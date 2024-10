“A Very Royal Scandal”: Μια σειρά βασισμένη στη πραγματική συνέντευξη του 2019 μεταξύ των Emily Maitlis – Πρίγκιπα Άντριου

Tο Prime Video δημοσίευσε τις πρώτες εικόνες για το “A Very Royal Scandal”, το οποίο θα έκανε πρεμιέρα στις 19 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Prime Video στις ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Η καθηλωτική αναπαράσταση, με τον Michael Sheen (Good Omens, Prodigal Son, Masters of Sex) στον ρόλο του Πρίγκιπα Άντριου και τη Ruth Wilson (Luther, The Affair, Jane Eyre) ως Emily Maitlis, αποδεικνύει τη δύναμη της δημοσιογραφίας μέσα από μια καθοριστική στιγμή στην ιστορία της Βρετανίας.

Δείτε το τρέιλερ:

Μια συνέντευξη που προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο. Βασισμένο στη πραγματική συνέντευξη του 2019 μεταξύ της Emily Maitlis και του Πρίγκιπα Άντριου σχετικά με τις σκανδαλώδεις κατηγορίες που αντιμετώπιζε για τη συμμετοχή του με τον Jeffrey Epstein και τη Virginia Giuffre. Το “A Very Royal Scandal” ακολουθεί τις ενέργειες της Maitlis και του Πρίγκιπα Άντριου ενόψει της συνέντευξης, το καινοτόμο γεγονός αυτό καθαυτό και τα πολλά ερωτήματα που αφήνει πίσω του, τα οποία θα αλλάξουν τις ζωές τους για πάντα.

Μαζί με τους Sheen και Wilson, στη σειρά θα συμμετάσχουν οι Joanna Scanlan (After Love, Notes on a Scandal) ως Amanda Thirsk, Alex Jennings (Your Christmas or Mine?) ως Sir Edward Young, Éanna Hardwicke (The Sixth Commandment) ως Stewart Maclean και Claire Rushbrook (Secrets & Lies) ως Sarah Ferguson.

Η σειρά σκηνοθετήθηκε από τον Julian Jarrold και γράφτηκε από τον Jeremy Brock. Παραγωγή από την Blueprint Television για τα Amazon MGM Studios και διανέμεται παγκοσμίως από την Sony Pictures Television. Οι Karen Thrussell, Graham Broadbent, Pete Czernin, Diarmuid McKeown, Jeremy Brock, Jarrold και η ίδια η Maitlis είναι εκτελεστικοί παραγωγοί και ο Josh Hyams είναι παραγωγός στη σειρά.

Περιγραφή Επεισοδίων

Επεισόδιο 1:

Ο Πρίγκιπας Άντριου προσπαθεί να δηλώσει την αθωότητά του καθώς βρίσκεται στο κέντρο ενός διεθνούς σκανδάλου που απειλεί όχι μόνο τη δική του θέση, αλλά και τη βρετανική μοναρχία. Η παρουσιάστρια του Newsnight, Emily Maitlis, δρα με βάση τις ειδήσεις και κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει μια συνέντευξη με τον Πρίγκιπα Άντριου προκειμένου να αποκαλύψει την ιστορία.

Επεισόδιο 2:

Διάφορα εμπόδια στέκονται εμπόδιο στην πραγματοποίηση της συνέντευξης του Newsnight. Μετά από πολλές προσδοκίες, ξεκινά η περιβόητη συνέντευξη της Emily Maitlis με τον Πρίγκιπα Άντριου. Ωστόσο, η συνάντηση παίρνει διάφορες ανατροπές που ούτε η Emily ούτε η ομάδα του Newsnight μπορούσαν να περιμένουν.

Επεισόδιο 3:

Η συνέντευξη προκαλεί σοκ σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Πρίγκιπας Άντριου μένει να διαχειριστεί τις συνέπειες για τον εαυτό του, την οικογένειά του και τη Βασιλική οικογένεια. Εν τω μεταξύ, η Emily εξετάζει τη φήμη της και το μέλλον της καριέρας της καθώς η πανδημία πλήττει και μια μεγάλη απόφαση πλησιάζει.

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος