Duo Sonelli – «Σουίτα σε παλιό στυλ και άλλες μπαρόκ ιστορίες», στις 5/2 στο Ωδείο Αθηνών

To Duo Sonelli με τη Σοφία Μαυρογεννίδου (φλάουτο) και την Δέσποινα Χωματίδου (τσέμπαλο) παρουσιάζει τη συναυλία «Σουίτα σε παλιό στυλ και άλλες μπαρόκ ιστορίες…» με έργα J.H. Fiocco, D. Scarlatti, J.B.de Boismortier, F. Couperin, Σ. Μαυρογενίδου, A. Schnittke

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Το Duo Sonelli – Σοφία Μαυρογενίδου στο φλάουτο και Δέσποινα Χωματίδου στο τσέμπαλο, ειδικεύεται στην προκλασική μουσική, όπως J. S. Bach, G. F. Händel, C. P. E. Bach, J. B. Boismortier, J. J. Quantz και αλλα. Το κοινό τους ενδιαφέρον για τη σύγχρονη μουσική, οδήγησε το ντούο σε έργα του 20ού και 21ου αιώνα, όπως του Miloš Štědroň (το έργο Affetti έχει γραφτεί για το Duo Sonelli), του Alfred Schnittke, του Arvo Pärt και της Σοφίας Μαυρογενίδου. Το ντούο συνεργάζεται από το 2003.

Η Σοφία Μαυρογενίδου γεννήθηκε στο Μπρνο της Τσεχίας. Το 1985 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές, πήρε δίπλωμα πιάνου, φλάουτου, μουσικής δωματίου και συνέχισε στο Conservatoire de Paris και στην Ακαδημία της Villecroze κοντά στον Christian Lardé. Oλοκλήρωσε την ειδίκευσή της στην μπαρόκ μουσική και το traverso φλάουτο με τον Andrea Kroeper και την Jana Semerádová στην Ακαδημία Παλαιάς Μουσικής στο Πανεπιστήμιο του Masaryk στο Μπρνο της Τσεχίας.

Είναι απόφοιτος της μουσικολογίας του Masaryk Univerzity – θεωρία και ιστορία της τέχνης και του πολιτισμού- (Μaster, PhD). Το 2013 απέκτησε Δίπλωμα Μονωδίας με την Ειρήνη Τσιρακίδου.

Είναι ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος «Απόδραση»(με το οποίο έχει ηχογραφήσει 4 cd), του “Duo Arioso” με τον Αριστείδη Χατζησταύρου στην κιθάρα (cd με τίτλο “Invisible borders”), του Duo Sonelli με την τσεμπαλίστα Δέσποινα Χωματίδου και με την Γερμανίδα τσεμπαλίστα και κοσμήτορα της Μουσικής Ακαδημίας του Μπρνο (JAMU) την Barbara Willi ερμηνεύοντας έργα μπαρόκ μουσικής και συνθέσεις της Σοφίας Μαυρογενίδου.

Με την πιανίστα Ingrid Sotolářová συνεργάζονται σε συναυλίες εκτελώντας έργα μουσικής δωματίου και έργα Τσέχων συνθετών ως Duo Insoma.

Τα τελευταία χρόνια συνθέτει κι ερμηνεύει δικά της τραγούδια.

Έχει εκδώσει 6 βιβλία με μουσικές για πιάνο, τσέμπαλο και τσέλο σε εκδόσεις Φ. Νάκας και μια Φαντασία για πιάνο αφιερωμένη στο ολοκαύτωμα των πόλεων Lidice και Δίστομο σε τσεχικές εκδόσεις Sursum.

Διδάσκει φλάουτο, πιάνο, τραγούδι και μουσική δωματίου στο Σύγχρονο Ωδείο Τέχνης Αθηνών, του οποίου είναι συνιδιοκτήτρια και διευθύντρια.

Η Δέσποινα Χωματίδου έχει χαρακτηρισθεί «προικισμένη μουσικός, με μεγάλη ευαισθησία στον ήχο και τις μελωδικές γραμμές» (Leonberg Kreiszeitung) και οι εκτελέσεις της «εξαιρετικής ποιότητας, με άψογη τεχνική και διαύγεια ήχου» (Recorder magazine). Πήρε το δίπλωμα της στο τσέμπαλο από το Royal Welsh College of Music and Drama στη Μ. Βρετανία, κερδίζοντας το Principal’s Award και συνέχισε με υποτροφία στο Guildhall School of Music and Drama. Μαθήτεψε κοντά στον Nicholas Parle, James Johnstone και Jill Severs.

Έχει συνοδέψει σε σεμινάρια του Jordi Savall, ήταν φιναλίστ στο York International Early Music Competition, έχει εμφανιστεί με διάφορα μουσικά σύνολα στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις της Μ. Βρετανίας. Με τους Musicians of London, έχει παρουσιαστεί στο Queen Elisabeth Hall και έχει δώσει ρεσιτάλ προς τιμή του πρίγκηπα της Ουαλίας στο ‘Norfolk House Music Room’ (V&A Museum). Παράλληλα με ατομικά ρεσιτάλ, συνεργάστηκε για πολλά χρόνια με τον κιθαρίστα John Mills.

Έχει πολύχρονη συνεργασία με τη φλαουτίστα Σοφία Μαυρογενίδου (Duo Sonelli) – ηχογραφόντας μουσική δική της αλλά και του Miloš Štědroň. Στην Αθήνα έχει εμφανιστεί στο ωδείο Φ. Νάκας, στο Athenaeum, στον ‘Παρνασσό’ και με την Καμεράτα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων.

Στο ενεργητικό της έχει συναυλίες σε φεστιβάλ στην Ελβετία, Γαλλία, Βέλγιο και Γερμανία. Τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στη Μ. Βρετανία και διδάσκει στο Royal Welsh College of Music and Drama και στο Cardiff University. (www.despinahomatidou.co.uk)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

J.H. Fiocco (1703 -1741) Adagio, από τη Σουίτα για τσέμπαλοσε σολ μείζονα

G.F. Händel (1685 –1759) Adagio, Allegro, Minuet, Allegro από τις Σονάτες για φλάουτο και basso continuo HWV375/359b

D. Scarlatti (1685 -1757) Σονάτα σε σολ ελάσσονα (posthumous) Σονάτα σε σολ ελάσσονα Κ30 [Fuga del gatto] για τσέμπαλο

J. B. de Boismortier (1689-1755) “Gracieusement” από τη Σονάτα αρ. 2 σε σολ ελάσσονα για φλάουτο και τσέμπαλο “La puce”, Pièces de clavecin, op59

F. Couperin (1668 – 1733) “Les barricades mystérieuses”, Deuxième livre de pièces de clavecin, 1717 (μεταγραφή Σ. Μαυρογενίδου για φλάουτο και τσέμπαλο)

Σ. Μαυρογενίδου (b.1964), Σουίτα Stati d’animo e impressioni για φλάουτο και τσέμπαλο Salome’s dance – Λαγκαδινή αυγή – Hormones – Προσμονή – La ricerca – Estampida

A. Schnittke (1934 –1998) Suite in the Old Style για φλάουτο και τσέμπαλο, έργο 80

Αγορά εισιτηρίων: https://bit.ly/4jeSVsk

