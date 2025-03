Στρατηγικό αποθεματικό κρυπτονομισμάτων ανακοίνωσε ο Τραμπ – Στην κατιούσα το δικό του meme coin

O Ντόναλντ Τραμπ αιφνιδίασε λέγοντας ότι θέλει η κυβέρνηση των ΗΠΑ να αγοράσει και να κρατήσει μια ποικιλία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε ένα στρατηγικό αποθεματικό ταμείο, μια ανακοίνωση που υπογραμμίζει, όπως αναφέρει το Associated Press, τις αυξανόμενες προσπάθειες του Τραμπ να χρησιμοποιήσει τις ευμετάβλητες τιμές των κρυπτονομισμάτων ως βαρόμετρο της δημόσιας υποστήριξής του.

Ο Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή ότι η κυβέρνησή του εργάζεται για τη δημιουργία ενός «στρατηγικού αποθεματικού κρυπτονομισμάτων » που θα περιλαμβάνει λιγότερο γνωστά κρυπτονομίσματα όπως είναι τα XRP, solana και cardano. Αργότερα ακολούθησε με άλλη ανάρτηση λέγοντας ότι το σχεδιαζόμενο απόθεμα θα περιλαμβάνει επίσης το bitcoin και το ether, τα δύο πιο δημοφιλή κρυπτονομίσματα.

Η ανακοίνωση βοήθησε τις τιμές των κρυπτονομισμάτων να απολαύσουν μια σύντομη ανάκαμψη μετά τα πρόσφατα sell off. Το Bitcoin εκτοξεύτηκε σε περίπου 95.000 δολάρια μετά από βουτιά κάτω από τα 80.000 δολάρια την περασμένη εβδομάδα. Τα XRP, solana και cardano σημείωσαν μαζικές εκτοξεύσεις στις τιμές τους μετά την ανακοίνωση του Τραμπ την Κυριακή.

Αλλά μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, οι τιμές είχαν πέσει περίπου στο επίπεδο που βρίσκονταν πριν από την ανακοίνωση του Τραμπ. Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν επίσης απότομα τη Δευτέρα, αφού ο Τραμπ επιβεβαίωσε τα σχέδιά του να επιβάλει δασμούς 25% στις εισαγωγές από τον Καναδά και το Μεξικό.

Υποστηρικτές της κυβέρνησης εκφράζουν την πεποίθηση ότι ένα αποθεματικό κρυπτονομισμάτων θα βοηθούσε στη διαφοροποίηση των κρατικών χαρτοφυλακίων και στην αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι επικριτές λένε ότι η αστάθεια των κρυπτονομισμάτων τα καθιστά κακή επιλογή ως αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να υποστηρίξει ένα «στρατηγικό εθνικό απόθεμα bitcoin», το οποίο θα περιλαμβάνει bitcoin που η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει κατάσχει στο παρελθόν σε ενέργειες επιβολής του νόμου. Την Κυριακής τάχθηκε πρώτη φορά υπέρ της κατοχής από την κυβέρνηση άλλων τύπων κρυπτονομισμάτων.

Η συμπερίληψη κρυπτονομισμάτων διαφορετικών από το bitcoin είναι πιθανό να αντιμετωπίσει αντιδράσεις από ορισμένες πλευρές της έντονα διχασμένης βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων. Το Bitcoin είναι το παλαιότερο και μακράν πιο δημοφιλές κρυπτονόμισμα και αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας κεφαλαιοποίησης της παγκόσμιας αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Ορισμένοι από τους σημαντικότερους συμμάχους του Τραμπ στον κλάδο εξέφρασαν έκπληξη και κάποιο σκεπτικισμό για το σχέδιο του.

«Μόνο το bitcoin θα ήταν πιθανώς η καλύτερη επιλογή – η απλούστερη και σαφής ιστορία ως διάδοχος του χρυσού», δήλωσε ο Μπράιαν Άρμστρονγκ, διευθύνων σύμβουλος του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Coinbase.

Ο Λευκός Οίκος δεν παρείχε αμέσως πρόσθετες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου του πόσα από κάθε είδος κρυπτονομίσματος ήθελε ο Τραμπ να κατέχουν οι ΗΠΑ και πώς θα τα αποκτούσε η κυβέρνηση, καθώς και το κατά πόσον τάχθηκε υπέρ της συμπερίληψης και άλλων τύπων κρυπτονομισμάτων.

Ο Έρικ Τραμπ, ο γιος του προέδρου, δήλωσε ότι η εκτόξευση των τιμών επικυρώνει τις πρόσφατες συμβουλές που έδωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για συγκέντρωση assets κρυπτονομισμάτων. «Ελπίζω ότι έκανα τη ζωή κάποιου έστω και λίγο καλύτερη», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

