Μπενίν: Ανοίγει το Μουσείο Τέχνης Δυτικής Αφρικής τον Νοέμβριο

Τον Νοέμβριο θα ανοίξουν για το κοινό οι πύλες του Μουσείου Τέχνης Δυτικής Αφρικής (MOWAA) με έδρα την πόλη Μπενίν της Νιγηρίας.

Το Μουσείο σχεδιάζεται ως ένα συγκρότημα που θα στεγάζει ένα ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα, το Ινστιτούτο MOWAA, εκθεσιακό χώρο σύγχρονης τέχνης (Rainforest Gallery), ξενοδοχείο και χώρο παραστάσεων.

Οι εγκαταστάσεις προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως το 2028, αλλά αυτό το φθινόπωρο, οι επισκέπτες θα έχουν μια πρώτη εικόνα από το MOWAA.

Στις 11 Νοεμβρίου, το Ινστιτούτο θα ανοίξει για το κοινό παράλληλα με την πρώτη έκθεσή του, με τίτλο «Nigeria Imaginary Homecoming», η οποία θα εκτείνεται σε πολλά κτίρια του συγκροτήματος. Σε επιμέλεια της Aindrea Emelife, ιστορικού τέχνης και επιμελήτριας μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης στο MOWAA, η έκθεση αποτελεί μια ανανέωση του περίπτερου της Νιγηρίας που έλαβε θερμές κριτικές στην 60η Μπιενάλε της Βενετίας το 2024, Τέσσερις νέοι καλλιτέχνες, Kelani Abass, Modupeola Fadugba, Ngozi-Omeje Ezema και Isaac Emokpae θα παρουσιάσουν τα έργα τους στην έκθεση που θα διαρκέσει έως τις 26 Απριλίου 2026.

Η έκθεση «Nigeria Imaginary», προσκαλεί τους καλλιτέχνες να ανατρέψουν κληρονομημένες αφηγήσεις — να φανταστούν τη Νιγηρία όχι ως μια ενιαία ιστορία, αλλά ως έναν αστερισμό ιστοριών, επιθυμιών, ρήξεων και ονείρων. Στόχος των διοργανωτών της είναι να ανοίξει κριτικός διάλογος σχετικά με την κατάσταση και τις δυνατότητες της χώρας.

