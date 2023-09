«Μινόρε» ή «πώς ένα χταπόδι απλώνει τα πλοκάμια του στον κόσμο»

Το εκκεντρικό θρίλερ Μινόρε με κωμικά στοιχεία, αγκαλιάζοντας το είδος της επιστημονικής φαντασίας αποτελεί φόρο τιμής στις B-Movies αλλά και τον κλασικό ελληνικό κινηματογράφο. Έχει γίνει το talk-of-the-town των απανταχού θαυμαστών του είδους και σύντομα όλα δείχνουν πως, ιδιαίτερα μετά την προβολή στο Φεστιβάλ Macabro, θα βρει διεθνή διανομή.

Ιδιαίτερα στο Φεστιβάλ Macabro, η υποδοχή της ταινίας είχε ενθουσιώδες κοινό που την περίμενε με αγωνία και… ανάλογη αμφίεση.

Ο Κωνσταντίνος Κουτσολιώτας βρέθηκε στην προβολή και το κοινό κυριολεκτικά και μεταφορικά τον αγκάλιασε.

Τις ίδιες μέρες πραγματοποιήθηκε απουσία του σκηνοθέτη η πρεμιέρα στο Λονδίνο. Εκεί βρέθηκαν αρκετοί συντελεστές της ταινίας που συνομίλησαν με το κοινό στο τέλος της προβολής.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν εκεί η παραγωγός, συνσεναριογράφος και καλλιτεχνική διευθύντρια Elizabeth E. Schuch και οι ηθοποιοί Daphne Alexander, Νικόλας Μπράβος, Κωνσταντίνος Συμσιρής και Davide Tucci. Ο σκηνοθέτης στα social media του έγραψε, μεταξύ άλλων, με αφορμή την προβολή της ταινίας στο Λονδίνο και το Μεξικό: “Το Βρετανικό Κινηματογραφικό Ινστιτούτο” μας αποκάλεσε μια από τις 6 πιό παράξενες ταινίες του Φεστιβάλ. Ω να πάρει! Και είχα υποσχεθεί στη μητέρα μου ότι αυτή η ταινία μου θα ήταν φυσιολογική.

Με πικρό βρετανικό χιούμορ, εμπνευσμένο από τις καλτ ελληνικές ταινίες μιας άλλης εποχής, κερδίζει με τον πρωτότυπο διάκοσμό της το ξένο κοινό.



Αυτές είναι οι κριτικές που ήδη έχουν γραφτεί και μιλούν για μια ιδιαίτερη εμπειρία για τον θεατή.



Bfi.org.Uk

«Κάπου ανάμεσα στο δράμα των χαρακτήρων, υπάρχει αρκετή απιθανότητα και άλλα τόσα ξεκαρδιστικά [σκηνικά], ανάλογα της «επίθεσης των ντοματών δολοφόνων»!».



Eye for film

«Το «Μινόρε» προσφέρει μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσετε! Βαθμολογία: 4 στα 5»



The Hollywood News

«Ανάμεσα στις άπειρες ταινίες σοβαροφανών ταινιών που προβάλλονται στο φετινό FrightFest, το «Μινόρε» είναι ένας φάρος αχαλίνωτης, χαοτικής ευθυμίας. Βαθμολογία: 4 στα 5».



My bloody reviews

«Αυτή είναι αναμφίβολα η καλύτερη ταινία που έχω δει εδώ και πολύ καιρό. Ο συνδυασμός τρόμου και κωμωδίας είναι μεθυστικός, οι χαρακτήρες ολοκληρωμένοι και συμπαθητικοί. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκεί έξω σαν αυτή την ταινία. Βαθμολογία 10/10».



Been to the movies

«Το «Μινόρε» είναι ένα πραγματικό θαύμα στο χώρο του κινηματογράφου τρόμου. Ο Κουτσολιώτας παραδίδει ένα αυθεντικά ελληνικό αριστούργημα που υφαίνει απρόσκοπτα τον τρόμο, τη λαογραφία και τα θεαματικά εφέ σε μια εφιαλτική χαρτογράφηση. Βαθμολογία 9/10».



Set The Tape

«Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι στο «Μινόρε» μπορεί να συμβαίνουν ασταμάτητα διάφορα περιστατικά, αγκαλιάζοντας παράλληλα το είδος των ταινιών B-movie […]. Το «Μινόρε» είναι μια κωμωδία-δράσης γεμάτη φρίκη που απολύτως συνειδητά κάνει όσα θέλει να κάνει! Βαθμολογία 4 στα 5»



Starburst

«[Είναι] ένα σύγχρονο Euroshocker που φέρει την πατίνα του χρόνου. [Είναι] νικητής! Βαθμολογία: 4 από 5».



Tomatozos

«Το «Μινόρε» δεν είναι μόνο μια διασκεδαστική και πρωτότυπη πρόταση που μας επιτρέπει να συναντήσουμε έναν έξυπνο δημιουργό όπως ο Κωνσταντίνος Κουτσολιώτας, είναι επίσης μια ταινία με μεγάλη καρδιά που μας θυμίζει ότι οι ιστορίες φαντασίας, τρόμου και επιστημονικής φαντασίας μπορούν να εξυπηρετήσουν κάτι πολύ πιο αιθέριο από τους επιφανειακούς φόβους ή τα γέλια. [Είναι] Κάτι εξαιρετικό».



Unseen Films

«[Ήταν] Μία από τις καλύτερες ταινίες στο φετινό Fantaspoa· το «Μινόρε» είναι ένα «must see» για τους οπαδούς τρόμου».



Today’s Esquire

«[Είναι] ένα μαγευτικό ελληνικό μυθολογικό θρίλερ που εμβαθύνει στα βασίλεια των Ρέι Χάριχαουζεν, Στιούαρτ Γκόρντον και Χ.Π. Λάβκραφτ. Με πρωτότυπη ελληνική γεύση, αυτή η ταινία προσφέρει μια οπτικά εκπληκτική κινηματογραφική εμπειρία που θα ταρακουνήσει το κοινό [από την αγωνία] στα καθίσματά τους».



Horror Fuel

«Μια ταινία με πλάσματα εκτός του σύμπαντος που έχει τεράστια καρδιά· είναι μια ιδιότυπη κωμωδία που συνιστούμε».



Projected figures

«Το έπος του Κωνσταντίνου Κουτσολιώτα είναι μια Οδύσσεια τεράτων και μύθων στη σύγχρονη Ελλάδα».



Grimoire of Horror

«Μια εξολοκλήρου βασισμένη στους χαρακτήρες της αφήγηση, το «Μινόρε» είναι ένα παράδειγμα του πώς μια καλοφτιαγμένη ιστορία μπορεί να προσελκύσει αβίαστα το κοινό σε έναν πλουμιστό κόσμο γεμάτο ενδιαφέροντες χαρακτήρες, με τα στοιχεία του τρόμου να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, εξακολουθόντας να προσφέρουν μια συναρπαστική εμπειρία [για τον θεατή]».



RunPee

«Μην ακολουθήσετε ήπια αυτή τη νυχτερινή διαδρομή! Σε διάρκεια λίγο λιγότερο από δύο ώρες, έχει σχεδόν ασταμάτητα [αστείες] ανοησίες, δράση και μουσική μπουζουκιού. Αξίζει την προσοχή σας. Κριτική: Β+».



MoviesReviews101

«Το «Μινόρε» είναι μια διασκεδαστική ταινία τεράτων, ξεκαρδιστική και με εξαιρετικά εφέ»!

Η ταινία “Μινόρε” θα διανεμηθεί στις αίθουσες την τρέχουσα σαιζόν.



