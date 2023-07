Μάγεψε το Ηρώδειο ο Αλεξάντρ Ντεσπλά

Μουσική μαγεία στο Ηρώδειο. Ο Αλεξάντρ Ντεσπλά με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ χάρισαν στο κοινό μία μοναδική συναυλία.

Ο παγκοσμίου φήμης συνθέτης διηύθυνε την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια συναυλία, το Σάββατο 1 Ιουλίου 2023, στο Ηρώδειο που περιλάμβανε τις σημαντικότερες συνθέσεις του για τον κινηματογράφο, όπως για την ταινία Harry Potter and the Deathly Hallows.

Ο Αλεξάντρ Ντεσπλά, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, γεννήθηκε στο Παρίσι το 1961 από Γάλλο πατέρα και Ελληνίδα μητέρα και η ενασχόλησή του με τη μουσική άρχισε από πολύ μικρή ηλικία.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως σήμερα έχει συνδέσει το όνομά του με τα σάουντρακ ταινιών του αμερικανικού και ευρωπαϊκού κινηματογράφου που έχουν κάνει τεράστια επιτυχία (The Twilight Saga: New Moon, The Grand Budapest Hotel, The Shape of Water, The Curious Case of Benjamin Button, Little Women, The King’s Speech, Zero Dark Thirty, The Imitation Game, The French Dispatch μεταξύ πολλών άλλων).

Ρεπορτάζ: Χαρά Γιαννοπούλου

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος