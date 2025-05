Ποια η πρώτη αντίδραση της Lady Gaga μετά την αποτροπή βομβιστικής επίθεσης στη συναυλία της στην Κοπακαμπάνα – «Καμία ενημέρωση από τις Αρχές»

Στον απόηχο της θριαμβευτικής εμφάνισής της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Lady Gaga στην παραλία Κοπακαμπάνα της Βραζιλίας, το περασμένο Σάββατο, όπου δύο εκατ. θεατές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν τη συναυλία της και την είδηση ότι η αστυνομία του Ρίο ντε Τζανέιρο ανακοίνωσε ότι απέτρεψε μια μαζική τρομοκρατική επίθεση, η ομάδά της έσπασε τη σιωπή της.

«Μάθαμε για αυτήν την υποτιθέμενη απειλή μέσω των μέσων ενημέρωσης σήμερα (χθες) το πρωί. Πριν και κατά τη διάρκεια της συναυλίας, δεν υπήρξαν γνωστά θέματα ασφαλείας, ούτε οποιαδήποτε επικοινωνία από την αστυνομία ή τις αρχές προς τη Lady Gaga σχετικά με ενδεχόμενους κινδύνους» ανέφεραν συνεργάτες της διάσημης τραγουδίστριας της ποπ.

Όπως έκαναν γνωστό η ομάδα της συνεργάστηκε στενά με τις αρχές επιβολής του νόμου καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και διεξαγωγής της συναυλίας, και όλα τα μέρη ήταν βέβαια για τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί», δήλωσε εκπρόσωπος της τραγουδίστριας.

«Οι ύποπτοι στρατολογούσαν συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων, για να πραγματοποιήσουν συντονισμένες επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και βόμβες μολότοφ», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. σχετικά με την απόπειρα επίθεσης.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι οι στρατολόγοι που εναντιώνονταν στην LGBTQ κοινότητα, της οποίας ένθερμη υποστηρίκτρια είναι η 39χρονη μουσικός παρουσιάζονταν ως μέλη της παγκόσμιας ομάδας θαυμαστών της Gaga, γνωστής ως “Little Monsters.” Η επιχείρηση για τη σύλληψη των υπόπτων τρομοκρατών είχε την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Ψεύτικο Τέρας» (“Operation Fake Monster”).

H ίδια σε ανάρτησή της στα σόσιαλ μίντια έγραψε σχετικά: «Τίποτα δεν μπορούσε να με προετοιμάσει για το συναίσθημα που ένιωσα στη χθεσινοβραδινή συναυλία — την απόλυτη περηφάνια και χαρά που ένιωσα τραγουδώντας για τον λαό της Βραζιλίας. Η εικόνα του πλήθους στα πρώτα τραγούδια μου μού έκοψε την ανάσα. Η καρδιά σας λάμπει τόσο έντονα, ο πολιτισμός σας είναι τόσο ζωντανός και ξεχωριστός, ελπίζω να ξέρετε πόσο ευγνώμονη είμαι που μοιράστηκα αυτή την ιστορική στιγμή μαζί σας.Υπολογίζεται ότι 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι ήρθαν να με δουν να τραγουδώ — το μεγαλύτερο κοινό που έχει υπάρξει ποτέ για μια γυναίκα στην ιστορία. Μακάρι να μπορούσα να μοιραστώ αυτό το συναίσθημα με όλο τον κόσμο — ξέρω πως δεν γίνεται, αλλά μπορώ να πω αυτό: αν χάσεις τον δρόμο σου, μπορείς να τον ξαναβρείς αν πιστέψεις στον εαυτό σου και δουλέψεις σκληρά. Μπορείς να δώσεις στον εαυτό σου αξιοπρέπεια μέσα από την εξάσκηση του πάθους σου και της τέχνης σου, ωθώντας τον εαυτό σου σε νέα ύψη — μπορείς να ανασηκώσεις τον εαυτό σου, ακόμα κι αν πάρει χρόνο. Ευχαριστώ Ρίο που περίμενες να επιστρέψω. Ευχαριστώ, μικρά μου τέρατα, σε όλο τον κόσμο. Σας αγαπώ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη στιγμή.

