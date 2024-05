Oριστικά εκτός τελικού της Eurovision η Ολλανδία – H ανακοίνωση της ΕΒU

Μετά από μία μέρα διεργασιών έγινε γνωστό από την EBU ότι ο Ολλανδός τραγουδιστής Τζουστ Κλάιν αποκλείστηκε από τον αποψινό τελικό του 68ου διαγωνισμού της Eurovision.

Statement on Dutch participation in the Eurovision Song Contest.https://t.co/EKagHwQKCZ May 11, 2024

Σύμφωνα με πληροφορίες και την επίσημη δήλωση της EBU ο καλλιτέχνης επιτέθηκε σε γυναίκα συνεργάτη της εταιρείας παραγωγής. Ο εκπρόσωπος της Ολλανδίας ανακρίθηκε από την αστυνομία, σύμφωνα με το ολλανδικό «ΝΟS». Από ανάκριση πέρασε επίσης, το άτομο που τον κατήγγειλε, καθώς και άλλοι που βρίσκονταν μπροστά στο περιστατικό.

Η υπόθεση έχει φτάσει στον εισαγγελέα, όμως η διευθέτησή της σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες.

🇳🇱 Dutch media reports that a complaint against Joost has been filed and that he was interrogated late last night by the police.



The police further reports it’s about an incident that occurred with a female television production worker.



More: https://t.co/BEu5Jiv1Rk — ESC Discord (@ESCdiscord) May 11, 2024

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η EBU αναφέρει: «Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι, σε αντίθεση με ορισμένες αναφορές των μέσων ενημέρωσης και εικασίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυτό το περιστατικό δεν αφορούσε κανέναν άλλο ερμηνευτή ή μέλος της αντιπροσωπείας. Διατηρούμε μια πολιτική μηδενικής ανοχής για ανάρμοστη συμπεριφορά στην εκδήλωσή μας και δεσμευόμαστε να παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για όλο το προσωπικό του Διαγωνισμού. Υπό αυτό το πρίσμα, η συμπεριφορά του Joost Klein προς ένα μέλος της ομάδας θεωρείται ότι παραβιάζει τους κανόνες του Διαγωνισμού».

O μεγάλος τελικός του 68ου διαγωνισμού θα διεξαχθεί με 25 χώρες μετά την αποβολή της Ολλανδίας.

Η σχετική είδηση έγινε viral μέσα σε δευτερόλεπτα ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι θαυμαστές της Eurovision έχουν ποικίλες αντιδράσεις υπέρ και κατά της απόφασης.

DISQUALIFIED?? ARE YOU KIDDING ME?? So there was no physical altercation, just “words”, yet that other delegation is allowed to actively harass the other artists? Make this make sense??



LET JOOST KLEIN PERFORM! 🇳🇱#eurovision #esc #eurovision2024 pic.twitter.com/vwlPFx3N2I — Jaryd (@JarydHeadley) May 11, 2024

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος