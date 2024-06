3ο ΦΒΧ – Ένας διεθνής κόμβος συνάντησης και διαλόγου μεταξύ συγγραφέων και αναγνωστών (audio)

Με κεντρικό θέμα «Ευρώπη, παρελθόν και μέλλον. Ματιές στη λογοτεχνία, τον πολιτισμό, την πολιτική», το 3ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων (ΦΒΧ) θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 26 έως και την Κυριακή 30 Ιουνίου 2024, από τον Δήμο Χανίων σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης.

Το Φεστιβάλ, μια ετήσια λογοτεχνική εκδήλωση αφιερωμένη στο βιβλίο και τους συγγραφείς, έχει στο επίκεντρο του βιβλία κάθε είδους ( πεζογραφία, ποίηση, δοκίμιο, παιδικό βιβλίο, κ.λπ.) και ο χαρακτήρας του είναι αμιγώς φεστιβαλικός, δεν υπάρχει δηλαδή έκθεση βιβλίου, αλλά πωλούνται μόνο τα βιβλία των προσκεκλημένων συγγραφέων σε επίκαιρα σημεία των χώρων του φεστιβάλ με τη σύμπραξη των ενδιαφερόμενων βιβλιοπωλών της πόλης.

Τα δύο πρώτα επιτυχημένα φεστιβάλ, 2022 και 2023, προσέλκυσαν τη συμμετοχή γνωστών Ελλήνων συγγραφέων, κριτικών λογοτεχνίας, ακαδημαϊκών και αξιόλογων ξένων λογοτεχνών, μεταξύ των οποίων, ο Roderick Beaton από το Ηνωμένο Βασίλειο, η Rumena Bužarovska από τη Βόρεια Μακεδονία, ο Santiago Gamboa από την Κολομβία, ο Leonardo Padura από την Κούβα, και ο Éric Vuillard από τη Γαλλία.

Στο φετινό Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων συμμετέχουν περισσότεροι από 100 ομιλητές από 17 χώρες –συγγραφείς, ακαδημαϊκοί, μεταφραστές, διανοούμενοι και καλλιτέχνες, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και την Κύπρο, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Μ. Βρετανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελβετία, την Ολλανδία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία, την Αργεντινή, το Μεξικό, την Κολομβία, τη Νικαράγουα, το Περού και την Κόστα Ρίκα-, που λαμβάνουν μέρος σε περισσότερες από 60 θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εργαστήρια, θεατρικά δρώμενα, περφόρμανς, συναυλίες, γύρω από βιβλία σύγχρονης ελληνικής και ξένης πεζογραφίας, ποίησης, δοκιμίου, από 35 εκδότες (Gutenberg, Loggia, Άγρα, Αλεξάνδρεια, Ασίνη, Βακχικόν, Διόπτρα, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, Έρεισμα, Θράκα, Ίκαρος, Ιωλκός, Καλειδοσκόπιο, Καλέντης, Καρμάνωρ, Καστανιώτης, Κείμενα, Κίχλη, ΚΨΜ, Λιβάνης, Μεταίχμιο, Μετρονόμος, Μίνωας, Νήσος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Πατάκης, Περισπωμένη, Πόλις, Ποταμός, Πυξίδα της Πόλης, Ραδάμανθυς, Στερέωμα, Τόπος, Ψυχογιός, Ωκεανός).

Μανώλης Πιμπλής

Η προώθηση της φιλαναγνωσίας και η δημιουργία ενός διεθνούς κόμβου συνάντησης και διαλόγου μεταξύ συγγραφέων και αναγνωστών αποτελούν τις βασικές στοχεύσεις αυτού του εγχειρήματος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Διευθυντής του ΦΒΧ, Μανώλης Πιμπλής, στην συνέντευξή του στην πολιτιστική εκπομπή «Αποτύπωμα» της Φωνής της Ελλάδας με τη Φούλη Ζαβιτσάνου.

Ο Μανώλης Πιμλής μιλά ακόμη για την θερμή στήριξη της τοπικής κοινωνίας στο Φεστιβάλ, για τα επίκαιρα θέματα που φέτος πραγματεύεται σε σχέση με την Ευρώπη και τη δημοκρατία, για τις σημαντικές συνέργειες που αναπτύσσει αλλά και για το διευρυμένο και δυναμικό φετινό πρόγραμμα.

Ακούστε εδώ τη συνέντευξη:

Το 3ο ΦΒΧ θα διεξαχθεί, όπως και τις δύο προηγούμενες χρονιές, με επίκεντρο το Ενετικό Λιμάνι της πόλης, μεταξύ του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Α.Μ.-Μεγάλο Αρσενάλι) και του Θεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης». Επιπλέον, όμως, φέτος προστίθενται και νέοι χώροι: η πλήρως ανακαινισμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης («Αίθουσα 2» – Είσοδος από την πλατεία από τη μεριά των Νεωρίων), το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης (Νεώριο Moro), ένα εμβληματικό τοπόσημο των Χανίων όπου στεγάζεται η Μόνιμη Έκθεση Αρχαίας και Παραδοσιακής Ναυπηγικής, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, αλλά και ένας πρωτότυπος, μεταβλητός, πολυλειτουργικός χώρος, το Κινητό αστικό καθιστικό του Δήμου Χανίων (Mobile Urban Living Room- MULaR), που θα τοποθετηθεί στην Πλατεία Κατεχάκη (μεταξύ Κ.Α.Μ. – Θεάτρου «Μ. Θεοδωράκης»).

Το Κινητό αστικό καθιστικό, που σχεδίασε και υλοποίησε ο Δήμος Χανίων, στο πλαίσιο του προγράμματος VARCITIES (Visionary Nature Bases Solutions for Health, Well-Being and Resilience in Cities) από το HORIZON 2020, -το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης-, ταξιδεύει στην πόλη, ενθαρρύνοντας τους πολίτες να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες και αυξάνοντας την αξία των χώρων που επισκέπτεται.

Σε μία από τις πρώτες «στάσεις» του στο 3ο ΦΒΧ, το Κινητό αστικό καθιστικό (MULaR), θα λειτουργεί ως χώρος συναντήσεων και ενημέρωσης (Info Point), όπου σε ειδικές οθόνες θα προβάλλεται το καθημερινό πρόγραμμα εκδηλώσεων και θα διανέμεται ενημερωτικό υλικό και ως Κέντρο Ψηφιακής Επικοινωνίας (Social Media Center).

Πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων 3ου Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων: https://www.chaniabookfestival.gr/ekdiloseis/

