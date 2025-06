Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Σύροι έχουν επιστρέψει στις εστίες τους μετά την ανατροπή Άσαντ

Περισσότερα από δύο εκατομμύρια πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισμένοι έχουν επιστρέψει στις εστίες τους στη Συρία μετά την ανατροπή τον Δεκέμβριο του Μπασάρ αλ Άσαντ, δήλωσε σήμερα ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Φίλιπο Γκράντι.

«Περισσότερα από δύο εκατομμύρια Σύροι πρόσφυγες και εκτοπισμένοι έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους από τον Δεκέμβριο — μια ένδειξη ελπίδας παρά τις αυξανόμενες περιφερειακές εντάσεις», έγραψε στο Χ ο Γκράντι προτού αναχωρήσει για μια προγραμματισμένη επίσκεψη στη Συρία.

I am in Lebanon, heading to Syria for #WorldRefugeeDay.



Over two million Syrian refugees and displaced have returned home since December—a sign of hope amid rising regional tensions.



This proves that we need political solutions—not another wave of instability and displacement.