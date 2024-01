Dance, Dance, Otherwise We Are Lost: Τετάρτες Χορού στο θέατρο Θησείον

Το Θέατρο Θησείον παρουσιάζει έναν νέο κύκλο παραστάσεων Χορού, που ξεκίνησε τον Νοέμβριο και θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουνίου 2024: Κάθε Τετάρτη θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στον Χορό, με έργα καταξιωμένων χορογράφων να εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Το πρόγραμμα του Ιανουαρίου

Αλέξανδρος Κυριαζής | Bits and Pieces

3 και 10 Iανουαρίου

«Ο εσωτερικός μονόλογος ενός ανήσυχου νέου ανθρώπου, για τα άπιαστα όνειρα, τους επιβεβλημένους καθωσπρεπισμούς και την ακόρεστη δίψα για μια μορφή κατορθωτής ελευθερίας.»

Το Bits and Pieces έχει ως αφετηρία τη θεωρία της “εσωτερικής ομάδας” του Friedemann Schulz von Thun, ψυχολόγου και ειδικού στην ενδοπροσωπική και διαπροσωπική επικοινωνία. Στην “εσωτερική ομάδα” περιγράφεται πώς κάθε άτομο έχει ένα σύνολο φωνών στο κεφάλι του. Ένα είδος εσωτερικής πολυφωνίας. Το έργο εξετάζει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και τις διάφορες λειτουργίες αυτών των φωνών. Επιπλέον, εξετάζει πώς η ύπαρξη αυτών των διαφορετικών προοπτικών μπορεί να υπερδιεγείρει και τελικά να εξαντλήσει ένα άτομο. Το Bits and Pieces διαδραματίζεται σε ένα νοερό δωμάτιο και αποτελείται από τρία διαφορετικά κεφάλαια με το καθένα να στηρίζεται σε μια διαφορετική φωνή. Οι φωνές που παρουσιάζονται στο έργο είναι ο Γκρινιάρης, ο Αισιόδοξος και ο Γελωτοποιός. Το έργο χρησιμοποιεί κείμενα και κινητικό υλικό προκειμένου να επιτρέψει στο κοινό μια ματιά στο μυαλό του ατόμου που κατοικεί σε αυτό το δωμάτιο. Μέσα από την διαδικασία αυτή, μιλάει για την εσωτερική υπερδιέγερση του ατόμου και πώς αυτή καθρεφτίζεται στην εξωτερική φρενίτιδα που μας επιβάλλουν οι σημερινές κοινωνίες.

Το έργο χωρίζεται σε δύο αφηγήσεις. Αρχικά, οι φωνές, τρεις ξεχωριστές σκηνές που η καθεμία συνδέεται με ένα ρούχο. Ένα μπλουζάκι, ένα πουκάμισο και ένα κοστούμι. Η δεύτερη αφήγηση είναι μια υποβόσκουσα απογοήτευση που συσσωρεύεται στον πρωταγωνιστή και η οποία εκφράζεται διακριτικά και σταθερά.

Συντελεστές:

Σενάριο, σύλληψη, χορογραφία και ερμηνεία: Αλέξανδρος Μ. Κυριαζής

Μουσική: Nils Frahm, Gorillaz

Outside Eyes, Ears and more: Victor Aaron Bolzmann, Mike Demetriou

Πληροφορίες:

Ημερομηνίες: 3 & 10 Ιανουαρίου

Ώρα Έναρξης: 20:00

Διάρκεια: 30 λεπτά

Τοποθεσία: Θησείον, Ένα Θέατρο Για Τις Τέχνες

Διεύθυνση: Τουρναβίτου 7, Αθήνα 105 53

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Ηλίας Χατζηγεωργίου | Fixation in Duo (revisited)

10, 17, 24 και 31 Ιανουαρίου

«Ο καλύτερος τρόπος για να μην προχωράς, είναι να ακολουθείς μια έμμονη ιδέα» (Jacques Prévert)

Υπάρχει εξέλιξη στην εμμονή ή απλά κάνουμε κύκλους γύρω από τον εαυτό μας και τις συνήθεις συμπεριφορές μας; Μπορούμε να συνδιαλλαγούμε ουσιαστικά με τον άλλον, όταν ο καθένας μας βρίσκεται στη δίνη της δικής του εμμονής; Το Fixation In Duo είναι μια κινητική performance που «ρετάρει». Ένα παιχνίδι με τους κινητικούς κανόνες του Hip Hop για την εμμονή.

Η ιστορία δύο αρουραίων στον πειραματικό σωλήνα.

Συντελεστές:

Χορογραφία/Σκηνικά/Κοστούμια: Ηλίας Χατζηγεωργίου

Ερμηνεία/δημιουργική επεξεργασία: Περικλής Πετράκης

Μουσική: Αλέξης Φάλαντας

Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος

Βοηθός χορογράφου: Ηλέκτρα Βασιλικού

Πληροφορίες:

Ημερομηνίες: 10, 17, 24 & 31 Ιανουαρίου

Ώρα Έναρξης: 21:30

Διάρκεια: 30 λεπτά

Τοποθεσία: Θησείον, Ένα Θέατρο Για Τις Τέχνες

Διεύθυνση: Τουρναβίτου 7, Αθήνα 105 53

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/dance/fixation-in-duo-revisited/

