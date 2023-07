«Οppenheimer»: Εντυπωσιακή πρεμιέρα στο Παρίσι

Λαμπερή πρεμιέρα στη Πόλη του Φωτός έκανε η πολυαναμενόμενη ταινία «Οppenheimer» σε σενάριο, παραγωγή και σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν. Σύμφωνα με την Daily Mail μετά την προβολή της στο ιστορικό «Le Grand Rex», τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από τις διθυραμβικές κριτικές όσων είδαν το πολυσυζητημένο πρότζεκτ των 100 εκατ. δολαρίων.

Στην 12η ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη πρωταγωνιστεί ένα αξιοζήλευτο καστ αστέρων με τον Ιρλανδό ηθοποιό Κίλιαν Μέρφι να υποδύεται τον φυσικό Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ ή αλλιώς τον «πατέρα της ατομικής βόμβας».

Συνοδευόμενος από την σύζυγό του παραγωγό ταινιών, Έμα Τόμας, ο Νόλαν καταχειροκροτήθηκε κατά την άφιξή του στο κόκκινο χαλί ενώ επί σκηνής μίλησε για την ιδιαίτερη σχέση του με την Γαλλία και το διάσημο Grand Rex που άνοιξε τις πύλες του το 1932.

«Όταν γυρίσαμε την πρώτη μας ταινία ”Memento” κανείς στον κόσμο δεν την είχε προβάλει μέχρι που το Grand Rex Theater την έκλεισε», είπε ο σκηνοθέτης και προσέθεσε ότι μετά την προβολή της «η ζωή μας άλλαξε».

Μια πολύ θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι θαυμαστές και οι δημοσιογράφοι στον χαμηλών τόνων Κίλιαν Μέρφι ενώ η Έμιλι Μπλαντ φορώντας μία πράσινη μεταξωτή δημιουργία του διάσημου οίκου Balmain μίλησε για εκείνον λέγοντας: «Λατρεύω να δουλεύω μαζί του. Είναι ο καλύτερος».

Ήταν η πρώτη φορά που ο Ματ Ντέιμον συνοδευόταν από τις κόρες του στο κόκκινο χαλί ενώ αφιέρωσε 40 λεπτά στους θαυμαστές του υπογράφοντας αυτόγραφα.

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ έκανε μία εντυπωσιακή είσοδο ενώ δήλωσε ότι το “Oppenheimer” ξεχωρίζει από τις άλλες ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε.

Σύμφωνα με το Variety η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 21 Ιουλίου.

Christopher Nolan and the #Oppenheimer cast have arrived at the Paris Premiere! Get tickets now to see Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., & Florence Pugh in theaters 7 21 23. pic.twitter.com/ztUj0h19Jv