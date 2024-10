“Film Design in Contemporary Hollywood Films”: Οι παγκοσμίου φήμης σχεδιαστές παραγωγής Κ.Κ. Barrett – Patrice Vermette στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Οι χολιγουντιανοί Production Designers K.K. Barrett και Patrice Vermette, θα μιλήσουν για τον ρόλο της σκηνογραφίας στον κινηματογράφο και θα μοιραστούν ιστορίες από τη μακρά σταδιοδρομία τους στον χώρο την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2024, από τις 18:00 έως τις 21:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Τους καταξιωμένους σχεδιαστές παραγωγής K.K. Barrett και Patrice Vermette υποδέχεται το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2024, μεταξύ 18:00 και 21:00, στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Film Design in Contemporary Hollywood Films”. Οι ομιλητές θα συζητήσουν με το ελληνικό κοινό τον ρόλο της σκηνογραφίας στον κινηματογράφο και θα μοιραστούν εμπειρίες από την πολύχρονη ενασχόλησή τους με τον κινηματογραφικό σχεδιασμό. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Πρόγραμμα Κινηματογραφικών Σπουδών του Deree – The American College of Greece και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας του Deree.

Οι δύο σχεδιαστές παραγωγής είναι δημιουργικοί συνεργάτες των πολυδιάστατων σκηνοθετών Sofia Coppola, Denis Villeneuve και Spike Jonze, ενώ η δουλειά τους έχει κερδίσει σημαντικές διακρίσεις. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός K.K. Barrett, ήταν υποψήφιος για Όσκαρ και Production Designer των ταινιών “Marie Antoinette” και “Her”. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για τον σχεδιασμό μίας ποικιλόμορφης συλλογής παραγωγών, όπως οι ταινίες “Lost in Translation”, για την οποία ήταν υποψήφιος με τη Sofia Coppola για το Βραβείo Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA), “Being John Malkovich, Adaptation” και “Where the Wild Things Are”. Επίσης, έχει συνεργαστεί με τον David O. Russell για την κωμική ταινία “I Heart Huckabee’s” και την Harley Quinn για την ταινία “Birds of Prey” που προβάλλεται από την DC.

Ο ΚαναδόςPatriceVermette ήταν ο νικητής του βραβείου Όσκαρ ως Production Designer των ταινιών επιστημονικής φαντασίας “Arrival” και “Dune”. Είναι γνωστός για τη μακροχρόνια συνεργασία του με τον Denis Villeneuve. Έχει διακριθεί για τη δουλειά του στην ταινία C.R.A.Z.Y., για την οποία κέρδισε τόσο το βραβείο για την Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση/Σχεδιασμό Παραγωγής στα 26α Βραβεία Genie όσο και το βραβείο της Καλύτερης Καλλιτεχνικής Σκηνοθεσίας στα 8α Βραβεία Jutra. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται ταινίες όπως: Sicario, Prisoners, Dune: Μέρος Δεύτερο.

Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Γραβιάς 6, Αγ. Παρασκευή), θα είναι ανοικτή στο κοινό και πρόκειται να διεξαχθεί στα αγγλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσεχή εκδήλωση «Film Design in Contemporary Hollywood Films», καθώς και για να δηλώσετε συμμετοχή,μπορείτε να ανατρέξετε εδώ

