Πάμπλο Λαρέν: «H Αντζελίνα Τζολί για την ταινία “Maria”, δούλεψε πάνω από 6 μήνες με την φωνή της»

Ο Πάμπλο Λαρέν (Pablo Larraín), αιώνιος θαυμαστής της Αντζελίνα Τζολί (Angelina Jolie), το 2021 της πρότεινε έναν απρόσμενο ρόλο. Να υποδυθεί την εμβληματική Μαρία Κάλλας.

Η ηθοποιός αρχικά ήταν διστακτική, στη συνέχεια όμως αγκάλιασε την πρόκληση, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία της ταινίας “Maria”, η οποία θα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 29 Αυγούστου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Σε σενάριο του υποψήφιου για Όσκαρ Στίβεν Νάιτ (Steven Knight), η ταινία εξερευνά «την ταραχώδη, όμορφη και τραγική ιστορία της ζωής της κορυφαίας σοπράνο εστιάζοντας στις τελευταίες ημέρες της στο Παρίσι τη δεκαετία του ’70».

«Η ταινία μιλάει για την γυναίκα που, αφού αφιέρωσε τη ζωή της στο παγκόσμιο κοινό, αποφασίζει να βρει τη δική της φωνή, τη δική της ταυτότητα και να κάνει επιτέλους κάτι μόνο για τον εαυτό της», δήλωσε ο Χιλιανός δημιουργός στο Vanity Fair.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ντίβα του 20ού αιώνα, και ποια θα μπορούσε να την υποδυθεί; Χρειαζόμουν μια ηθοποιό…που θα κουβαλούσε αυτό το βάρος, που θα ήταν αυτή η παρουσία. Η Αντζελίνα ήταν εκεί», συμπλήρωσε.

Περιγράφει την προετοιμασία της, η οποία κράτησε περισσότερο από 6 μήνες, ως «πολύ συγκεκριμένη και πολύ δύσκολη».

Angelina Jolie trained for more than 6 months to play opera singer Maria Callas in the Pablo Larraín directed biopic.



