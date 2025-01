Από «Το αγαπημένο μου Γλυκό» στη «Βασίλισσα του Χιονιού» – Γεύσεις, περιπέτειες και «Τατάμι» σε μια εβδομάδα γεμάτη σινεμά

«Το Αγαπημένο μου Γλυκό» δεν ήταν μόνο οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα τις γιορτινές μέρες· είναι και η ταινία που φέρει μαζί με αυτό τον τίτλο, επίστρωση γλυκαντικών ψυχής για άτομα κάθε ηλικίας που κάπου μέσα τους γνωρίζουν ότι η καρδιά τους χτυπά δυνατά.

Στην ουρά των γιορτών και η «Βασίλισσα του Χιονιού και το Παγωμένο Βασίλειο», το «Τατάμι», μια αμερόληπτη ανοησία με τον Σταλόνε και δύο πολύ δυνατά ελληνικά ντοκιμαντέρ. Εν συντομία οι παρουσιάσεις γιατί σήμερα έχουμε πολλά να πούμε.

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Εμπνευσμένο από την ιστορία της «Βασίλισσας του Χιονιού», η νέα ταινία της σειράς εξερευνά, όπως λέει και ο τίτλος το «Παγωμένο Βασίλειο». Εκεί η μοχθηρή Βασίλισσα του Χιονιού συμμαχεί με τα νεότερα μέλη, χαρίζοντάς μας μια αφελή ιστορία, εξαιρετική για να παρκάρεις τα παιδιά στον κινηματογράφο όσο φτιάχνεις νύχια.

TATAMI

Στο Τατάμι, η Ιρανή Λέιλα παίρνει μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τζούντο, αποφασισμένη να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα φέρει το χρυσό στην πατρίδα της ξεπερνώντας πολλές φορές ακόμα και τις δικές της προσδοκίες. Όσο η νικηφόρα πορεία της προαναγγέλλει την πιθανή της συνάντηση στο «Τατάμι» με την Ισραηλινή τζουντόκα Σάνι Λάβι, μια αυστηρή και σχεδόν αδιαπραγμάτευτή εντολή προσποίησης τραυματισμού, θα αλλάξει τις ισορροπίες στις ψυχές τους αλλά και τη διοργάνωση.

Το «Τατάμι» είναι το ισορροπημένο αποτέλεσμα μιας πολιτιστικά ενδιαφέρουσας συσκηνοθεσίας, όπου οι ανατροπές έχουν κοινωνικό και πολιτικό πρόσημο. Δυστυχώς, ενώ στο σύνολο του αδιαφιλονίκητα ενδιαφέρουσα προσπάθεια, έχει ένα ξενερωτικό τέλος που δεν δικαιολογεί την υπόλοιπη προσπάθεια, σαν οι μπουνιές στο στομάχι των θεατών να ήταν καλοσκηνοθετημένες για τη χαρά του πόνου και όχι την απόλαυση της προσδοκίας.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ

Πατέρας και γιος που εργάζονται ως φύλακες σε μια εταιρεία με τεθορακισμένα οχήματα ενώ βρίσκονται σε μια γέφυρα, το φορτηγό τους θα ανατραπεί. Πως θα μπορέσουν και οι ληστές και ο φρουρός ασφαλείας να βγούνε και νικητές και με πλούτη. Πραγματικά δεν καταλαβαίνεις τί βλέπεις στη «Μεγάλη Ληστεία».

ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΓΛΥΚΟ

Στο «Αγαπημένο μου Γλυκό», μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Ιράν, απολαμβάνει τα δείπνα με τις φίλες της, και το χρόνο της μέρας που περνάει. Τελείως απροσδόκητα, η γνωριμία με έναν συνομήλικο οδηγό ταξί, θα φέρει ανατροπές και ερωτικά σκιρτίσματα.

Μια ταινία για όσους παίρνουν τις ευθύνες των αποφασεών τους αλλά υπό την πίεση των κανόνων της χώρας, υπάρχει διαφορετική επανανοηματοδότηση των πράξεων και αποτελεσμάτων. Στον ψαγμένο θεατή, προσφέρει μια δυνατή απεικόνιση της ζωής σε μια κοινωνία όπου η αγάπη, η χαρά, ακόμη και το γέλιο καταπιέζονται. Αυτό το στοιχείο κάνει την ταινία να είναι περισσότερο γνήσια και ουσιαστική.

RETURN OF THE CREEPS (NEW)

Δύο ντοκιμαντέρ από τη χώρα μας ακολουθούν. Το «Return of the Creeps» ζωντανεύει την ιστορία της εμβληματικής underground δισκογραφικής Creep Records, από την οποία ξεπήδησαν εμβληματικά σχήματα. Μια ταινία φόρος τιμής στον ιδρυτή της εταιρίας Μπάμπη Δαλίδη. Η ταινία περιλαμβάνει αρχειακό υλικό και συνεντεύξεις.

Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Ντοκιμαντέρ για την υπόθεση Νίκου Πλουμπίδη, που έφυγε μόνος, συκοφαντημένος, ατιμασμένος.

[Αναλυτική κριτική τις επόμενες μέρες στο ertnews].

