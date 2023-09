Ένθετο Τέχνες: Η Ιωάννα Πανταζοπούλου στήνει μια παραμυθένια εγκατάσταση στη σκηνή της Λυρικής

Επιδιώκοντας τον διάλογο των εικαστικών τεχνών με την κλασική μουσική και την όπερα ο Οργανισμός ΝΕΟΝ του Δημήτρη Δασκαλόπουλου και η Εθνική Λυρική Σκηνή υλοποιούν από το 2019 το πρόγραμμα The Artist on The Composer. Στο πλαίσιο του πρωτότυπου προγράμματος έχουμε ήδη θαυμάσει το έργο Noli me Tangere του Νίκου Ναυρίδη και την μικρού μήκους ταινία του Γιώργου Λάνθιμου “Βληχή”, που παρουσιάστηκαν με ζωντανή εκτέλεση ορχηστρικής μουσικής.

Τρίτη στη σειρά καλεσμένη είναι η εικαστικός Ιωάννα Πανταζοπούλου, που με τις πολύχρωμες, σε παράξενα σχήματα και με ασυνήθιστα υλικά εγκαταστάσεις της, έχει ήδη ξεχωρίσει στην διεθνή εικαστική σκηνή. Η Ματίνα Καλτάκη τη συνάντησε λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρας της μαγικής, εμβυθιστικής εγκατάστασής της «A Summer Evening, Ένα καλοκαιρινό σούρουπο», στην σκηνή της Λυρικής Σκηνής.



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΜΑΤΙΝΑ ΚΑΛΤΑΚΗ

