώρου.

Η προβολή της ταινίας γίνεται σε συνεργασία με τη Γερμανική Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης του Βερολίνου.

Golden years (Barbara Kulcsar, Ελβετία-Γερμανία, 2022) –ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Επιτέλους ελεύθεροι! Η Άλις και ο Πίτερ γιορτάζουν τη συνταξιοδότησή τους και μαζί με αυτήν, μια νέα φάση στη ζωή τους. Αλλά όταν η καλύτερη φίλη της πεθαίνει απροσδόκητα, η Άλις κάνει μια συγκλονιστική ανακάλυψη: είχε μια μυστική σχέση στη Γαλλία, επί 15 χρόνια μάλιστα. Η Άλις αποφασίζει να αναζητήσει τον κρυφό εραστή της φίλης της…

Skin Deep (Alex Schaad, Γερμανία, 2022)

Με την πρώτη ματιά, η Λέιλα και ο Τριστάν φαίνονται να είναι ένα ευτυχισμένο νεαρό ζευγάρι. Όταν όμως ταξιδεύουν σε ένα μυστηριώδες και απομακρυσμένο νησί, ένα παιχνίδι ταυτοτήτων ξεκινά που σταδιακά θα αλλάξει τα πάντα.

Υποψήφια για το Μεγάλο Βραβείο στη Διεθνή Εβδομάδα Κριτικών Κινηματογράφου της Βενετίας (2022) καθώς και βραβευμένη με τον Queer Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας (2022).

Great Freedom (Sebastian Meise, Αυστρία-Γερμανία, 2022)

Στη μεταπολεμική Γερμανία, ο Χανς φυλακίζεται ξανά και ξανά γιατί είναι ομοφυλόφιλος. Εξαιτίας της Παραγράφου 175, η λαχτάρα του για ελευθερία περιστέλλεται συστηματικά. Η μόνη σταθερή σχέση στη ζωή του γίνεται εκείνη με τον επί σειρά ετών συγκρατούμενό του, τον Βίκτορ, έναν καταδικασμένο δολοφόνο. Και τελικά αυτό που στην αρχή του δημιουργεί αποστροφή εξελίσσεται σε αγάπη.

Υποψήφια για το Βραβείο Κοινού LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2022.

Και μια απολαυστική ταινία για παιδιά και όλη την οικογένεια σε ειδική προβολή:

My Life as Lotta – Okey Dokey Alpaca! (Martina Plura, Γερμανία, 2022) –ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Η Λότα ανυπομονεί για την πρώτη της σχολική εκδρομή στο Άμρουμ! Όμως η καλή της διάθεση εξανεμίζεται ο μπαμπάς της, Ράινερ, συμμετέχει στην εκδρομή ως συνοδός. Ω, τι ντροπή! Αλλά είναι ακόμα πιο άβολα όταν ο Γάλλος μαθητής του προγράμματος ανταλλαγής, Ρεμί, δεν φεύγει από το πλευρό της.

Θα ακολουθήσει παιδικό εργαστήριο σε συνεργασία με το καλλιτεχνικό εργαστήριο «Ονείρου Δράσεις».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα, σε άλλη μια ειδική προβολή, ένα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ:

Με δύο βαλίτσες (Κώστας Αυγέρης, Ελλάδα-Γερμανία, 2022).

Η ταινία, σε σενάριο και αρχισυνταξία της Άννας Ρούτση, περιλαμβάνει αφηγήσεις ανθρώπων που μοιράζονται προσωπικά βιώματα από την αλληλεπίδρασή τους με την ελληνογερμανική κουλτούρα. Κάποιοι από αυτούς είναι Έλληνες που ζουν στη Γερμανία. Άλλοι είναι Γερμανοί που ζουν στην Ελλάδα. Πώς μπορούν δύο πολιτισμοί να «συμβιώσουν» στον ίδιο άνθρωπο, και τι οφέλη αλλά και δυσκολίες μπορεί να έχουν οι άνθρωποι ανάμεσα σε δύο χώρες και δύο πολιτισμούς;

Η προβολή της ταινίας γίνεται σε συνεργασία με την ελcultureProductions. Παρούσα θα είναι η σεναριογράφος Άννα Ρούτση

LGBTQI+ Αφιέρωμα

Επίσης, θα παρουσιαστεί μικρό LGBTQI+ αφιέρωμα που περιλαμβάνει δύο γερμανικές ταινίες: τα Zuhur‘sDaughters (Laurentia Genske, Robin Humboldt) και NoHardFeelings (Faraz Shariat)

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ: https://kinofest.gr

Ταινίες Μικρού Μήκους από το Φεστιβάλ του Clermont-Ferrand

Φέτος το KinoFest θα ανακοινώσει το πρώτο Βραβείο Κοινού και θα φιλοξενήσει ένα πρόγραμμα με τις καλύτερες γερμανικές ταινίες μικρού μήκους που προβλήθηκαν στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Clermont-Ferrand, το σημαντικότερο φεστιβάλ ταινιών μικρούς μήκους στον κόσμο, σε συνεργασία με την AG Kurzfilm Ένωση Γερμανικών Ταινιών Μικρού Μήκους.

Από την Αnna, με ηρωίδα μια κοπέλα που η ζωή της καθορίζεται από το υπερβολικό βάρος και από την έμμονη ιδέα ότι είναι ελαττωματική, μέχρι τους τρεις τυφλούς νέους του The Unicorn in Snowpants Suddenly Ran Off για τους οποίους η τύφλωση δεν είναι αναπηρία αλλά η κανονικότητά τους, οι μικρού μήκους ταινίες του KinoFest υπόσχονται απολαυστικές ιστορίες που εκπλήσσουν και χαράζονται στο νου.

Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για όλες τις μικρού μήκους ταινίες που θα προβληθούν στο φεστιβάλ: https://kinofest.gr/el/tainies-mikrou-mikous/

Στο Ινστιτούτο Γκαίτε (25-26/9)

Το πρόγραμμα προβολών στο Γκαίτε περιλαμβάνει μία επιλογή από τις ταινίες που θα παρουσιαστούν στην Πάτρα, αλλά και μια ξεχωριστή ταινία μυθοπλασίας:

Τη Δευτέρα 25/9 θα παιχτούν οι επιλεγμένες μικρού μήκους ταινίες από το Clermont-Ferrand (18.45) και η μεγάλου μήκους ταινία Princess του Peter Luisi (20.30).

Την Τρίτη 26/9 θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ Με δύο βαλίτσες (18.30) και το LGBTQI+ αφιέρωμα (19.45).

Στην ταινία Princess του Peter Luisi (Ελβετία-Ουκρανία, 2021), που θα παιχτεί μόνο στην Αθήνα, πρωταγωνιστεί ο Τζόζεφ, ένας άντρας ο οποίος θα έκανε τα πάντα για τη Νίνα, την ανιψιά του. Ακόμα και το να κόψει το αλκοόλ. Όμως τελικά τα παρατά όταν η αδερφή του κόβει κάθε επαφή μαζί του. Πολλά χρόνια αργότερα, ο Τζόζεφ, νηφάλιος πια, μαθαίνει ότι η Νίνα έχει γίνει τοξικομανής και εγκληματίας και είναι παγιδευμένη σε μια απομακρυσμένη ουκρανική φυλακή. Τώρα είναι η σειρά του να τη σώσει…

