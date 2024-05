“Park your Cinema” στο ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος

Οι σειρές υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) Park your Cinema και Park your Cinema Kids επιστρέφουν για ένατο συνεχόμενο καλοκαίρι και προσκαλούν το κοινό σε αξέχαστες βραδιές κάτω από τ’ αστέρια στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Για τις ταινίες που απευθύνονται σε ενήλικες, το ΚΠΙΣΝ συνεργάζεται ακόμη μια χρονιά με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ), τον σημαντικότερο κινηματογραφικό θεσμό της χώρας. Παράλληλα, τις παιδικές ταινίες της ενότητας Park your Cinema Kids επιλέγει το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας (AΤΗICFF).

Τα προγράμματα Park your Cinema και Park your Cinema Kids πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Park your Cinema

Ρομαντικοί έρωτες, απροσδόκητες περιπέτειες, έντονα καρδιοχτύπια, δυνατή μουσική, ηλεκτρισμένη αγωνία, καθαρτικός τρόμος, χορταστικά γέλια, η φετινή επιλογή ταινιών, έχει κάτι για όλους. Φέτος, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το ΚΠΙΣΝ μάς πάνε διακοπές, στην πιο όμορφη παραλία που βουτήξαμε ποτέ: αυτή της μεγάλης οθόνης.

Το πρόγραμμα προβολών μέχρι το τέλος Ιουνίου έχει ως εξής:

Παρασκευή 7 Ιουνίου στις 21.00

Little Miss Sunshine (2006)

Σκηνοθεσία: Jonathan Dayton, Valerie Faris

Η οικογένεια Χούβερ αποφασίζει να ταξιδέψει ως την Καλιφόρνια με ένα ετοιμόρροπο βαν, προκειμένου η 8χρονη Όλιβ να συμμετάσχει στους τελικούς παιδικών καλλιστείων. Οι Γκρεγκ Κινίαρ, Τόνι Κολέτ, Στιβ Καρέλ, Πολ Ντάνο, Αμπιγκέιλ Μπρέσλιν και ‘Αλαν ‘Αρκιν πρωταγωνιστούν, ερμηνεύοντας τα βασικά μέλη μιας δυσλειτουργικής και εκκεντρικής οικογένειας που πρέπει να βρουν τον τρόπο να έρθουν κοντά. Μια τρυφερή καλοκαιρινή κωμωδία που κατέκτησε τις καρδιές κοινού και κριτικών και απέσπασε Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου και Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Παρασκευή 14 Ιουνίου στις 21.00

Dirty Dancing (1987)

Σκηνοθεσία: Emile Ardolino

Mία από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες ταινίες των ’80s μας ταξιδεύει στο καλοκαίρι του 1963. Η 17χρονη Μπέιμπι (Τζένιφερ Γκρέι) κάνει διακοπές με τους γονείς της. Η ίδια είναι σίγουρη ότι μπροστά της βρίσκεται ένα ακόμα βαρετό καλοκαίρι, ωστόσο όλα αλλάζουν όταν γνωρίζει τον Τζόνι (Πάτρικ Σουέζι), έναν γοητευτικό καθηγητή χορού που παραδίδει μαθήματα σε παραθεριστές. Η Μπέιμπι αρχίζει μαθήματα χορού με τον Τζόνι και σύντομα ένας μεγάλος έρωτας γεννιέται….. Μια ταινία με πάθος, γκλίτερ και τραγούδια που έχουν μείνει στην ιστορία της ποπ κουλτούρας, όπως το βραβευμένο με Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού «(I’ve Had the) Τime of my Life».

Παρασκευή 21 Ιουνίου στις 21.00

Triangle of Sadness / Το τρίγωνο της θλίψης (2022)

Σκηνοθεσία: Ruben Östlund

Ο Καρλ και η Γιάγια, ένα ζευγάρι μοντέλων που ζει αποκλειστικά στον κόσμο της μόδας εξερευνώντας παράλληλα τα όρια της σχέσης του, αποδέχονται την πρόσκληση για μια πολυτελή κρουαζιέρα, με συνταξιδιώτες ένα απωθητικό συνονθύλευμα από βαθύπλουτους επιβάτες: έναν Ρώσο ολιγάρχη, Βρετανούς έμπορους όπλων, καθώς και έναν ιδιοσυγκρασιακό, αλκοολικό και μαρξιστή καπετάνιο. Στην αρχή, τα πάντα δείχνουν φωτογενή, βγαλμένα θαρρείς από τις εικόνες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, μια θύελλα καραδοκεί και η ναυτία ισοπεδώνει τους επιβάτες στη διάρκεια του λουκούλλειου δείπνου που τους παραθέτει ο καπετάνιος. Η κρουαζιέρα καταλήγει σε καταστροφή. Ο δεύτερος Χρυσός Φοίνικας του Ρούμπεν Έστλουντ είναι μια κατάμαυρη κωμωδία που σατιρίζει ανελέητα τους τρόπους και τα καμώματα ενός χρεοκοπημένου κόσμου που θαυμάζει το είδωλό του στον καθρέφτη.

Park your Cinema Κids

Οι μικροί θεατές και οι οικογένειές τους είναι καλεσμένοι και φέτος στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος για να ανακαλύψουν αρχαίους μύθους, κλασικά παραμύθια και ιστορίες με φαντασία, μάγια και μυστήρια μέσα από συναρπαστικές ταινίες κινουμένων σχεδίων και live action, για όλες τις ηλικίες.

Το πρόγραμμα προβολών μέχρι το τέλος Ιουνίου έχει ως εξής:

Σάββατο 1 Ιουνίου στις 21.00

Argonuts / Αργοναύτες: Η Οργή του Ποσειδώνα (2022)

Σκηνοθεσία: David Alaux

Η ζωή κυλάει ήρεμα στην Ιωλκό, το πανέμορφο και ακμάζον λιμάνι της αρχαίας Ελλάδας. Μέχρι που ο Ποσειδώνας οργίζεται και απειλεί να το εξαφανίσει. Ένα πανέξυπνο και περιπετειώδες νεαρό ποντίκι, μαζί με τον γάτο που παίζει τον ρόλο του θετού του πατέρα, σπεύδουν να βοηθήσουν τον γερασμένο πια Ιάσονα και τους Αργοναύτες στην αποστολή διάσωσης της πόλης. Η εκστρατεία αυτή θα τους οδηγήσει σε μέρη μακρινά, όπου ζουν μυθικά πλάσματα και μερικά από τα πιο επικίνδυνα τέρατα της μυθολογίας.

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Δείτε περισσότερα εδώ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

