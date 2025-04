Μέριλ Στριπ: Από το “Only Murders in the Building” στην Νάρνια

Η βραβευμένη με Όσκαρ Μέριλ Στριπ (Meryl Streep) βρίσκεται σε συζητήσεις για να υποδυθεί την εμβληματική φιγούρα, το λιοντάρι Ασλάν το οποία φαίνεται πως θα είναι γυναίκα στην επερχόμενη μεταφορά του “The Magician’s Nephew”, το πρώτο βιβλίο της σειράς “The Chronicles of Narnia” του Κ. Σ. Λιούις (C.S. Lewis).

Σύμφωνα με το Nexus Point News στα μυθιστορήματα ο συγκεκριμένος χαρακτήρας, είναι ένα λιοντάρι που μιλάει και λειτουργεί ως φύλακας και μέντορας της Νάρνια.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η πιο πρόσφατη κινηματογραφική εμφάνιση της σταρ ήταν το 2021, στο “Don’t Look Up”, ενώ πρωταγωνίστησε στη μικρή οθόνη στη αγαπημένη σειρά του HULU“Only Murders in the Building”. Επίσης δημοσιεύματα είχαν αναφέρει ότι η 21 φορές υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός θα υποδυθεί την θρυλική μουσικό Τζόνι Μίτσελ (Joni Mitchell) στο βιογραφικό έργο του Κάμερον Κρόου (Cameron Crowe), αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρωση για το έργο, σύμφωνα με το World of reel.

Η Γκρέτα Γκέργουιγκ (Greta Gerwig) θα σκηνοθετήσει τουλάχιστον δύο παραγωγές για λογαριασμό του Netflix, βασισμένες στη δημοφιλή σειρά μυθιστορημάτων ενώ πρόσφατα, μέσω του Bloomberg, έγινε γνωστό ότι η πλατφόρμα σχεδιάζει να παράγει συνολικά οκτώ ταινίες. Η Μέριλ Στριπ είναι η τέταρτη ηθοποιός που φημολογείται ότι θα πρωταγωνιστήσει σε ένα από τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ του Netflix. Οι άλλοι είναι ο Ντάνιελ Κρεγκ (Daniel Craig), η Charli XCX και η Σίρσα Ρόναν (Saoirse Ronan). Τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στα τέλη του καλοκαιριού, με την κινηματογραφική κυκλοφορία να αναμένεται την Ημέρα των Ευχαριστιών του 2026, προτού γίνει διαθέσιμη η προβολή της στο Netflix ανήμερα των Χριστουγέννων του ίδιου έτους.

