Οι θριαμβευτές των Όσκαρ αποκλειστικά στο ΕΡΤNews: Οι Σον Μπέικερ και Κίραν Κάλκιν μιλούν στον Αλ. Ρ. Λιζάρδο

Μια τσίχλα και η υπόσχεση για δύο ακόμα παιδία είναι μερικές από τις στιγμές που ξεχώρισαν στη φαντασμαγορική βραδιά των Όσκαρ 2025.

Η βραδιά των Όσκαρ τα είχε όλα, λάμψη, κομψές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί… και απρόοπτα στην απονομή των βραβείων. Από την τσίχλα που πέταξε στη σύντροφό του, ο Εντριέν Μπρόντι, μέχρι τον Κίραν Κάλκιν, που ζήτησε από τη γυναίκα του να τηρήσει την υπόσχεση για δύο ακόμα παιδιά, αν έπαιρνε Όσκαρ.

O Σον Μπέικερ έφυγε από το Dolby Theatre γράφοντας ιστορία με 4 προσωπικά Όσκαρ, ενώ και ο Κίραν Κάλκιν επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στην κατηγορία του δεύτερου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο A real pain.

Και οι δύο, πριν κριθούν τα Όσκαρ είχαν παραχωρήσει αποκλειστικές συνεντεύξεις, στο ΕΡΤNews και τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο.

Σον Μπέικερ

“Αρχικά, με δικαιώνει ως σκηνοθέτη όσον αφορά το κάστινγκ. Έκανα τη σωστή επιλογή. Αλλά, ταυτόχρονα, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν της είχε δοθεί νωρίτερα ένας πρωταγωνιστικός ρόλος. Νομίζω ότι απλώς στάθηκα τυχερός που ήμουν ο πρώτος που της το πρότεινε. Είδα όμως τεράστιο δυναμικό στις προηγούμενες ερμηνείες της και το θεώρησα αυτονόητο. Ήξερα ότι αν δεν της έδινα εγώ αυτή την ευκαιρία, θα το έκανε κάποιος άλλος μέσα σε ένα ή δύο χρόνια.

Την πρώτη φορά που τη συνάντησα, της προσέφερα αμέσως τον ρόλο, απλώς και μόνο από αυτά που είχα δει στο Once Upon a Time in Hollywood (Κάποτε στο Χόλυγουντ), και στο Scream (2022). Αυτό ήταν αρκετό για να καταλάβω ότι έχει κάτι ξεχωριστό.

Όταν βλέπω έναν ηθοποιό που έχει αυτή τη μοναδικότητα, το νιώθω αμέσως. Είναι ένας συνδυασμός φυσικής παρουσίας και προσωπικότητας που μου υπογραμμίζει ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι στη μεγάλη οθόνη. Είμαι τόσο χαρούμενος για εκείνη! Και αν μπορούσα να διαλέξω ένα βραβείο που θα κέρδιζε η ταινία, θα ήθελα να είναι η δική της υποψηφιότητα”.

Κίραν Κάλκιν

“Νομίζω πως ήμουν επτά χρονών όταν το γυρίσαμε, οπότε όταν βγήκε ήμουν οκτώ. Άρα, είχα τα πρώτα μου επτά Χριστούγεννα πιστεύοντας στον Άγιο Βασίλη και όλα αυτά. Αλλά το βλέπαμε κάθε χρόνο. Εκείνη τη χρονιά και την επόμενη, τα επόμενα δύο-τρία χρόνια.

ο είχαμε σε VHS και το βλέπαμε συνέχεια, ξανά και ξανά. Έχω απομνημονεύσει εκείνη την ταινία. Έχω σχεδόν όλους τους διαλόγους στο μυαλό μου, επειδή την είδα τόσες φορές. Και ακόμα το κάνω. Προσπαθώ να μην το βλέπω κάθε Χριστούγεννα, αλλά κάθε δύο ή τρία χρόνια. Και τα παιδιά μου… Η γυναίκα μου κι εγώ μόλις το συζητούσαμε.

Η πεντάχρονη κόρη μου είναι πλέον σε ηλικία που νομίζω θα το λατρέψει, οπότε… Τα παιδιά μου δεν το έχουν δει ακόμα, αλλά νομίζω πως φέτος τα Χριστούγεννα θα τους το δείξουμε. Σκεφτόμασταν να περιμένουμε μέχρι του χρόνου, αλλά μάλλον θα το κάνουμε φέτος”.

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

TAGS όσκαρ