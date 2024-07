Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος»

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος» διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ο Δήμος Αιγιαλείας σε συνδιοργάνωση με τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τη Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Τιμώμενα πρόσωπα της τελετής ήταν ο βραβευμένος με όσκαρ σκηνοθέτης Alexander Payne που κατάγεται από την Αιγιάλεια, η καταξιωμένη ηθοποιός Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και η σκηνοθέτρια Εύα Νάθενα.

Το χρονικό του Φεστιβάλ

«Η Γυναικεία Παρουσία στον Σύγχρονο Παγκόσμιο Κινηματογράφο»

Η εκδήλωση «Η Γυναικεία Παρουσία στον Σύγχρονο Παγκόσμιο Κινηματογράφο» πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Ιουνίου στο χώρο τον Παλαιών Σφαγείων στο Αίγιο. Η εκδήλωση ήταν μέρος των παράλληλων δράσεων του 3ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος», που έχει σαν φετινό θέμα «Το γυναικείο βλέμμα» και διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας ΟΚΛΕ.

Οι εισηγήτριες παρουσίασαν πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές του ρόλου της γυναίκας στο χώρο του κινηματογράφου. Για το θέμα μίλησαν οι: Iωάννα Αθανασάτου, Ιστορικός Κινημ/φου-Διδάσκουσα ΕΑΠ και Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ ΕΚΠΑ, η Μαρία Ανδρονίκου, Ιστορικός Τέχνης, Αρχιτεκτονικής και Κινηματογράφου, η Λιζιάννα Δελβερούδη, Ιστορικός του Θεάτρου και του Κινηματογράφου, ενώ τη συζήτηση συντόνισε η Μιρέλλα Λεγάκη Οικονομολόγος, Μέλος ΔΣ ΟΚΛΕ και Wift GR. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο πρόεδρος της ΟΚΛΕ Δημήτρης Καλαντίδης.

Στο κοινό βρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο του κινηματογράφου όπως η γενική διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου κα Αθηνά Καρτάλου, ο Πρόεδρος της ASIFA Hellas κ. Κωνσταντίνος Κακαρούντας, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών κ. Γιώργος Φρέντζος και η Φοίβη και Ελένη Αγγελοπούλου.

Το γεύμα των επίτιμων καλεσμένων

Με φόντο τις παλιές σταφιδαποθήκες στο παραλιακό μέτωπο της πόλης του Αιγίου, εκεί που ο Θόδωρος Αγγελόπουλος γύρισε σκηνές από τον «Μελισσοκόμο» και το «Θίασο», γευμάτισαν οι συντελεστές και οι επίτιμοι καλεσμένοι του 3ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος».

Το γεύμα παρατέθηκε από το δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλο, προς τιμήν του Αλεξάντερ Πέιν, της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη, αλλά και της Εύας Νάθενα που είναι τα τιμώμενα πρόσωπα της φετινής διοργάνωσης καθώς και για όλους τους συντελεστές του φεστιβάλ και την οικογένεια του Θόδωρου Αγγελόπουλου.

Η τελετή λήξης και τα βραβεία

Με μια λαμπερή και ιδιαίτερα υποβλητική τελετή λήξης, στον κήπο του Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου Αιγίου, ολοκληρώθηκε την Κυριακή 30 Ιουνίου το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος» AISFF3.

Δείτε την τελετή λήξης του 3ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ “ΘΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ”

Τα τιμώμενα πρόσωπα της φετινής διοργάνωσης Αλεξάντερ Πέιν, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και Εύα Νάθενα, έλαμψαν με την παρουσία τους στον κήπο της εμβληματικής παλαιάς βιομηχανίας «Χαρτοποιία» που είχε κατακλυστεί από το κοινό. Μαζί τους πολλοί καταξιωμένοι καλλιτέχνες από το χώρο του κινηματογράφου και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων.

Πριν την απονομή των βραβείων στις ταινίες που διακρίθηκαν, προηγήθηκε η βράβευση των επίτιμων προσώπων του AISFF3. Ο Αλεξάντερ Πέιν βραβεύτηκε από τον δήμαρχο Αιγαλείας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλο. Ο βραβευμένος με 2 όσκαρ σκηνοθέτης τόνισε τη σημασία που έχει το AISFF για την περιοχή και δήλωσε την αμέριστη υποστήριξή του σε αυτό τον θεσμό που μόλις στην 3η του διοργάνωση έχει κάνει μεγάλα βήματα. Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη βραβεύτηκε για τη συνολική προσφορά της στον πολιτισμό από τον Υφυπουργό Πολιτισμού κ. Ιάσωνα Φωτήλα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη βράβευση από ένα φεστιβάλ που φέρει το όνομα του μεγάλου Έλληνα σκηνοθέτη. Η Εύα Νάθενα βραβεύτηκε για το συνολικό και πολύπλευρο έργο της από την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία Γιδά, στέλνοντας ένα μήνυμα απέναντι στις γυναικοκτονίες και τη γυναικεία εκμετάλλευση.

Τις απονομές των βραβείων ακολούθησε η προβολή της πολυβραβευμένης ταινίας «Φόνισσα». Μετά την προβολή ακολούθησε συζήτηση με το κοινό, της σκηνοθέτριας της ταινίας κας Εύας Νάθενα και της πρωταγωνίστριας Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη.

Δείτε το βίντεο με τα στιγμιότυπα της τελετής λήξης AISFF3

Αναλυτικά τα βραβεία του 3ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος»

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας: I Promise You Paradise του Morad Mostafa (Αίγυπτος)

Βραβείο Σκηνοθεσίας: File της Sonia K. Hadad (Ιράν)

Βραβείο Σεναρίου: Les Chenilles των Michelle Keserwany, Noel Keserwany (Γαλλία)

Βραβείο Κοινού Κτήμα Μέγα Σπήλαιο: File της Sonia K. Hadad (Ιράν)

Τιμητικές Διακρίσεις:

1) Flores del Otro Patio, του Jorge Cadena (Ελβετία/Κολομβία)

2) Metronome, του Péter Lehr Juhász (Ουγγαρία)

Βραβείο Θόδωρος Αγγελόπουλο: Aqueronte του Manuel Muñoz Rivas (Ισπανία)

Βραβείο GSC (Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών) Τιμητική Μνεία για την Κινηματογράφηση της ταινίας “I Promise You

Paradise”, στον Mostafa El Kashef, σκηνοθεσίας του Morad Mostafa (Αίγυπτος)

Βραβείο Καλύτερης Κινηματογράφησης απονέμεται στους Mauro Herce και

Manuel Muñoz Rivas για την ταινία “Aqueronte”, σκηνοθεσίας του Manuel Muñoz Rivas (Ισπανία)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ: Waking up in silence, των Mila Zhlouktenko και Daniel Asadi Faezi (Ουκρανία)

Τιμητική Διάκριση: Lumen, της Ειρήνης Τζούλια (Ελλάδα)

Βραβείο Κοινού Κτήμα Μέγα Σπήλαιο: Lumen, της Ειρήνης Τζούλια (Ελλάδα)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANIMATION

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Animation: In Half, του Jorge Morais (Ισπανία) My Mother, the Sea, της Ασπασίας Καζέλη (Εσθονία)

Βραβείο Κοινού Κτήμα Μέγα Σπήλαιο: Claw Machine, του Γιώργου Σαλαμέ (Ελλάδα)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας: City of Lost Souls του Νίκου Μπουγιούκα

Τιμητική διάκριση: Spinerrakos a.k.a Panayiotis Grigoriou του Νάσου Καραμαλέγκου

Βραβείο Κοινού Κτήμα Μέγα Σπήλαιο: Μικρή Βρύση του Στρατή Αλβανού

