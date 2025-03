Όσκαρ 2025: «Σάρωσε» το «Anora» με 5 βραβεία – Ο Έιντριεν Μπρόντι το Α’ Ανδρικού Ρόλου, η Μάικι Μάντισον το Α’ Γυναικείου Ρόλου

Η ταινία «Anora» ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής των Όσκαρ 2025 καθώς κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και συνολικά πέντε βραβεία, στην 97η τελετή απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Ακολούθησαν το «The Brutalist» με τρία Όσκαρ και τα «Εμίλια Πέρεζ» και «Wicked: Μέρος Ι» με δύο Όσκαρ.

Μεγάλη βραδιά για τον Σον Μπέικερ, που κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας με το «Anora» καθώς αυτό του πρωτότυπου σεναρίου και του μοντάζ.

(AP Photo/Chris Pizzello)

To 5o Όσκαρ της ταινίας «Anora» ήταν αυτό του Α’ Γυναικείου Ρόλου που το πήρε η Μάικι Μάντισον για την ερμηνεία της στην ταινία.

Το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου πήγε στον Έιντριεν Μπρόντι για την ερμηνεία στην ταινία του «The Brutalist». Είναι το δεύτερο Όσκαρ για τον Μπρόντι, 22 χρόνια μετά την βράβευσή του για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Ο πιανίστας» του Ρομάν Πολάνσκι.

(AP Photo/Chris Pizzello)

Αναλυτικά τα βραβεία

Καλύτερη Ταινία: Anora

Anora A’ Ανδρικού Ρόλου: Έιντριεν Μπρόντι (The Brutalist)

Έιντριεν Μπρόντι (The Brutalist) Α’ Γυναικείου Ρόλου : Μάικι Μάντισον (Anora)

: Μάικι Μάντισον (Anora) Καλύτερη Σκηνοθεσία: Σον Μπέικερ (Anora)

Σον Μπέικερ (Anora) B’ Γυναικείου Ρόλου : Ζόε Σαλντάνα (Εμίλια Πέρεζ)

: Ζόε Σαλντάνα (Εμίλια Πέρεζ) Β’ Ανδρικού Ρόλου: Κίραν Κάλκιν (Αληθινός Πόνος)

Κίραν Κάλκιν (Αληθινός Πόνος) Βραβείο ξενόγλωσσης ταινίας: «Είμαι Ακόμη Εδώ» (Βραζιλία)

«Είμαι Ακόμη Εδώ» (Βραζιλία) Ντοκιμαντέρ: «No Other Land» (Καμιά Άλλη Γη)

«No Other Land» (Καμιά Άλλη Γη) Πρωτότυπο σενάριο: Σον Μπέικερ (Anora)

Σον Μπέικερ (Anora) Διασκευασμένου Σενάριο: Πίτερ Στρόαν (Κονκλάβιο)

Πίτερ Στρόαν (Κονκλάβιο) Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική Επένδυση: Ντάνιελ Μπλούμπεργκ (The Brutalist)

Ντάνιελ Μπλούμπεργκ (The Brutalist) Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι: «El Mal» (Εμίλια Πέρεζ)

«El Mal» (Εμίλια Πέρεζ) Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Flow

Flow Καλύτερα Οπτικά Εφέ: «Dune: Μέρος Δεύτερο»

«Dune: Μέρος Δεύτερο» Καλύτερη Ενδυματολογία: «Wicked: Μέρος Ι», Πολ Τάζγουελ

«Wicked: Μέρος Ι», Πολ Τάζγουελ Καλύτερη διεύθυνση φωτογραφίας : The Brutalist, Λολ Κρόλι

: The Brutalist, Λολ Κρόλι Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους: «The Only Girl in the Orchestra»

«The Only Girl in the Orchestra» Καλύτερος Ήχος: «Dune: Μέρος Δεύτερο»

«Dune: Μέρος Δεύτερο» Καλύτερη Σκηνογραφία: «Wicked: Μέρος Ι»

«Wicked: Μέρος Ι» Καλύτερο Μακιγιάζ: «The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης»

«The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης» Μοντάζ: Anora, Σον Μπέικερ

Anora, Σον Μπέικερ Καλύτερη Ταινία Live Action Κινουμένων Σχεδίων: «I’m Not a Robot»

«I’m Not a Robot» Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους: «In the Shadow of the Cypress»

Δείτε όσα συνέβησαν μέσα από το live blog του ERTNews.gr

Ένας πρόχειρος απολογισμός

Τελικά το να «παίρνεις θέση» σε ένα σκάνδαλο, μπορεί να αποβεί μοιραίο, από όποια πλευρά των χαρακωμάτων αποφασίζεις να είσαι. Το Netflix, o Ζακ Οντιάρ και η «Εμίλια Πέρεζ» με τις 13 υποψηφιότητες και τα μόλις με τα μόλις δύο Όσκαρ (πρωτότυπη μουσική και Δεύτερου Γυναικείου Ρόλου για τη Ζόε Σαλντάνα), το έμαθε με τον δύσκολο τρόπο. Το σκάνδαλο με τα tweets της Κάρλα Σοφία Γκασκόν λίγες μέρες πριν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία, ήταν το τελειωτικό χτύπημα για την ταινία που αγάπησε το κοινό που την είδε στην κινηματογραφική αίθουσα αλλά αποσυντόνισε τους τυχαίους θεατές πλατφόρμας με το θέμα και το ακατηγοριοποίητο της.

(AP Photo/Chris Pizzello)

Όταν δε ανακοινώθηκε ότι το βραβείο καλύτερης διεθνούς ταινίας πάει στο «Είμαι Ακόμη Εδώ», το τοπίο είχε ξεκαθαρίσει: Η «Εμίλια Πέρεζ» δεν θα ήταν η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς. [Οδυνηρό το χαλαρό χειροκρότημα τις δύο φορές που ακούστηκε το όνομα της Κάρλα Σοφία Γκασκόν].

Τα ίδια έπαθε και το «The Brutalist» που μπορεί να έφυγε με τα διόλου ευκαταφρόνητα τρία Όσκαρ για τη μουσική του Ντάνιελ Μπλουμπεργκ, την ερμηνεία του Έιντριεν Μπροντύ και τη διεύθυνση φωτογραφίας, αλλά θα μπορούσε να τα είχε πάει και καλύτερα αν δεν είχε σκάσει το σκάνδαλο για τη χρήση AI στις φωνές των πρωταγωνιστών όταν «εγκατέλειπαν» την αγγλική γλώσσα.

Τα δύο Όσκαρ για το «Wicked: Μέρος Ι» από τις 10 υποψηφιότητες, έφτασαν νωρίς ανεβάζοντας τον πήχη των προσδοκιών της ταινίας… Τελικά κράτησαν το βραβείο σκηνογραφίας και κουστουμιών. Δίκαιες νίκες…

Επίσης το double του «Dune: Μέρος Δεύτερο» «έσκασε» κοντά, με αποτέλεσμα να αλλάξει τη ροή των προσδοκιών.

Η «Ανόρα» κέρδισε 5 Όσκαρ από τις 6 υποψηφιότητες· μοναδικός άτυχος, ο Γιουρα Μπόρισοφ (που αν οι υποψήφιοι κέρδιζαν υποψηφιότητα στην κατηγορία που τους αναλογούσε, μάλλον θα είχε και αυτός κερδίσει).

Οι λόγοι των νικητών του «Anora» είχε μια κάποια επαναλληπτικότητα: Ευχαριστίες στις σεξεργάτριες και τον ανεξάρτητο κινηματογράφο. (Που, μεταξύ μας, αν και η ταινία ήταν ανεξάρτητη, το boostάρισμα της το πήρε από την παγκόσμια διανομή της που έγινε από τη Universal)

Ο Έιντριεν Μπρόντι βρήκε κοινό άξονα στις δύο βραβεύσεις του, τον πόλεμο… και ευχήθηκε παγκόσμια ειρήνη.

Δεν ήταν όμως ο μόνος: και οι σκηνοθέτες του νικητήριου ντοκιμαντέρ, αυτό ήθελαν.

Υπέροχη έκπληξη η νίκη του «Flow: Η Γάτα που δεν Φοβόταν το Νερό», η πρώτη ταινία από τη Λετονία που ήταν υποψήφια και που κέρδισε Όσκαρ.

Σίγουρα δεν θα ξεχάσουμε τον λόγο του Κίραν Κάλκιν που κέρδισε για την ερμηνεία του στο «Αληθινός Πόνος» καθώς υποσχέθηκε στη γυναίκα του ένα τέταρτο παιδάκι.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Άλλη μια κατηγορία που τα προγνωστικά είχαν θαμπές ζώνες και γκρίζες περιοχές. Η Ντέμυ Μουρ χάρισε τον πιο δυναμικό λόγο όταν κέρδισε το πρώτο βραβείο της καριέρας της, τη Χρυσή Σφαίρα. Στα Όσκαρ αγαπάνε τους πύρινους λόγους και η νίκη της σίγουρα θα έφερε κάτι από αυτό. Η Μάικι Μάντισον, μετά τις διαμάχες που ξεκίνησαν με την πρωταγωνίστρια του «Εμίλια Πέρεζ» πήρε το προβάδισμα από τη Σοφία Κάρλα Γκασκόν που, προ σκανδάλου, έπαιζε στην πρώτη και δεύτερη θέση (θα χρειαστεί βαρβάτη ψυχοθεραπεία, είτε κερδίσει, είτε χάσει η Ισπανίδα ηθοποιός με όλο αυτό το roller coaster συναισθημάτων που βιώνει τους τελευταίους μήνες). Η Φερνάντα Τόρες πάλι κερδίζοντας τη Χρυσή Σφαίρα, σε μια ταινία που είχε άλλες δύο υποψηφιότητες (σύνολο 3), δεν ήταν εκτός του χάρτη των στοιχημάτων. Ποια όμως κέρδισε;

Η Έμμα Στόουν που κέρδισε την προηγούμενη χρονιά Όσκαρ ερμηνείας ως Έμμα Μπάξτερ στο «Poor Things» δίνει το επόμενο βραβείο. Νικήτρια η Μάικυ Μάντισον από το «Ανόρα». «Σουρεαλιστικό όλο αυτό, ας διαβάσω από το χαρτί. […] Το να είμαι εδώ είναι κάτι μοναδικό […] Η οικογένεια μου είναι εδώ και τους ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Σον Μπέικερ […] Θέλω πάλι να ευχαριστήσω και θα συνεχίσω να υποστηρίζω τις σεξεργάτριες. Ήταν στην κορυφή των μοναδικών μου εμπειριών. Επίσης να ευχαριστήσω τις συνυποψήφιες μου. […] Όλα έγιναν (επειδή τα πίστεψε) ο Σον».

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Με τα περισσότερα βραβεία να έχουν κατακτηθεί για τους σκηνοθέτες των ταινιών «Ανόρα» Σον Μπέικερ, «Εμίλια Πέρεζ» Ζακ Οντιάρ και «The Brutalist» Μπρέιντυ Κόρμπετ, οι άλλοι δύο συνυποψήφιοι έμοιαζαν εκτός κούρσας. Τί σκηνοθέτησε όμως η τελετή σε αυτή την κατηγορία;

Ο Κουέντιν Ταραντίνο, με ύφος λαϊκου συνθέτη, δίνει το βραβείο σκηνοθεσίας. Ο Σον Μπέικερ κερδίζει και το βραβείο σκηνοθεσίας (3ο προσωπικό βραβείο so far). Βγάζει το χαρτί του και μοιράζεται μερικές σκέψεις: «Αγαπάμε όλοι τις ταινίες αλλά που τις βλέπουμε; Στους κινηματογράφους […] Είναι μια κοινωνία, μια εμπειρία […] να βοηθήσουμε τους κινηματογράφους […] στην πανδημία χάσαμε 1000 αίθουσες. Συνεχίστε να κάνετε ταινίες για τις μεγάλες οθόνες. Εγώ θα συνεχίσω. Με ακούτε διανομείς; […]. Γονείς να πηγαίνετε τα παιδιά σας στο σινεμά […] Η μαμά μου με πήγε στα πέντε μου πρώτη φορά σινεμά, σήμερα έχει τα γενέθλια της. Σου αφιερώνω το Όσκαρ μου».

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Μια είδηση που έκανε προχθές τον γύρο του κόσμου, υπογράμμιζε την αφέλεια μέλους της ακαδημίας, που ενώ προτιμούσε την ερμηνεία του Ρέιφ Φάινς, ψήφισε τον Έιντριεν Μπρόντι καθώς νόμιζε ότι ο πρώτος ήταν ήδη βραβευμένος. Το αστείο είναι ότι επέλεξε τον δεύτερο, που είχε κερδίσει Όσκαρ για τον «Πιανίστα». Η μεγάλη μάχη στα προγνωστικά ήταν ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, ενώ κάποιοι σχολίαζαν ότι θα είχε πολύ πλάκα, μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, να κέρδιζε ο Σεμπάστιαν Σταν, υποδυόμενος τον Τραμπ στα πρώτα χρόνια της ζωής του.

Αν απολαμβάνετε την παρουσίαση, έχετε το σύνδρομο της Στοκχόλμης, θα πει ο «Κόναν Ο Μπράϊαν» υποδεχόμενος τον Κίλιαν Μέρφυ. Ο Έιντριεν Μπρόντυ παίρνει το δεύτερο Όσκαρ του, μετά από τον «Πιανίστα», τότε μάλιστα είχε γίνει αντικείμενο συζητήσεων το καυτό φιλί του έδωσε στη Χάλε Μπέρυ χωρίς τη συναίνεση της. Θα πει, από αυτά που θα προλάβω να ακούσω και να αποδώσω στα ελληνικά: «Σε ευχαριστώ θεέ για αυτή την ευλογημένη ζωή […] Αισθάνομαι τόσο ευλογημένος. Η υποκριτική είναι ένα εύθραυστο επάγγελμα. […] Όπου και να είσαι, ότι και αν έχεις κάνει, μπορεί όλο να χαθεί σε στιγμή. Η σημασία του να το γνωρίζουμε αυτό αλλά και η ευγνωμοσύνη. […] Η δυνατότητα να ξαναρχίζεις είναι σημαντική […] μοιράζομαι το βραβείο με τους συνυποψήφιους […] Μπρέιντυ και Μόνα, έχετε προσφέρει πολλά στον ανεξάρτητο κινηματογράφο […] Το αφιερώνω με τη σύντροφο μου, τη Ρετζίνα και τα παιδιά μου […] σε ευχαριστώ που με έχεις δεχτεί στις ζωές σας. […] Σταματήστε τη μουσική, θα είμαι σύντομος, το έχω ξανακάνει. Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου που είναι εδώ που με έκαναν να σέβομαι, μου έμαθαν καλοσύνη, μου έδωσαν δυνατό πνεύμα για να πετύχω τον στόχο. Εκπροσωπώ τα τραύματα του πολέμου ξανά […], τον αντισημιτισμό, το ρατσισμό. Να ευχηθούμε για έναν συμπεριληπτικό, ειρηνικό κόσμο […]. Να παλεύομε για ότι είναι σωστό […]».

Η ΚΟΥΙΝ ΛΑΤΙΦΑ, Η ΟΠΡΑ ΓΟΥΪΝΦΡΕΥ ΚΑΙ Η ΓΟΥΠΙ ΓΚΟΛΜΠΕΡΓΚ ΛΕΝΕ «ΑΝΤΙΟ» ΣΤΟΝ ΚΟΥΪΝΣΙ ΤΖΟΟΥΝΣ

Ο Κουΐνσι Τζόουνς, ο εμβληματικός μουσικός, συνθέτης και παραγωγός, που έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο σε ηλικία 91 ετών, αφήνει πίσω του μια ανεκτίμητη κληρονομιά στη μουσική και τον κινηματογράφο. Η συμβολή του στην ιστορία των Όσκαρ ήταν καθοριστική, ανοίγοντας τον δρόμο για τις επόμενες γενιές μαύρων καλλιτεχνών στον χώρο του θεάματος.

Ήταν ο πρώτος μαύρος μουσικός που προσλήφθηκε ως μουσικός διευθυντής στην ετήσια τελετή απονομής των Όσκαρ, μια πρωτοποριακή στιγμή που σηματοδότησε τη σταδιακή άρση των φυλετικών διακρίσεων στη βιομηχανία του θεάματος. Επιπλέον, το 1967, έγινε ο πρώτος μαύρος συνθέτης που έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, γεγονός που επισήμανε την επιρροή του πέρα από τα όρια της τζαζ και της ποπ μουσικής.

Η σχέση του με τη μουσική των ταινιών υπήρξε πολυδιάστατη και άκρως επιδραστική. Ήταν ο μόνος μαύρος συνθέτης στην ιστορία των Όσκαρ που συγκέντρωσε τρεις υποψηφιότητες σε κατηγορίες μουσικής: το 1967 για το «In Cold Blood» (Εν Ψυχρώ), το 1978 για το The Wiz (Ο Μάγος του Οζ) και το 1985 για το The Color Purple (Το Πορφυρό Χρώμα). Κάθε μία από αυτές τις ταινίες ανέδειξε τη μοναδική ικανότητά του να συνδυάζει διαφορετικά μουσικά είδη, από τη συμφωνική ορχήστρα μέχρι τη σόουλ και τη τζαζ, δημιουργώντας συναισθηματικά φορτισμένες συνθέσεις που άγγιξαν το κοινό.

Πέρα από τα Όσκαρ, η καριέρα του περιλάμβανε περισσότερα από 80 βραβεία Grammy και συνεργασίες με θρύλους όπως ο Michael Jackson, ο Frank Sinatra και η Aretha Franklin. Η επιρροή του στη μουσική και τον κινηματογράφο παραμένει αξεπέραστη, καθιστώντας τον έναν από τους πιο σπουδαίους καλλιτέχνες του 20ού και 21ου αιώνα.

Η φετινή τελετή των Όσκαρ αποτίνει φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που όχι μόνο έγραψε ιστορία αλλά και άνοιξε νέους δρόμους για την αναγνώριση της μαύρης δημιουργικότητας και καινοτομίας στο Χόλιγουντ.

Στη σκηνή, η Όπρα Γουίνφρεϋ και η Γούπι Γκόλμπεργκ, η δεύτερη παραμένει από τις πιο επιτυχημένες παρουσιάστριες των βραβείων.

Έχει κερδίσει 21 βραβεία Γκράμι να θυμίσουμε… Και 7 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

«Με ανακάλυψε» είπε η Όπρα Γουίνφρεϋ και υποδέχτηκε την υπέροχη Κουίν Λατίφα που ερμήνευσε ξεσηκωτικά ένα τραγούδι από το «The Wiz».

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Κάποτε τα musical είχαν διαβατήριο με πολλές visa σε αυτή την κατηγορία· πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ποια νότα τελικά χτύπησε τη σωστή χορδή της ακαδημίας;

Ο Μαρκ Χάμιλ μπαίνει υπό τη γνωστή μουσική του Star Wars. Νικητής στην κατηγορία καλύτερου μουσικού σκορ, ο Ντάνιελ Μπλούμπεργκ για το «The Brutalist». Ήταν η πρώτη του υποψηφιότητα και βράβευση. Διαβάζει από ένα πρόχειρο χαρτάκι το λόγο του. Αφιερώνει το βραβείο φυσικά και στον σκηνοθέτη του. Τρέμει ολόκληρος.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ

Σε κανονικές συνθήκες, το «Emilia Perez» θα είχε το βραβείο στην τσέπη του· όμως η αποκάλυψη των παλιών τουίτ της πρωταγωνίστριας Σοφία Κάρλα Γκασκόν και η διαμάχη που ξεκίνησε με το στούντιο και τις πρωταγωνίστριες, έκαναν το σίγουρο στοίχημα να έχει αμφιβολίες. Ο πραγματικός ανταγωνιστής του ήταν το «Είμαι Ακόμη Εδώ» που κέρδισε συνολικά 3 υποψηφιότητες για Όσκαρ ή το «Flow: Η Γάτα που δεν Φοβόταν το Νερό» που κέρδισε δύο υποψηφιότητες. Αυτή η κατηγορία όμως από παράδοση, κρύβει εκπλήξεις.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Πενέλοπε Κρουθ στη σκηνή. Σείεται η αίθουσα από τα χειροκροτήματα. Νικητή το «Είμαι Ακόμη Εδώ». Ο Βάλτερ Σάλες το αφιερώνει στις Φερνάντα Τόρες και Μοντενέγκρο (μάνα και κόρη στην ταινία και τη ζωή που υποδύθηκαν τον ίδιο ρόλο σε διαφορετικές ηλικίες -και οι δύο υποψήφιες για Όσκαρ-) που έδωσαν ζωή ξανά «σε μια πραγματική ηρωίδα» που ενέπνευσε την ταινία.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Αυτή ήταν η μόνη κατηγορία που η δική μας «Μαρία» ήταν υποψήφια. Για την Ελλάδα θα είχε ιδιαίτερη σημασία μια τέτοια νίκη. Ο ανταγωνισμός όμως ήταν μεγάλος.

Καλύτερη διεύθυνση φωτογραφίας στο «The Brutalist», και το πρώτο βραβείο για την ταινία… και τον φωτογράφο της.

IN MEMORIAM

Ο Μόργκαν Φρίμαν αναφέρεται στον φίλο του Τζιν Χάκμαν που έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες. Το βίντεο με τα «αντίο» του Χόλυγουντ ξεκινάει. Πρώτη η Μάγκυ Σμίθ… τελευταίος ο Τζιν Χάκμαν. Ανάμεσα, μεταξύ άλλων οι Τζόαν Πλόουράιτ, Ανούκ Εμέ, Ντόναλντ Σάδερλαντ, Σίλευ Ντιβάλ, Ντέιβιντ Λιντς, Τζέιμς Έρλ Τζόουνς.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ LIVE ACTION ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το μέγεθος δεν έχει σημασία στις ταινίες κινουμένων σχεδίων… σημασία έχει η καρδιά. Ποια από τις πέντε υποψήφιες ταινίες είχε μεγαλύτερο αυτό το μυ;

Νικητής το «I’m not a Robot». «45 δευτερόλεπτα; Τέλεια» θα πει η Βικτόρια Βάρμερνταμ, με ειρωνική διάθεση. Είπε και το «σ’ αγαπώ» δημόσια στον Τρεντ.

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ

Λένε πως τα καλά εφέ είναι αυτά που δεν τα βλέπεις δια γυμνού οφθαλμού, που σε κοροϊδευουν τόσο ώστε να πιστέψεις στο εξωπραγματικό. Δύο πιθηκόμορφοι, κάτι σκουλικότρυπες στη μέση της άμμου, εξωγήινα πλάσματα με κοφτερά δοντάκια και πολύ μαγεία σε πράσινες και ροζ αποχώσεις σε αυτή την κατηγορία.

Οι πρωταγωνίστριες της νέας «Χιονάτης», που κάνει πρεμιέρα στα τέλη Μαρτίου, δίνουν το δεύτερο βραβείο στο «Dune: Μέρος Δεύτερο». Σα να λέμε, το δεύτερο μέρος μιας ταινίας… έφαγε το πρώτο μέρος του πραγματικού φαβορί, του «Wicked: Μέρος Ι».

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΧΟΣ

Μάιλυ Σάιρους και Μάιλς Τέλερ στη σκηνή για να δώσουν το πρώτο Όσκαρ του «Dune: Μέρος 2».

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Δυστυχώς μονάχα ένα από τα υποψήφια ντοκιμαντέρ είχαν διανεμηθεί στη χώρα μας σε κινηματογραφικό κύκλωμα. Ήταν αυτό το τυχερό;

Το «No Other Land» (Καμιά Άλλη Γη), που ξέρουμε και εμπιστευόμαστε παίρνει το βραβείο. «Να σταματήσουν οι πόλεμοι» είναι το διακύβευμα των λόγων τους. Και φυσικά αναλυτικότερα μηνύματα για τη σχέση Ισραηλινών και Παλαιστινίων ακολουθούν, με πιο άμεσο και καυστικό μήνυμα αυτό για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, που μπλοκάρει την ειρηνική συνύπαρξη των δύο λαών.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Όσο τα αστεία περί παιδοφιλίας δεν περνάνε, η σκουληκότρυπα από το Dune, παίζει άρπα (δεν είναι σχήμα λόγου). Ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον και η Σελίνα Γκομέζ δίνουν το βραβείο στο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους.

Αναφερόμενες στις γυναίκες της ομάδας παραλαμβάνουν το βραβείο για ταινία «The Only Girl in the Orchestra» οι δημιουργοί της ταινίας.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Αγνοήθηκαν άλλα και άλλα σημαντικά τραγούδια για να δώσουν τη θέση τους στα ακόλουθα. Με τον κανόνα που επιτρέπει ανά ταινία να υποβάλει maximum δύο τραγούδια, το musical-στο-περίπου «Εμίλια Πέρεζ», κέρδισε δύο θέσεις. Το «Mi camino» ακούγεται πιο ευχάριστα όπως όλα τα pop άσματα της Selena Gomez, το «El Mal» όμως έχει ερμηνεία και απόδοση που ως πακέτο ενισχύουν την έκπληξη από το ραπάρισμα της Ζοε Ζαλντάνα. Η ούτε-και-εκείνη-θυμάται-πόσες-φορές-ήταν-υποψήφια Νταϊάν Ουόρεν και ο Έλτον Τζον τελικά απλά στόλισαν την πεντάδα;

Το «El Mal» από την «Εμίλια Περέζ» κερδίζει το δεύτερο Όσκαρ της. Η Καμίλ λέει: «Το τραγούδι μας θέλαμε να υπογράψει ότι η διαφθορά θεραπεύεται από τα τραγούδια». Το ζεύγος των συνθετών αφιέρωσε το τραγούδι στα νεότερα μέλη της οικογένειας τους. Ο Κλεμάν ανέφερε την Κάρλα Σοφία Γκασκόν και ένα αμήχανο χειροκρότημα χάθηκε στην αίθουσα. Η αμηχανία όμως κορυφώθηκε όταν η Καμίλ αποφάσισε να τραγουδήσει, χωρίς να της το ζητήσει κάποιος, λίγο παραπάνω από ότι έπρεπε. Ο Ζακ Οντιάρ αισθάνθηκε την αμηχανία που ήταν δίπλα τους. [Ας ελπίσουμε ότι ήταν πιόμα για να του δικαιολογηθεί για την WTF στάση της αργότερα].

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ

Η πραγματική μάχη έμοιαζε να δίνεται ανάμεσα στο «Dune: Μέρος Δεύτερο» και το «Wicked» καθώς σκηνογραφικά είχε επιτευχθεί το ακατόρθωτο. Από την άλλη αυτό έμοιαζε ειρωνικό για το «The Brutalist» που ο πυλώνας και τα θεμέλια του ήταν… η αρχιτεκτονική.

Ποιος κέρδισε αυτή τη μάχη;

Ο Μπεν Στίλερ προσποιείται ότι αργεί να ανέβει στη σκηνή λόγω βλάβης ανυψωτικού. Ο λόγος για τον σχεδιασμό παραγωγής. Δεύτερο Όσκαρ για το «Wicked: Μέρος Ι».

Διαβάστε εδώ τί μας είπε ο σκηνογράφος στη Μάλτα… και μια γενικότερη ματιά στη σκηνογραφία της ταινίας.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Πριν το μπούμερανγκ γυρίσει στην «Εμίλια Πέρεζ» και τις πρωταγωνίστριες του, η Ζόε Σαλντάνα ήταν ίσως το μοναδικό σίγουρο Όσκαρ της βραδιάς. Θα ήταν όμως αδύνατο να μην έχει ανταγωνιστή, ακόμα και αν αυτή έπρεπε να χρησιμοποιήσει το ραβδάκι της και λίγη μαγεία, για να κερδίσει επάξια τη δεύτερη θέση. Ο λόγος για την Αριάνα που με την ερμηνεία της στο «Wicked: Μέρος Ι», έκανε τη διαφορά. Βέβαια, η Ιζαμπέλα Ροσελίνι, αν και με χαμηλότερο ποσοστό σε όλα τα γραφεία στοιχημάτων, δεν έμοιαζε να είναι εκτός κούρσας.

Ντα Βάιν Τζόυ Ράνταλφ στη σκηνή. Κολακεύει κάθε μια από τις υποψήφιες με πολύ προσεγμένα και ωραία λόγια. Νικήτρια είναι όμως μία: η Ζόε Σαλντάνα. Όλοι περιμένουμε έναν πύρινο λόγο. «Μαμά μου… Μαμά μου. Η Μαμά μου είναι εδώ», λέει και τα δάκρυα δεν σταματούν να τρέχουν από τα μάτια της. Αφιερώνει το Όσκαρ σις συνυποψήφιες και τον Ζαν Οντιάρ. Μιλάει για τις γυναίκες που συμβολίζει η ταινία αλλά και τις συνεργασίες. Αφού μιλήσει για την αδελφή της και την οικογένεια ξανά, δηλώνει ότι όλο αυτό το έχει καταφέρει εξαιτίας αυτών. Μιλάει για τον άντρα της και τα μαλλιά του, αλλά και τα παιδιά τους. «Είμαι η πρώτη και ελπίζω όχι η τελευταία με δομινικανή καταγωγή που παίρνω αυτό το βραβείο».

Η κάμερα κάνει ένα σύντομο πλάνο στην Κάρλα Σοφία Γκασκόν που κάθεται λίγο παραπέρα, φανερά αμήχανη.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΟΝΤΑΖ

Το σπουδαίο μοντάζ είναι αυτό που δεν φαίνονται οι ραφές…

Η Ντάριλ Χάνα στη σκηνή παρουσιάζει το Όσκαρ καλύτερου μοντάζ, που πάει στο «Anora». To βραβείο παίρνει ο Σον Μπέικερ, που τη σκηνοθέτησε και την έγραψε. «Εκτιμώ αυτή την αναγνώριση […] Έσωσα την ταινία στο μοντάζ. Αυτός ο σκηνοθέτης δεν πρέπει να ξαναδουλέψει», είπε αστειευόμενος. Με την ευκαιρία, ευχαρίστησε παραγωγούς… και τη γυναίκα του, για να μην πέσει παντόφλα το βράδυ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

Το μακιγιάζ δεν είναι μόνο για τα φτιασιδώματα, μπορεί να μεταμορφώσει μια γυναίκα σε άντρα και το ανάποδο, μια νέα σε ηλικιωμένη και το ανάποδο, μια αφροαγγλίδα σε πρασινόδερμη, έναν καλλονό σε παραμορφωμένο, και ένα νέο σε αιμοδιψή υπερ-αιωνόβιο. Ποιος ξεχώρισε;

Η Σκάρλετ Γιοχάνσον και η Τζουν Σκουϊμπ ανεβαίνουν στη σκηνή αστειευόμενες για το μακιγιάζ τους. Ξέρουμε καλά το επόμενο βραβείο. Το «The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης» παίρνει το βραβείο.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Η καλύτερη διασκευή σεναρίου για τον ψηφοφόρο αποτελεί μια συγκριτική εργασία καθώς σημασία έχει το πως το πρωτότυπο έργο παίρνει νέα πνοή. Ποιος ήταν ο νικητής;

Το Όσκαρ πήγε στο «Κονκλάβιο» και ο Πίτερ Στρόγκαν. Ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη, τον παραγωγό, τον συγγραφέα και την κόρη του που τον συνόδεψε στην τελετή. [Η κάμερα έκανε πλάνο τη χαριτωμένη και πολύ χαρούμενη δεσποινίδα].

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Μια προσωπική ιστορία ενηλικίωσης, ένας ύμνος στη ματαιοδοξία και τον αντίποδά της, μια αληθινή ιστορία βγαλμένη από τις σκοτεινές σελίδες της ιστορίας, η πιο φορτωμένη εβδομάδα μιας σεξεργάτριας και μια ιστορία αρχιτεκτονικής κτηρίων και ψυχής κονταροχτυπήθηκαν σε αυτή την κατηγορία. Τα πράγματα ήταν προφανή, όπως και το βραβείο.

Η Έιμυ Πόλερ από «Τα μυαλά που κουβαλάς» 1 και 2, θα ήθελε να δώσει το βραβείο για τα καλύτερα μαλλιά και αθλητικό σώμα. Παραποιώντας Σαίξπηρ με χιούμορ και φαντασία, έδωσε το βραβείο στο «Ανόρα» και τον Σον Μπέικερ. «Θέλω να ευχαριστήσω τις σεξεργάτριες που μοιράστηκαν τις ιστορίες τους μέσα σε όλο αυτό τον καιρό μαζί μας», θα πει.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Μπορούν τα ρούχα να χτίσουν συναισθήματα, εποχή και να υποβοηθήσουν μια ερμηνεία; Ίσως ναι. Απόδειξη οι υποψηφιότητες.

Έχοντας κερδίσει άλλη μια φορά για το «West Side Story», ο Πολ Τάζγουελ θα πει: «Είμαι ο πρώτος μαύρος που παίρνει Όσκαρ σε αυτή την κατηγορία για το «Wicked» […] Σύνθια και Αριάνα, σας αγαπώ τόσο πολύ».

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Αν έπρεπε τα μεγάλα στούντιο να έφτιαχναν ένα σκίτσο για να αποτυπώσουν τα συναισθήματα τους που A) με πολύ ενδιαφέρουσες παραγωγές Β) κέρδη στο Box-Office Γ) Θέματα με κοινωνικές προεκτάσεις, τα στοιχήματα έδιναν νικητή μια ανεξάρτητη χαμηλού προϋπολογισμού ταινία από τη Λετονία, που μάλιστα είχε κερδίσει και υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας. Το «Flow: Η Γάτα που δεν Φοβόταν το Νερό», έμοιαζα να έχει γατήσια συμπεριφορά καθώς ήταν ατρόμητο, χαριτωμένο και Ήρωας με «Η» κεφαλαίο. Μήπως όμως το «Η» περιελάβανε και την «ήττα»;

Και ποια νίκησε; Φυσικά μια «Γάτα που δεν φοβόταν το Νερό» μπόρεσε να τα βάλει με ένα «Ατίθασο Ρομπότ» και άλλους τρεις συνυποψήφιους. Αυτή η μικρή ταινία από τη Λετονία έκανε την έκπληξη. Και χαιρόμαστε πολύ! Αυτή ήταν η πρώτη φορά -όπως είπε και ο παρουσιαστής Κόναν Ο Μπράϊαν- που η Λετονία κερδίζει Όσκαρ.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Με σπασμένα αγγλικά και σημειώσεις βγήκαν οι δημιουργοί του «In the Shadow of the Cypress» και διάβασαν από το κινητό τον ευχαριστήριο λόγο. «Αφιερώνουμε το βραβείο στους φίλους μας Ιρανους που παλεύουν με εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες», θα καταλήξουν.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Σε αυτή την κατηγορία δεν έχουμε δεύτερο και καταϊδρωμένο. Αν και προϋπήρχε μουρμούρα αναφορικά με το αν η ερμηνεία του Κίραν Κάλκιν στον Αληθινό Πόνο έπρεπε να είναι στην κατηγορία πρώτης ανδρικής ερμηνείας ή δεύτερης, πήγε εκεί που όλα της έδιναν προβάδισμα. Έχοντας σαρώσει όλα τα βραβεία μέχρι σήμερα, άφηνε τη σκόνη του στους Τζέρεμυ Στρονγκ, Γκάι Πίρς και Γιούρι Μπορίσοφ. (Ο Έντουαρντ Νόρτον ήταν εκτός κούρσας από την εκκίνηση).

Μεγάλος Νικητής ο Κιέρον Κάλκιν! Αφιέρωσε το βραβείο στη μητέρα του που προσπάθησε να τον μεγαλώσει, όπως είπε χιουμοριστικα. Στη συνέχεια δεσμεύτηκε και για 4ο παιδί στη γυναίκα του Τζαζ Τσάρτον, απευθύνοντας της το λόγο.

Ρεπορτάζ: Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος

