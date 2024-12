“Jurassic World: Rebirth”: Νέα στιγμιότυπα από τα εντυπωσιακά και δύσκολα γυρίσματα

Η Universal Pictures αποκάλυψε νέα στιγμιότυπα από την πολυαναμενόμενη ταινία “Jurassic World: Rebirth”, το νέο κεφάλαιο του franchise, που προϊδεάζει για ένα συγκλονιστικό ταξίδι στη ζούγκλα και μια μεγάλη ανατροπή.

Υπό τη σεναριακή καθοδήγηση του Ντέιβιντ Κόεπ (David Koepp), ο οποίος είχε γράψει τα σενάρια των δυο πρώτων ταινιών και σε σκηνοθεσία Γκάρεθ Έντουαρντς (Gareth Edwards), η ταινία στοχεύει να επαναφέρει τη μαγεία της κλασικής ταινίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg).

Πρωταγωνιστεί η Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson), η οποία υποδύεται την Zora Bennett, μία ειδικό σε μυστικές επιχειρήσεις που έχει προσληφθεί για να ηγηθεί της ομάδας που θα εξάγει DNA από τα τρία πιο γιγαντιαία είδη δεινοσαύρων που έχουν απομείνει ζωντανά. Μαζί της, ο Τζόναθαν Μπέιλι (Jonathan Bailey) ως Dr. Henry Loomis και ο Μαχερσάλα Άλι(Mahershala Ali), που υποδύεται τον συνεργάτη της, Duncan Kincaid.

Ο Έντουαρντς, αναφερόμενος στα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν στην Ταϊλάνδη, περιέγραψε το μέρος ως το ιδανικό σκηνικό για μια ταινία γεμάτη δεινόσαυρους.

«Τώρα που βρισκόμαστε στην άλλη πλευρά, μου επιτρέπεται να πω ότι κάναμε γυρίσματα σε ποτάμια και βάλτους με μακρόβια βλάστηση», ανέφερε σε συνέντευξή του στο Entertainment Weekly. «Όταν τα εξερευνούσαμε, είδαμε τεράστια δηλητηριώδη φίδια που έπρεπε να πιάσουμε. Το κρατήσαμε κρυφό από τους ηθοποιούς, καθώς πέρασαν μια ολόκληρη μέρα περπατώντας στην ίδια περιοχή. Επίσης υπήρχαν γιγάντιες αράχνες που ήταν δηλητηριώδεις και διάφορα άλλα στα κλαδιά των δέντρων. Δεν τα έδειχνες όταν τα έβλεπες. Απλά συνέχιζες να προχωράς!», συμπλήρωσε.

Στην συνέχεια τα γυρίσματα μεταφέρθηκαν στην Μάλτα.

«Πιθανότατα είναι η τελευταία ταινία που θα γυρίσω στον ωκεανό γιατί ήταν πολύ δύσκολο», παραδέχεται ο Έντουαρντς. «Χαίρομαι που αντέξαμε, αλλά νομίζω ότι όλοι οι ηθοποιοί, έζησαν ένα τόσο δύσκολο ταξίδι όσο και οι χαρακτήρες της ταινίας», συμπλήρωσε.

Η παραγωγή είναι για άλλη μια φορά των Σπίλμπεργκ και Φρανκ Μάρσαλ (Frank Marshall).

Το “Jurassic World: Rebirth” αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Ιουλίου του 2025.

