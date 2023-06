«A Tribute to Leonard Cohen» στον Κήπο του Μεγάρου

Το αφιέρωμα στον Leonard Cohen επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής, απ’ όπου και ξεκίνησε πριν πέντε χρόνια, το Σάββατο 1 Ιουλίου στις 21:00, με τη Nalyssa Green, τη Sugahspank! και τη Lou is. Τρεις διαφορετικές καλλιτέχνιδες μας ταξιδεύουν με τις ξεχωριστές φωνές τους στο θαυμαστό σύμπαν του μεγάλου δημιουργού και μας υπόσχονται μία μοναδική βραδιά υπό το φως των αστεριών στον υπέροχο Κήπο του Μεγάρου.

Το Α Τribute to Leonard Cohen με την Nalyssa Green, την Sugahspank και την Lou is είναι ένα ζωντανό μουσικό πρότζεκτ το οποίο γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017. Τρεις νέες τραγουδίστριες ερμηνεύουν τα τραγούδια που έχει σφραγίσει ο Leonard Cohen με τη χαρακτηριστική φωνή του, με τη συνοδεία τριών εξαιρετικών μουσικών. Η εύθραυστη αθωότητα της Nalyssa Green, η βαθιά εκφραστική φωνή της Sugahspank! και η καλλιεργημένη και ευέλικτη φωνή της Lou, πλαισιωμένες από τον ντράμερ Σεραφείμ Μπέλλο, τον μαέστρο Γιώργο Δελλή στα πλήκτρα, και τον μελωδικό ‘Αδωνι Γουλιέλμο στην κιθάρα (Swing Shoes) συναντιούνται στη σκηνή και δημιουργούν μία μοναδική ζωντανή σύμπραξη προς τιμήν του μεγάλου Leonard Cohen.

Ο Cohen αποτελεί μια μοναδική περίπτωση καλλιτέχνη. Ποιητής, μουσικός, δάσκαλος και μαθητής μοιράστηκε τις σκέψεις και τη ζωή του μέσα από απλές μελωδίες και μια βαθιά «θεία» χρυσή φωνή. Ουσιαστικός και γοητευτικός, όπως τα τραγούδια του, ο Leonard, έζησε μια γεμάτη ζωή. Η αγάπη του για τη ζωή και την ανθρώπινη φύση με τις αδυναμίες της είναι έκδηλη στη μουσική του, ενώ το χιούμορ και η μελαγχολία, το ταξίδι και ο προορισμός, το σώμα και το πνεύμα είναι δίπολα που συνυπάρχουν αρμονικά στο έργο του.

Το αφιέρωμα στον Leonard Cohen έχει παρουσιαστεί σε επιλεγμένες παραστάσεις στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα με τεράστια αποδοχή από κοινό και κριτικούς. Κατά τη διάρκεια ζωής του σχήματος, η ζύμωση μεταξύ των καλλιτεχνών έχει δημιουργήσει μία ανοιχτή σχέση επικοινωνίας και ανταλλαγής μέσω της μουσικής του Cohen, κάνοντας τις παραστάσεις μία μοναδική κάθε φορά εμπειρία με τη λίστα των τραγουδιών να διανθίζεται και να διαφοροποιείται σε καθεμιά από αυτές.

Συντελεστές παράστασης

Τραγούδι: Nalyssa Green, Sugahspank!, Lou is

Πλήκτρα: Γιώργος Δελλής

Κιθάρα: Άδωνις Γουλιέλμος

Ντραμς: Σεραφείμ Μπέλλος

Φωτογραφίες: Eftychia Vlachou

Σχεδιασμός αφίσας: Lydia Abastado

Πληροφορίες παράστασης

Ημερομηνία: Σάββατο 1 Ιουλίου 2023

Χώρος: Κήπος Μεγάρoυ Μουσικής

Ώρα έναρξης: 21.00

Γενική είσοδος: 15 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων εδώ

There is a crack in everything that’s how the light gets in

Leonard Cohen

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος