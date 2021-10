Τι προβλέπει η ενεργειακή συμφωνία Ελλάδας με Αίγυπτο – Νέο μέτρο για το κόστος θέρμανσης (video)

Ενώ η Ευρώπη αναζητεί φθηνό φυσικό αέριο και διέξοδο από την ενεργειακή κρίση, το μνημόνιο ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας – Αιγύπτου ανοίγει νέες προοπτικές, θέτοντας στο κέντρο του ενδιαφέροντος την ηλιακή ενέργεια. Η συμφωνία μεταφοράς «πράσινης» και φθηνότερης ενέργειας, μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου, μπορεί να διασφαλίσει ενεργειακή επάρκεια όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη.



Η αχανής έρημος Σαχάρα μπορεί να δώσει την απάντηση στην ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, καθώς διαθέτει ανεξάντλητο ηλιακό δυναμικό. Αυτή την προοπτική αξιοποιεί το ελληνο-αιγυπτιακό μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο χώρες. Προβλέπει την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου μήκους 1.500 χλμ. για παροχή «καθαρής» ενέργειας.

«Προωθούμε την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Αιγύπτου, που θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια η οποία θα παράγεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα παράγεται στην Αίγυπτο (…) και μέσα από την Ελλάδα θα έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε και προς τις βορειότερες χώρες και την κεντρική Ευρώπη» τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας.

Η Αίγυπτος υπολογίζει πως μέχρι το 2023 θα διαθέτει 10 γιγαβάτ «καθαρής» ενέργειας. Η υπογραφή του μνημονίου ανοίγει και νέες μεγάλες προοπτικές επενδύσεων στην έρημο.

«Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου θα πετύχει τα εξής, τη δημιουργία ενός σταθερού δικτύου μεταφορά ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο που θα εγγυάται την ενεργειακή ασφάλεια και σταθερότητα» δήλωσε ο υπουργός Ηλεκτρισμού και Ανανώσιμων Πηγών Ενέργειας της Αιγύπτου, Μοχάμεντ Σακέρ.

Η ηλεκτρική διασύνδεση με την Αίγυπτο θα διασφαλίσει σταθερή ροή ενέργειας σε σταθερά χαμηλή τιμή, θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και θα αναβαθμίσει τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας.

«Η διασύνδεση των δικτύων μεταφοράς μεταξύ των δύο χωρών μας αντιπροσωπεύει μια τολμηρή στρατηγική πρωτοβουλία» σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στο Twitter.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 14, 2021

Μέχρι τώρα δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο το χρονοδιάγραμμα του έργου ούτε η όδευση του υποβρυχίου καλωδίου που είτε θα ακολουθήσει τριγωνική πορεία από την Αίγυπτο στην Κύπρο για να καταλήξει στην Ελλάδα, είτε θα συνδέσει την Αίγυπτο με την Κρήτη, η οποία έχει ήδη διασυνδεθεί με την Πελοπόννησο.

Το έργο μεταφοράς «καθαρής» ενέργειας ικανοποιεί τα κριτήρια για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους.

Ανάλογη συμφωνία θα υπογράψει το ερχόμενο Σάββατο και η Κύπρος με την Αίγυπτο.

Ρυθμίσεις αποπληρωμής για ενδεχόμενες αυξήσεις στη θέρμανση

Πρόσθετο μέτρο ελάφρυνσης των νοικοκυριών που θα βρεθούν αντιμέτωπα με αυξήσεις στο κόστος θέρμανσης προανήγγειλε ο πρωθυπουργός. Πρόκειται για ένα σύστημα ρυθμίσεων ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Διευκολύνσεις μέσω ενός συστήματος ρυθμίσεων προκειμένου να μην πληγεί περαιτέρω το πορτοφόλι των πολιτών από μια απότομη αύξηση στο κόστος θέρμανσης σχεδιάζει η κυβέρνηση, μετά και τις ανακοινώσεις των προτάσεων της Κομισιόν.

«Θα το υιοθετήσουμε και εμείς- τη δυνατότητα να μπορέσουν οι συμπολίτες μας, οι οποίοι θα δουν ενδεχομένως μία απότομη αύξηση στο κόστος θέρμανσης, να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, μέσω ενός συστήματος ρυθμίσεων» ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής @MargSchinas, συζητήσαμε για το ζήτημα της αύξησης των τιμών της ενέργειας, τον συντονισμό των δράσεων εντός ΕΕ και τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή για τη στήριξη των νοικοκυριών. https://t.co/iLZWDknEMy pic.twitter.com/UH8yrbjGoq — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 14, 2021

«Την επόμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής ακόμα μία φορά η ευρωπαϊκή ηγεσία είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μόνο η κοινή ευρωπαϊκή δράση βοηθάει να βγούμε συνολικά από το πρόβλημα» σημείωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Την Παρασκευή ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αύξηση 45% σε σχέση με πέρυσι:

στο 1,13-1,15 ευρώ / λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα

άνω του 1,20 €/λίτρο στην ηπειρωτική χώρα και τα νησιά.

«Έχουμε κάποιες παραγγελίες, θα δούμε στην πορεία πως θα εξελιχθεί καθώς οι προβλέψεις λένε ότι θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα» δήλωσε η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Μαγνησίας, Βασιλική Κοντοχρήστου.

«Ο κ. Μητσοτάκης αρνείται ριζικά μέτρα για την έκρηξη τιμών και καταφεύγει σε ευχολόγια. Είμαστε βέβαιοι ότι οι δηλώσεις του θα καθησυχάζουν τους πολίτες όταν διαβάζουν τον λογαριασμό του ρεύματος» τόνισε η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Έφη Αχτσιόγλου.

Ακύρωση των αυξήσεων στο ρεύμα ζήτησε ο γενικός γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μετά από συνάντηση με το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ.

«Εδώ και τώρα πρέπει να ακυρωθούν οι αυξήσεις στο ρεύμα. Ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλιστούν όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων στον κλάδο» δήλωσε ο κ. Κουτσούμπας.

«Η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει κατά 50%, είναι σαν την Κελαηδόνιο αριθμητική» υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Η συνέχιση της επιδότησης των τιμολογίων για ρεύμα και φυσικό αέριο, η ενεργειακή κάρτα για τα ευάλωτα νοικοκυριά και οι φοροαπαλλαγές για επιχειρήσεις που θα επενδύσουν στην «πράσινη» ενέργεια, είναι ορισμένα από τα μέτρα που εξετάζει να αξιοποιήσει η κυβέρνηση από την εργαλειοθήκη της Κομισιόν.

Ρεπορτάζ: Κατερίνα Χριστοφιλίδου, Ραλλού Αλεξοπούλου