80ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Το πλήρες πρόγραμμα

Για εμάς έχει ενδιαφέρον η πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, το «Poor Things», του οποίου τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν δύο χρόνια πριν. Για τον διεθνή τύπο το μεγάλο θέμα είναι η συμμετοχή του Ρομάν Πολάνσκυ, του Γούντυ Άλεν και του Λυκ Μπεσόν, τριών σκηνοθετών που στο παρελθόν έχουν κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση ενηλίκων και ανηλίκων.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η 80η Μπιενάλε μοιάζει με το τελευταίο λαμπερό πυροτέχνημα σε μια εποχή που ο κινηματογράφος θα πάει για επανεκκίνηση [με πιθανές στιγμές σκότους]· από τη μία η απεργία των σεναριογράφων, από την άλλη η απεργία των ηθοποιών, αυτές οι δύο κινήσεις θα φέρουν καταστροφές στην 7η τέχνη τα επόμενα χρόνια που θα αναζητούμε τα ταλέντα τους στη μεγάλη οθόνη. Ευτυχώς -πόσο παράξενο ακούγεται-, τα χρόνια του εγκλεισμού και η επανεκκίνηση, έχουν κρατήσει στα συρτάρια των εταιριών απρόβλητες ταινίες που θα δώσουν μια σινεφίλ ανάσα για λίγους μήνες. Προς το παρόν, το «Challengers» που θα άνοιγε το φεστιβάλ, αποσύρθηκε για να υποστηρίξει τις απεργίες των σωματείων [κίνηση τολμηρή που επιβραβεύει ο κινηματογραφικός κόσμος].

Το πλήρες πρόγραμμα του 80ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Διαγωνιστικό Τμήμα

«Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου (Μ. Βρετανία)

«Maestro» του Μπράντλεϊ Κούπερ (ΗΠΑ)

«Priscilla» της Σοφία Κόπολα (ΗΠΑ, Ιταλία)

«The Killer» του Ντέιβιντ Φίντσερ (ΗΠΑ)

«Memory» του Μισέλ Φράνκο (Μεξικό, ΗΠΑ)

«The Green Border» της Ανιέσκα Χόλαντ (Τσεχία, Πολωνία, Βέλγιο)

«El Conde» του Πάμπλο Λαραΐν (Χιλή)

«Ferrari» του Μάικλ Μαν (ΗΠΑ)

«Comandante» του Εντοάρντο ντε Αντζελις (Ιταλία) – Ταινία Εναρξης

«The Promised Land» του Νικολάι Αρσέλ (Δανία, Σουηδία, Γερμανία)

«Gogman» του Λικ Μπεσόν (Γαλλία)

«La Bete» του Μπερτράν Μπονέλο (Γαλλία, Καναδάς)

«Hors-Saison» του Στεφάν Μπριζέ (Γαλλία)

«Enea» του Πιέτρο Καστελίτο (Ιταλία)

«Adagio» του Στέφανο Σολίμα (Ιταλία)

«Woman Of» των Μαλγκορζάτα Σουμόφσκα, Μικάλ Ενγκλερτ (Πολωνία, Σουηδία)

«Holly» της Φάιεν Τροχ (Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Γαλλία)

«Finally Dawn» του Σαβέριο Κονστάνζο (Ιταλία)

«Lubo» του Τζιόρτζιο Ντιρίτι (Ιταλία)

«Origin» της Εϊβα ΝτιΒερνέ (ΗΠΑ)

«Io Capitano» του Ματέο Γκαρόνε (Ιταλία, Βέλγιο)

«Evil Does Not Exist» του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι (Ιαπωνία)

«The Theory of Everything» του Τιμ Κρέγκερ (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία)

Ορίζοντες

«El Paraiso» του Ενρίκο Μαρία Αρτάλε (Ιταλία)

«Behind the Mountains» του Μοχάμεντ Μπεν Ατία (Τυνησία, Βέλγιο, Γαλλία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ)

«The Red Suitcase» του Φιντέλ Ντεβκότα (Νεπάλ, Σρι Λάνκα)

«Tatami» των Γκι Νατίβ, Ζάχρα Αμίρ Εμπραχίμι (Γεωργία, ΗΠΑ)

«The Featherweight» του Ρόμπερτ Κόλονι (Η.Π.Α.)

«A Cielo Aperto» των Μαριάνα και Σαντιάγκο Αριάγα (Μεξικό, Ισπανία)

«Paradise is Burning» των Μίκα Γκούσταφσον (Σουηδία, Ιταλία, Δανία, Φινλανδία)

«Heartless» των Νάρα Νομάντε, Τιάο (Βραζιλία, Γαλλία, Ιταλία)

«Explanation for Everything» του Γκαμπόρ Ράις (Ουγγαρία, Σλοβακία)

«Housekeeping for Beginners» του Γκόραν Στολεβσκι (Β. Μακεδονία, Πολωνία, Κροατία,

«Invelle» της Σιμόν Μασί (Ιταλία, Ελβετία)

«Hesitation Wound» του Σέλμαν Νακάρ (Τουρκία, Ισπανία, Ρουμανία, Γαλλία)

«Una Sterminata Domenica» του Αλέν Παρόνι (Ιταλία, Γερμανία, Ιρλανδία)

«City of Wind» της Λκχαγκβαντουλάμ Πουρέβ-Οχιρ (Γαλλία, Μογγολία, Πορτογαλία, Ολλανδία)

«Gasoline Rainbow» των Μπιλ & Τέρνερ Ρος (ΗΠΑ)

«En Attendant La Nuit» της Σελίν Ρουζέτ (Γαλλία, Βέλγιο)

Σερβία, Κόσοβο)

«Shadow of Fire» του Σινία Τσουκαμότο (Ιαπωνία)

«Dormitory» του Νεχίρ Τούνα (Τουρκία, Γερμανία, Γαλλία)

Ορίζοντες [προσθήκες]

«Pet Shop Boys» του Ολμο Σνάμπελ (Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μεξικό)

«Felicita» της Μικαέλα Ραμαζότι (Ιταλία)

«Bota Jone» της Λουάνα Μπαϊράμι (Κόσοβο, Γαλλία)

«Forever Forever» της Αννα Μπουριάκοβα (Ουκρανία, Ολλανδία)

«The Rescue» της Ντανιέλα Γκόγκι (Αργεντινή, ΗΠΑ)

«Day of the Fight» του Τζακ Χιούστον (ΗΠΑ)

«In the Land of Saints and Sinners» του Ρόμπερτ Λόρενζ (Ιρλανδία)

«Stolen» της Καράν Τετζπάλ (Ινδία)

«L’ Homme D’ Argille» της Αναΐς Τελέν (Γαλλία)

Εκτός Διαγωνιστικού – Τηλεοπτικές Σειρές

«D’ Argent et de Sang» (Επεισόδια 1-12)

«I Know Your Soul» (Επεισόδια 1-2)

Εκτός Διαγωνιστικού – Μυθοπλασία

«Coup de Chance» του Γούντι Αλεν (Γαλλία, ΗΠΑ)

«L’ Ordine Del Tempo» της Λίλιανα Καβάνι (Ιταλία)

«Hit Man» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ (ΗΠΑ)

«The Palace» του Ρομάν Πολάνσκι (Πολωνία, Γαλλία)

«Society of the Snow» του Χουάν Αντόνιο Μπαγιόνα (Ισπανία, Ουρουγουάη, Χιλή) – Ταινία Λήξης

«The Wonderful Story of Henry Sugar» του Γουές Αντερσον (ΗΠΑ)

«The Penitent» του Λούκα Μπαρμπαρέσκι (Ιταλία)

«Vivantis» της Αλίξ Ντελαπόρτ (Γαλλία, Βέλγιο)

«Welcome to Paradise» του Λεονάρντο ντι Κονστάνζο (Ιταλία)

«DAAAAAALI!» του Καντάν Ντουπιέ (Γαλλία)

«The Caine Mutiny Court-Martial» του Γουίλιαμ Φριντκιν (ΗΠΑ)

«Making of» του Σεντρίκ Καν (Γαλλία)

«Aggro Dr1ft» του Χάρμονι Κορίν (ΗΠΑ)

«Snow Leopard» του Πέμα Τσέντεν (Κίνα)

Εκτός Διαγωνιστικού – Ντοκιμαντέρ

«Ryuichi Sakamoto – Opus» του Νέο Σόρα (Ιαπωνία)

«Amor» της Βιρτζινία Ελευτέρι Σερπιέντι (Ιταλία, Λιθουανία)

«Frente A Guernica» (Uncut Version) των Γιερβάντ Γκιανίκιαν, Αντζελα Ρίτσι Λούτσι (Ιταλία)

«Menus Plaisirs» του Φρέντερικ Γουάιζμαν (Γαλλία)

«Hollywoodgate» των Ιμπραχίμ Νασ’ατ (Γερμανία, ΗΠΑ)

«Enzo Jannacci Vengo Anch’io» του Τζόρτζιο Βερντέλι (Ιταλία)

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος