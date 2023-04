Jung Chae-yul: Νεκρή στο σπίτι της βρέθηκε η γνωστή πρωταγωνίστρια του Netflix

Νεκρή στο σπίτι της βρέθηκε η διάσημη ηθοποιός και μοντέλο από τη Νότια Κορέα, Jung Chae-yul, σε ηλικία 26 ετών.

South Korean actress and star of Netflix's Zombie Detective Jung Chae-yul is found dead aged 26 https://t.co/7JDQrBVzyZ pic.twitter.com/lXqr07I7J2 April 11, 2023

Η ηθοποιός πρωταγωνιστούσε στην ταινία «Zombie Detective» (2022) του Netflix, στην σειρά «I Have Not Done My Best» (2022) και στην ταινία «Deep» (2018).

Ο μάνατζέρ της επιβεβαίωσε τον θάνατό της, αναφέροντας πως «η οικογένεια της είναι συντετριμμένη και η κηδεία της θα γίνει σε στενό κύκλο».

Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.

