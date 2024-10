Η Λέσχη Ανάγνωσης της ΕΡΤ3 διαβάζει Patricia Locwood

Η Λέσχη Ανάγνωσης της ΕΡΤ3 διαβάζει αυτήν την εβδομάδα Patricia Locwood «Κανείς δε μιλάει γι αυτό», μτφρ. Μυρσίνη Γκανά, εκδ. Ψυχογιός – Βιβλίο 205

Η ανάγνωση θα γίνει την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2024, στις 7 μ.μ. στη Ζώγια (Αλεξάνδρου Σβώλου 54, Θεσσαλονίκη)

Το βιβλίο πρότεινε η Μαίρη Πετρολιά-Αμανίτη.

Η Πατρίσια Λόκγουντ είναι συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων, συμπεριλαμβανομένου του μυθιστορήματος “Κανείς δε μιλάει γι’ αυτό”, που έγινε διεθνές μπεστ σέλερ, τιμήθηκε με το Βραβείο Dylan Thomas, ήταν υποψήφιο για το Βραβείο Booker και το Women’s Prize for Fiction, και έχει μεταφραστεί σε 20 γλώσσες. Το αυτοβιογραφικό βιβλίο της Priestdaddy, που κυκλοφόρησε το 2017, τιμήθηκε με το Βραβείο Thurber για το αμερικανικό χιούμορ και περιλαμβάνεται στη λίστα με τα 100 καλύτερα βιβλία του 21ου αιώνα της εφημερίδας The Guardian. Έχει εκδώσει επίσης δύο ποιητικές συλλογές, Motherland Fatherland Homelandsexuals (2014) και Balloon Pop Outlaw Black (2012). Κείμενα της Λόκγουντ έχουν δημοσιευτεί σε έντυπα όπως The New York Times, The New Yorker και London Review of Books, όπου αρθρογραφεί τακτικά. Ζει στη Σαβάνα της Τζόρτζια.

