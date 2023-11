Athens Film Office: Για 2η χρονιά στην Αθήνα το διεθνές εργαστήριο ανάπτυξης σεναρίου «The Owl»

Το ετήσιο διεθνές εργαστήριο ανάπτυξης σεναρίου τηλεοπτικών σειρών και κινηματογραφικών ταινιών «The Owl», φιλοξενεί για δεύτερη συνεχή χρονιά η Αθήνα. Το εργαστήριο, που ξεκίνησε τον Νοέμβριο και υλοποιείται σε τρεις φάσεις, αποτελεί μία πρωτοβουλία του Athens Film Office (AFO) του Δήμου Αθηναίων.

Το «The Owl» είναι ένα αγγλόφωνο workshop, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο και απευθύνεται σε Έλληνες και ξένους σεναριογράφους, οι οποίοι έχουν ήδη εδραιώσει την παρουσία τους στον χώρο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες -που επιλέγονται μετά από ανοιχτό κάλεσμα- να έχουν γράψει το σενάριο τουλάχιστον μίας ταινίας ή κάποιες ώρες τηλεοπτικής σειράς και να υποβάλουν ένα νέο προσχέδιο ταινίας ή τηλεοπτικού σεναρίου, το οποίο να μπορεί να γυριστεί στην Αθήνα ή σε κάποιο άλλο μέρος της χώρας.

Το εργαστήριο «The Owl» έχει διττό χαρακτήρα, αφενός εκπαιδευτικό και αφετέρου αναπτυξιακό, με στόχο να συνδέσει την ελληνική πραγματικότητα με το διεθνές περιβάλλον. Απώτερος σκοπός, είναι η προσέλκυση διεθνών παραγωγών στην Αθήνα.

Συμμετοχή δέκα καταξιωμένων σεναριογράφων από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Στο φετινό «Τhe Owl» συμμετείχαν δέκα καταξιωμένοι τηλεοπτικοί και κινηματογραφικοί σεναριογράφοι τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Το εργαστήριο περιλάμβανε προσωπική καθοδήγηση από έντεκα σημαντικούς διεθνείς επαγγελματίες του κλάδου. Ανάμεσά τους ήταν ηAnne Thomopoulos, τηλεοπτική παραγωγός και πρώην Senior Vice President στο δίκτυο HBO, οPeter Carlton, CEO της Warp Film, o David Clarke, International Co-Production and Development Consultant για την CBS Studios International, ο Marc Lorber, executive producer στις σειρές «The Pact», «Motherland» και «Devils» ως SVP των διεθνών συμπαραγωγών της Lionsgate, η Marianne Wendt, σεναριογράφος και showrunner πίσω από σειρές όπως οι «New Heights», «Today for Tomorrow» και «Eden», η οποία διδάσκει και στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα showrunning, o Chadi Zeneddine, διευθυντής ανάπτυξης έργων και διεθνών σχέσεων με προϋπηρεσία στο Doha Film Institute, το Cairo Film Connection και τη Disney, η Raffaella Bonivento, σύμβουλος και ανώτερη διευθύντρια ανάπτυξης και παραγωγής τηλεοπτικών σεναρίων, και η Lindsey Bender, ατζέντισσα της διεθνούς φήμης εταιρείας Creative Artists Agency(CAA).

Η πρώτη φάση του «The Owl» πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως 10 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο St. George Lycabettus, όπου οι σεναριογράφοι συζήτησαν τα project τους και παρακολουθήσαν μία σειρά από masterclasses και ομιλίες. Επικεφαλής του εργαστηρίου ήταν ο Scott Myers, καθηγητής σεναρίου στο Πανεπιστήμιο DePaul, μέντορας στα BlackList Seminars και καταξιωμένος σεναριογράφος, ο οποίος έχει αναλάβει περισσότερα από 30 πρότζεκτ για μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ και τηλεοπτικά δίκτυα όπως τα «K-9», «Αλάσκα» και «Τρωικός Πόλεμος».

Στη δεύτερη φάση του «Τhe Owl», τον Φεβρουάριο του 2024, οι σεναριογράφοι θα λάβουν πρόσθετη καθοδήγηση εξ αποστάσεως και θα διοργανωθούν ομαδικές συζητήσεις με τα γκρουπ των συναδέλφων τους.

Το τρίτο και τελευταίο μέρος του εργαστηρίου θα ολοκληρωθεί στην Αθήνα κατά τη διάρκεια των «Owl Industry Days 2024», που θα γίνει τον Σεπτέμβρη του 2024. Σε αυτήν την τελευταία φάση, οι σεναριογράφοι θα συμμετάσχουν στην τελική συνεδρία με τους μέντορές τους, ενώ για πρώτη φορά, στο πλαίσιο της διοργάνωσης, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα έργα τους μπροστά σε μια ομάδα επαγγελματιών του κλάδου.

Χορηγοί του διεθνούς εργαστηρίου ανάπτυξης σεναρίου «The Owl» είναι οι εταιρείες και οι οργανισμοί: AEGEAN, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Enterprise Greece, Global Greek Film Initiative, The Hellenic Initiative, Cosmote TV, Green Olive Films, Tanweer Productions, Argonauts Productions.

Το Athens Film Office

Tο Athens Film Office (AFO), που λειτουργεί στο πλαίσιο της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάρτιο του 2020 και έχει συμβάλλει ώστε περισσότερες από εκατό διεθνείς και εγχώριες παραγωγές να επιλέξουν την Αθήνα για τα γυρίσματά τους. Το AFO μετέτρεψε σταδιακά την Αθήνα σε «Film Friendly City», διευκολύνοντας τις διαδικασίες των γυρισμάτων και προσφέροντας τα κατάλληλα κίνητρα για να τις προσελκύσει.

