Η Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ – Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2025

Με ειδικά αφιερώματα, εκπομπές εντός και εκτός studio, αναδρομές και εκπομπές αφιερωμένες στην επόμενη γενιά των ακροατών, μουσική και podcast, τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και η πλατφόρμα του ERTεcho γιορτάζουν και φέτος την Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου.

Πρώτο Πρόγραμμα 91.6 & 105.8

Το Πρώτο πρόγραμμα γιορτάζει για ακόμα μία χρονιά την Παγκόσμια Ημέρα ραδιοφώνου, με τις εκπομπές του φέτος να φιλοξενούν συνεντεύξεις παραγωγών, δημοσιογράφων, καλλιτεχνών αλλά και επαγγελματιών, που έχουν το ραδιόφωνο συντροφιά στις ώρες που εργάζονται, στις ώρες που ταξιδεύουν, αλλά και βασικό μέσο επικοινωνίας με τις οικογένειές τους και την πατρίδα τους.

Αποσπάσματα από εκπομπές του πλούσιου αρχείου της ραδιοφωνίας, συνεντεύξεις, αφιερώματα και πάντα αγαπημένες μουσικές θα είναι τα βασικά στοιχεία της φετινής μας γιορτής!

Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7

Από τις 10:00 έως τις 12:00, η Άντρη Βασιλειάδου και η Μαρία Κοζάκου θα παρουσιάσουν την καθημερινή τους εκπομπή στο Δεύτερο Πρόγραμμα, «Σύμφωνο συμβίωσης» απευθείας από το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Στην πρώτη ώρα, φιλοξενούμενη θα είναι η πρόεδρος του Ιδρύματος, Φλερέτ Καραδόντη, που θα μας ξεναγήσει στο όραμα των ιδρυτών του πιο όμορφου νέου μουσείου της Αθήνας. Στη δεύτερη ώρα, στις 11:00, η Klavdia θα παραχωρήσει την πρώτη της ραδιοφωνική συνέντευξη, μετά τον Ελληνικό Τελικό της Eurovision.

Στη συνέχεια, από το studio του Δεύτερου:

Μιχάλης Γελασάκης, 12:00-14:00. Ένα δίωρο γεμάτο τραγούδια που δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ στην εκπομπή, σε μια συμβολική «ραδιοφωνική κίνηση» ένδειξης ελευθερίας και πλουραλισμού που το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 διαχρονικά υπηρετεί.

Πάνος Χρυσοστόμου, 15:00-16:00. Ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα στο ραδιόφωνο. Από το «Good morning Vietnam» ως τον «Νυχτερινό εκφωνητή», το ραδιόφωνο ως πρωταγωνιστής στο σινεμά.

Σιδερής Πρίντεζης, 16:00-17:00. Η ειδική σχέση του ραδιοφώνου με το θέατρο και την επιθεώρηση, μέσα από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Φωνές ηθοποιών που ηχογράφησαν για το ραδιόφωνο σε αποσπάσματα από θεατρικά έργα και τραγούδια από παραστάσεις και ραδιοφωνικές επιθεωρήσεις.

Ελένη Γιαννοπούλου, 18:00-20:00. Μία ραδιοφωνική εκπομπή αφιερωμένη στο ραδιόφωνο που αντέχει, στο ραδιόφωνο που γίνεται παρέα και γνώση, επικοινωνία και ενημέρωση, απόλαυση και καταφύγιο. Δεν θα λείψουν οι αναφορές σε θρυλικές ραδιοφωνικές στιγμές και εκπομπές.

Live ConcERT: «ΘΑ ΓΛΕΝΤΗΣΩ ΣΤΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑ!».

Ο Κώστας Μακεδόνας για τα 100 χρόνια του Γιώργου Ζαμπέτα, 20:00-22:00, στην εκπομπή του Γιώργου Τσάμπρα. Τα τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα, τα σόλο του στο μπουζούκι, τα θέματά του ακόμα και ο τρόπος που εκφραζόταν, είναι το σημείο αναφοράς στη συναυλία που ηχογραφήθηκε για την Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου. Βασικός ερμηνευτής ο Κώστας Μακεδόνας ο οποίος 33 χρόνια αφότου ξανατραγούδησε «τον Λευκό τον Πύργο» του Ζαμπέτα, έκανε μια από τις πρώτες επιτυχίες του. Συμμετέχουν η Δήμητρα Σταθοπούλου, αλλά και ο Γιώργος Ζαμπέτας, εγγονός. Οι νεότεροι σολίστες του μπουζουκιού Χρήστος Βιδινιώτης και Γιώργος Παχής, κρατώντας μια ξεχωριστή θέση για το μπουζούκι, παίζουν μια σειρά από τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα, απ’ όλες τις εποχές του. Κάποια γνωστά και αγαπημένα, και άλλα που παίζονται πιο σπάνια στα σύγχρονα πάλκα, χωρίς να έχουν να ζηλέψουν κάτι από τα προηγούμενα.

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6

Επιστροφή στο μέλλον του Ραδιοφώνου: Η Φαντασία στον αέρα

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Ραδιοφώνου 2025, το Τρίτο Πρόγραμμα συστήνεται στη νέα γενιά ακροατών προσκαλώντας την σε ένα μουσικό παιχνίδι ακρόασης και ανακάλυψης. Στα μικρόφωνα του Τρίτου θα ηχήσουν οι ζωηρές φωνές νέων για να μας επανασυστήσουν τη μουσική με τις δικές τους ιστορίες, προτείνοντας το ραδιόφωνο ως τόπο φαντασίας.

10:00-12:00 Generation Alpha: Ιστορίες μετά μουσικής

Το Τρίτο επισκέπτεται το Β’ Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων, με μουσικές που επέλεξε η ραδιοφωνική παραγωγός Τζουλιέττα Καρόρη, προτείνοντας στους μαθητές να διαλέξουν τα έργα που τους αρέσουν, να τους αλλάξουν τίτλους και να γράψουν μια σύντομη ιστορία με όσα ένιωσαν καθώς τα άκουγαν. Με την καθοδήγηση του δασκάλου της μουσικής του σχολείου, Χρήστου Σταματίου, οι μαθητές ανακαλύπτουν τη χαρά της ακρόασης αλλά και τις κρυμμένες ιστορίες πίσω από τις νότες που μας τις αφηγούνται στο μικρόφωνο. Την εκπομπή θα ανοίξει μαθητική ορχήστρα και χορωδία «Πεισματάρηδες».

16:00-17:00 Generation Z: Πώς ακούμε τη μουσική σήμερα;

Μέσα από την εκπομπή «Οδηγός Ορχήστρας για νέους», ο συνθέτης και ραδιοφωνικός παραγωγός Νίκος Ξανθούλης συναντά τρεις φοιτητές για να συζητήσουν, μετά μουσικής, τον ρόλο της μουσικής και του ραδιοφώνου στον τρόπο ζωής μιας γενιάς που χαρακτηρίζεται ως οι «ψηφιακοί αυτόχθονες» της εποχής μας.

20:00-22:00 Η τέχνη της ακρόασης: Ο Víkingur Ólafsson ερμηνεύει το νέο κοντσέρτο του John Adams

Η Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου στο Τρίτο ολοκληρώνεται με μια μοναδική πρεμιέρα, γιορτάζοντας τη δύναμη του ήχου με μια συναυλία η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου του 2025 και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα: την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του After the Fall, του νέου κοντσέρτου για πιάνο του John Adams, γραμμένο για τον Víkingur Ólafsson. Ο συνθέτης και ο πιανίστας μοιράζονται μια ιδιαίτερη μουσική συγγένεια – μια συνομιλία όπου η φαντασία, ο αυτοσχεδιασμός και ο ρυθμός πρωταγωνιστούν.

Υπό τη διεύθυνση του Paavo Järvi, η Ορχήστρα Tonhalle της Ζυρίχης αναδεικνύει τον ηχητικό κόσμο του Adams, ενώ η 1η Συμφωνία του Gustav Mahler συμπληρώνει ιδανικά τη βραδιά.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

Kosmos 93.6

ToKosmos 93.6 συμμετέχει στην κοινή με το Δεύτερο Πρόγραμμα δράση από το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή και από τις 12:00 έως τις 14:00, ο Γιώργος Μουχταρίδης θα μας ταξιδέψει μουσικά με την εκπομπή του «Bright Side of the Road», παρουσιάζοντας νέες μουσικές αλλά και αγαπημένα διαχρονικά μουσικά διαμάντια.

Στις 20:00, από το studio του Kosmos, ο Πέτρος Αδάμ παρουσιάζει σπάνιες ραδιοφωνικές εκπομπές: Οι πιο γνωστοί μουσικοί και καλλιτέχνες παίρνουν το μικρόφωνο και τους γνωρίζουμε και από τη πλευρά του ραδιοφωνικού παραγωγού.

Ακούστε σπάνια αποσπάσματα από τα ραδιοφωνικά show του Bob Dylan, του Ringo Star, του Joe Walsh, του Bruce Dickinson, του Bing Crosby, του Isaac Hayes, της Millie Jackson και πολλών άλλων σπουδαίων μουσικών, από τους κύκλους ραδιοφωνικών εκπομπών που έκαναν από τις αρχές της δεκαετίας του ’50 μέχρι και τις μέρες μας σε διάφορα ραδιόφωνα της Αμερικής και της Μεγάλης Βρετανίας. Radio Day. Stay tuned!

Η Φωνή της Ελλάδας

Στις 08:00, ο Αντώνης Καραγιαννάκης στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» συνομιλεί με πρόσωπα του ραδιοφώνου για την ξεχωριστή μαγεία αυτού του μέσου. Καλεσμένοι είναι η ραδιοφωνικής παραγωγός και μέχρι πρότινος διευθύντρια της «Φωνής της Ελλάδας» Γιάννα Τριανταφύλλη, η δημοσιογράφος και μουσικός παραγωγός του Kosmos Μαρία Μαρκουλή, ο δημοσιογράφος Μάκης Προβατάς, ο Άγγελος Σταθόπουλος ραδιοφωνικός παραγωγός για πολλά χρόνια στη «Φωνή της Ελλάδας», ο dj και μουσικός παραγωγός Τάκης Νιάρος και ο δημοσιογράφος Νότης Παπαδόπουλος. Στο αφιέρωμα θα συμμετέχουν ακόμη οι ναυτικοί/ασυρματιστές Γιώργος Δημακάκος και Γιώργος Πλατανάκης, που θα μοιραστούν με το ακροατήριο εμπειρίες τους από την ακρόαση της «Φωνής της Ελλάδας» εν πλω.

Στη συνέχεια, στις 09:00, ο δημοσιογράφος Νίκος Αγγελίδης φιλοξενεί στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» τον Σπύρο Αλατσά, επικεφαλής στο ομογενειακό ραδιόφωνο της Μελβούρνης 3xY που συμπλήρωσε ήδη τριάντα χρόνια λειτουργίας.

Λίγο πριν από τις 11:00, ο Προκόπης Αγγελόπουλος και η εκπομπή «Πάρε τον χρόνο σου», φιλοξενούν τον μεγάλο σκηνοθέτη και ηθοποιό του Θεάτρου μας, Θανάση Παπαγεωργίου. Θα συνομιλήσουν για μια παράδοση δεκαετιών που συνδέει την Ελληνική Ραδιοφωνία με τα αριστουργήματα του διεθνούς και του ελληνικού ρεπερτορίου, το Θέατρο στο Ραδιόφωνο, που μεγάλωσε γενιές και γενιές ακροατριών και ακροατών. Θα μεταδοθεί ένα απόσπασμα από το έργο των Τσιφόρου-Βασιλειάδη «Η κυρία του κυρίου», έτσι όπως μεταφέρθηκε για το ραδιόφωνο από καλλιτέχνες του ιστορικού θεάτρου ΣΤΟΑ, με πρωταγωνιστές τη Λήδα Πρωτοψάλτη και τον Γιώργο Γεωγλερή, σε σκηνοθεσία του Θανάση Παπαγεωργίου. Επίσης, θα μεταδοθούν αποσπάσματα από ακόμη τρία θεατρικά έργα, με τις φωνές μεγάλων πρωταγωνιστριών και πρωταγωνιστών του ελληνικού θεάτρου.

Στις 4 το απομεσήμερο, ο Δημήτρης Κοντογιάννης στην εκπομπή «Η παγκόσμια φωνή μας» θα φιλοξενήσει την Αγγελική Γαζή, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, που θα μιλήσει για τις νέες τάσεις στο ραδιόφωνο.

Τέλος, την ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου ξετυλίγει ο Γιάννης Παπουτσάκης στην εκπομπή «Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό», στις 17:00, με αναφορά στο ξεκίνημά του στην Ελλάδα στις 21/5/1938. Τι άκουγε η Ελλάδα το 1938. Η κήρυξη του ελληνο-ιταλικού πολέμου. Η εισβολή των Γερμανών στην Αθήνα. Το θέατρο στο ραδιόφωνο με αποσπάσματα από ιστορικές μεταδόσεις της δεκαετίας του ’50 με μεγάλες φωνές (Κυβέλη, Χορν, Λαμπέτη, Μερκούρη κ.ά).

Οι δύο σταθμοί της Θεσσαλονίκης συμμετέχουν στο αφιέρωμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου με συνεχείς αναφορές καθ’ όλη τη διάρκεια και των δύο προγραμμάτων «στο μαγικό της ακρόασης».

95.8fm και 102fm

Οι δύο σταθμοί της Θεσσαλονίκης συμμετέχουν στο αφιέρωμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου με συνεχείς αναφορές καθ’ όλη τη διάρκεια και των δύο προγραμμάτων «στο μαγικό της ακρόασης».

Περιφερειακοί Σταθμοί ΕΡΤ

ΕΡΤ Πάτρας

Από τις 10:00-11:00, η Νίκη Παπαδούλα συζητά με εκλεκτούς καλεσμένους της για το αγαπημένο μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του κοινού. Ειδικότερα, η δημοσιογράφος της ΕΡΤ Πάτρας θα συνομιλήσει:

Με τον Γιώργο Πλειό (Καθηγητή Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας, Διευθυντή του Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ).

(Καθηγητή Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας, Διευθυντή του Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ). Με εκπροσώπους του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου . Ο σταθμός είναι από τους πρώτους «ελεύθερους» ραδιοσταθμούς της χώρας, αφού λειτουργεί συνεχώς από το 1960, αποτελώντας έτσι, τη «ζωντανή» ραδιοφωνική πολιτιστική παράδοση της Δυτικής Ελλάδας.

. Ο σταθμός είναι από τους πρώτους «ελεύθερους» ραδιοσταθμούς της χώρας, αφού λειτουργεί συνεχώς από το 1960, αποτελώντας έτσι, τη «ζωντανή» ραδιοφωνική πολιτιστική παράδοση της Δυτικής Ελλάδας. Με εκπροσώπους του UP FM, του ραδιοφωνικού σταθμού του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος εκπέμπει ζωντανά και όλο το 24ωρο από τους 103.7 MHz για την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.

ΕΡΤ Ιωαννίνων

Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων της ΕΡΤ γιορτάζει την ραδιοφωνική του παρουσία που κρατά σθεναρά στα ερτζιανά της Ηπείρου από το 1949, με μια έκτακτη δίωρη εκπομπή που αναδιφά στο παρελθόν, και που, με γέφυρα τις μνήμες, επικεντρώνεται στο σήμερα, σε μια προσπάθεια να θέσει τις βάσεις για το πέρασμα του ηχοακουστικού αυτού μέσου στη σύγχρονη εποχή.

Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και δημοσιογράφοι προσκεκλημένοι του Παναγιώτη Τζόκα τοποθετούνται πάνω στις αέναες αξίες που φέρει το ραδιόφωνο από κατασκευής του, σε μια συζήτηση που ξεκινά από το χθες, συνεχίζεται στο σήμερα και επικεντρώνεται στο αύριο, ένα αύριο γεμάτο προκλήσεις και καταιγιστικές εξελίξεις στον οικουμενικό χώρο των ΜΜΕ και δη των ραδιοφώνων.

ΕΡΤ Κέρκυρας

Η ΕΡΤ Κέρκυρας γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου προσαρμόζοντας θεματολογικά όλες τις εκπομπές της ημέρας στη μαγεία της ραδιοφωνικής μετάδοσης και ακρόασης.

ΕΡΤ Βόλου

Από το πρωί στις 07:00 που ξεκινά το πρόγραμμα της ΕΡΤ ΒΟΛΟΥ και μέχρι τις 17:00 στις 13 Φεβρουαρίου θα γίνονται αναφορές σε όλες τις εκπομπές και θα φιλοξενούνται άνθρωποι που έχουν σχέση με το Ραδιόφωνο.

Επίσης στις 09:00, την ίδια μέρα, θα μεταδοθεί ένα αφιέρωμα στην εκπομπή «Εδώ, εκεί και παντού», σε επιμέλεια και παρουσίαση της Μαρίας Δημητρίου, στην ιστορία του ραδιοφώνου ενώ θα ακουστούν και τραγούδια για το ραδιόφωνο.

ΕΡΤ Κοζάνης

Με δυο ειδικές εκπομπές συμμετέχει η ΕΡΤ Κοζάνης στην Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου. Στις 11:00, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στην εκπομπή «Ραδιοαλχημείες», με καλεσμένο τον Τάσο Κόλλια, μουσικό παραγωγό και πρώην προϊστάμενο του σταθμού, θα κάνουν μια αναδρομή στα 75 χρόνια λειτουργίας του σταθμού διανθισμένη με τραγούδια σχετικά με το ραδιόφωνο. Στις 15:00, στην εκπομπή «Μουσικό απομεσήμερο» θα μεταδοθεί μια αναδρομή σε μεγάλες στιγμές του ραδιοφώνου, ως παγκόσμιο Μέσο Επικοινωνίας με ακρόαση τραγουδιών από τη διεθνή δισκογραφία με θέμα, τι άλλο; Το Ραδιόφωνο.

ERTεcho

Ποια ήταν η πρώτη φωνή που ακούστηκε στα ραδιοκύματα; Ποια ραδιοφωνική εκπομπή έκανε τους Αμερικανούς να βγουν τρομοκρατημένοι στους δρόμους; Ποιο τραγούδι παίχτηκε ταυτόχρονα σε πάνω από 8.000 ραδιοφωνικούς σταθμούς; Με ηχητικά ντοκουμέντα, το αποκλειστικό podcast του ERT εcho «Ένας αιώνας στιγμές ραδιοφώνου», μας ταξιδεύει στην ιστορία του μέσου.

Η δημοσιογράφος Καλλιόπη Καπετανοπούλου επιμελήθηκε την έρευνα, την παραγωγή και την παρουσίαση. Στο πρώτο μέρος ανατρέχει στα χρυσά χρόνια του ραδιοφώνου μέσα από σημαντικές στιγμές από την έναρξη του Μέσου ως τα τέλη της δεκαετίας του ’50 και στο δεύτερο στα χρόνια των νέων τεχνολογιών. Γεγονότα και ιστορίες από τη δεκαετία του ’60 έως τις ημέρες μας.

Την ίδια ημέρα θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα δυο μοναδικές συναυλίες από το αγαπημένο «EBU Live Sessions». Η εμφάνιση του θρυλικού jazz-funk συγκροτήματος «The Headhunters» από το Stockholm Jazz Festival 2024 και του World-Folk «Trio Triptic» από τη Σκωτία, σε ένα μοναδικό radio session στα studio του BBC στη Γλασκώβη.

