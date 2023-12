Ο Νίκολας Κέιτζ παθαίνει… Σπάιντερμαν

Όχι, ο τίτλος δεν είναι ακριβώς clickbait· παρουσιάζει όμως μια συνάντηση σε ίδιο έδαφος δύο αγαπημένων καλλιτεχνών, του Νίκολας Κέιτζ και του κινηματογραφικού Σπάιντερ-Μαν Άντριου Γκάρφιλντ. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας (Red Sea IFF) προσθέτει στον προγραμματισμό του άλλα δύο ονόματα που θα συζητηθούν. Μετά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Γουίλ Σμιθ [που τον τελευταίο καιρό αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας εξαιτίας της χειροδικίας του στην τελετή των βραβείων των Όσκαρ], ανακοινώθηκαν άλλα δύο ονόματα που θα φιλοξενήσει, και δεν είναι άλλοι από τους εμβληματικούς ηθοποιούς Andrew Garfield (Tick, Tick, Boom!, Hacksaw Ridge), που ήταν μάλιστα υποψήφιος για Όσκαρ σε συνομιλία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας, Mohammed Al-Turki και τον βραβευμένο με Όσκαρ Nicolas Cage (θα τον δούμε σε λίγο καιρό στο Dream Scenario) σε συνομιλία με τη διάσημη δημοσιογράφο Raya Abirached (“Scoop with Raya”).

(Photo by Joel C Ryan/Invision/AP)

Ο Νίκολας Κέιτζ είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός του οποίου η αξιοσημείωτη ευελιξία σε παράξενους ρόλους έχει οδηγήσει στην αποδοχή του από κοινό και κριτικούς. Έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε όλα τα είδη για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, από τις ανεξάρτητες Οσκαρικές εκπλήξεις, στα blockbuster αλλά και τις περιπέτειες δεύτερης διαλογής. Στη νέα ταινία του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Μπόργκλι (Dream Scenario), που θα κάνει σύντομα πρεμιέρα και στην Ελλάδα, θα μεταμορφωθεί σε celebrity της στιγμής όταν χωρίς λόγο, διάφοροι θα αρχίσουν να τον ονειρεύονται σε πολυμορφικούς εφιάλτες. Αρχικά η μη συμμετοχική του δράση θα κάνει ευχάριστη την παρουσία του, όταν όμως μετά από μια αψυχολόγητη πράξη εμφανιστούν οι προσωπικές ενοχές, οι εφιάλτες που θα προκαλέσει ακούσια στους αγνώστους θα τον μεταμορφώσουν στο χείριστο είδος διασημότητας.

Κατά τη διάρκεια της πρώιμης καριέρας του, ο Κέιτζ πρωταγωνίστησε σε ταινίες που πλέον φέρουν τον τίτλο των κλασικών, όπως το Birdy, Η Peggy Sue παντρεύτηκε, Arizona Junior, Κάτω από τη Λάμψη του Φεγγαριού, Το Φιλί του Βρικόλακα και Ατίθαση Καρδιά πριν στρέψει την προσοχή του σε mainstream blockbusters όπως το The Rock, Face/Off, Con Air, Gone in 60 Seconds (όπου η πρώτη παρουσίαση της ταινίας έγινε σε ελληνικό έδαφος καθώς εκείνη την περίοδο γύριζε στην Κεφαλονιά «Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι»).

Ο Κέιτζ κέρδισε ένα Όσκαρ, μια Χρυσή Σφαίρα και ένα βραβείο της συντεχνίας ηθοποιών για το έργο του στην ταινία «Εγκαταλείποντας το Λας Βέγκας». Αργότερα κερδίζει τη δεύτερη υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ερμηνεία του στο «Adaptation». Με την ιδιότητα του σκηνοθέτη έκανε το «Sonny», η οποία ήταν υποψήφια για το μεγάλο ειδικό βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ.

(Vianney Le Caer/Invision/AP)

Ο Άντριου Γκάρφιλντ, εκτός από Σπάιντερμαν (στο πλευρό της Έμμα Στόουν), ενθουσίασε το κοινό με την πολυβραβευμένη πολύωρη παράσταση «Angels in America» η οποία ταξίδεψε από το Λονδίνο στο Broadway με τεράστια εισπρακτική και καλλιτεχνική επιτυχία. Για το «Tick, Tick, Boom!» κέρδισε και υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος