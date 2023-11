Παν. Γεωργιάδης, εκπρ. νέου ΙΝΚΑ: Σε τι διαφέρουν τα έγχρωμα τιμολόγια ρεύματος – Τα κομβικά σημεία στην επιλογή παρόχου

Διευκρινίσεις σχετικά με τα νέα έγχρωμα τιμολόγια ρεύματος που θα ισχύσουν από τις αρχές του νέου έτους, σε ποιές περιπτώσεις υπάρχει σχετική ρήτρα-ποινή όταν αλλάζει κάποιος πάροχο, τι πρέπει να αναζητά κάποιος στα τιμολόγια που παραλαμβάνει, τι πρέπει να προσέξει ο καταναλωτής στις προσφορές αλλά και στις εκπτώσεις συνέπειας που δίνει ο κάθε πάροχος ανέλυσε διεξοδικά ο Παναγιώτης Γεωργιάδης εκπρόσωπος Ινστιτούτου Καταναλωτών, του νέου ΙΝΚΑ, στην εκπομπή NEWSROOM, του ERTNEWS.

Ποιους αφορούν τα μπλε και ποιους τα πράσινα τιμολόγια

«Από 1η Ιανουαρίου 2024 αλλάζει ξανά ο τρόπος τιμολόγησης στο ρεύμα. Θα υπάρχουν τα σταθερά τιμολόγια μπλε χρώματος. Εκεί είναι απλά τα πράγματα γιατί έχουμε σταθερή τιμή προσυμφωνημένη με τον πάροχο για συγκεκριμένη διάρκεια θα υπάρχει το πράσινο τιμολόγιο ειδικού τύπου όπου εκεί είναι κυμαινόμενη η τιμή και κάθε μήνα θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ η τιμή χρέωσης. Έτσι μπορεί να διαπιστώνει ο καταναλωτής τι θα πληρώνει για τον μήνα, το οποίο όμως δεν θα είναι σταθερό. Εναπόκειται στη διακύμανση της χρηματιστηριακής αγοράς προμήθειας χονδρικής του ρεύματος» διευκρίνισε ο κ. Γεωργιάδης.

«Ποινή» στην αλλαγή παρόχου στα μπλέ τιμολόγια

Όπως επισήμανε «Ο καταναλωτής είχει τη δυνατότητα να αλλάζει πάροχο μόνο όμως στα συμβόλαια κυμαινόμενης τιμολόγησης. Στα συμβόλαια σταθερής τιμολόγησης θα υπάρχει σχετική ρήτρα – ποινή».

Διευκρινίζοντας όμως «το ότι υπάρχει δυνατότητα ο καταναλωτής να αλλάξει πάροχο δεν σημαίνει ότι χαρίζονται τα χρήματα από ανεξόφλητο τυχόν λογαριασμό που είχε στον προηγούμενο πάροχο. Απλά μέχρι αρχές του – 22 κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό. Έπρεπε να εξοφλήσεις για να πας στον επόμενο πάροχο. Τώρα είναι πλέον δυνατό. Δεν σημαίνει όμως ότι ο προηγούμενος πάροχος δεν θα διεκδικήσει δικαστικά την οφειλή. Πλέον συσσωρεύονται οι οφειλές, τα αναθέτουν σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και εισπρακτικές εταιρείες και ακολουθεί τη δικαστική οδό».

Στα τιμολόγια σταθερης τιμολόγησης η σχετική ρήτρα-ποινή σε περίπτωση αλλαγής παρόχου «εξαρτάται από την τιμολογιακή πολιτική που έχει κάθε πάροχος σε σχέση με την ποινή που θα βάλει στα τιμολόγια σταθερής διακύμανσης».

Προσοχή στις καμπάνιες παρόχων που αφορούν νέα προϊόντα, χωρίς αυτό να είναι ευδιάκριτο.

Τι πρέπει να προσέχει κάποιος που αλλάζει πάροχο – Τα κομβικά σημεία

Δεν επιτρέπεται χρέωση σε περίπτωση που επιλέξει ο καταναλωτής ότι θέλει έγχρωμο λογαριασμό θέλει να του έρχεται το λογαριασμό στο σπίτι όπως επιθυμούν πάρα πολλοί καταναλωτές. Απαγορεύεται το να μπει μια έξτρα χρέωση λόγω του ότι θα είναι έγχαρτος ο λογαριασμό του. Η χρέωση αυτή είναι παράνομη.

Πρέπει να προσέξει ο καταναλωτής στους λογαριασμούς ρεύματος που θα παραλαμβάνει εάν αναγράφεται ο σύνδεσμος που τον παραπέμπει στον ιστότοπο εργαλείου σύγκρισης τιμών της ΡΑΕ. Δηλαδή έχει ένα QR1 κωδικό που θα μπορεί ο καταναλωτής να μπαίνει και να βγαίνει κατευθείαν στην ιστοσελίδα, έτσι ώστε να συγκρίνει τις τιμές σε σχέση με τις ανταγωνίστριες εταιρείες, τους ανταγωνιστές παρόχους. Το τιμολόγιο που έχει. Όπως επισήμανε «υπάρχουν κάποιοι πάροχοι που μπορεί να μην έχουν αυτό το εργαλείο σύγκρισης σε αυτόν τον κωδικό QR κι εκεί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ο καταναλωτής, γιατί σημαίνει ότι έχει ελεγχθεί από τη σχετική πλατφόρμα και το e-καταναλωτής και έχει παρατηρηθεί ότι είναι εκτός πλαισίου της ΡΑΕ. Άρα θα πρέπει να είναι. επιφυλακτικός σε τέτοιου είδους λογαριασμούς.

Nα προσέχουν οι καταναλωτές στις προσφορές που δίνουν διάφοροι πάροχοι προς άγρα πελατών, π.χ στις εκπτώσεις συνέπειας, θα πρέπει να προσέξει και να διασταυρώνει κατά πόσο το ποσό της έκπτωσης είναι σωρευτικό για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Δηλαδή πολύ απλά μην του επιφέρουν τον πρώτο μήνα λόγω συνέπειας την έκπτωση και μετά τους επόμενους μήνες παρότι είναι συνεπής, δεν το συνυπολογίζουν αυτό ως προς το ποσό της έκπτωσης.

Προσοχή στις καμπάνιες παρόχων που αφορούν νέα προϊόντα, χωρίς αυτό να είναι ευδιάκριτο.

Ως αδυναμία του συστήματος επισήμανε το ότι «Εξαρτόμασε 100% από τη χρηματιστηριακή διακύμανση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Που σημαίνει ναι μεν είχε ανασταλεί η ρήτρα αναπροσαρμογής λόγω έκτακτων μέτρων, από 1/1/2024 24, δεν θα αναγράφεται εμφανώς ως ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά πλέον εντάσσεται στον υπολογισμό του κόστους της χοντρή του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Είναι κεντρική επιλογή της Κομισιόν το Χρηματιστήριο Ενέργειας, ανέφερε, σημειώνοντας ταυτόχρονα πως θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες βελτιώσεις, έτσι ώστε σε ένα ποσοστό να μπορεί να γίνεται η παραγωγή και προμήθεια σε χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος και με σταθερά συμβόλαια και όχι να εναπόκειται η τιμή στο 100% της χρηματιστηριακής διακύμανσης, όπως γίνεται τώρα, που αυτό αποβαίνει εις βάρος των καταναλωτών, γιατί επωμίζονται τις όποιες αυξήσεις.

Πηγή: ERTNEWS



Speaker 2

Starts at 66.05s



Speaker 1

Starts at 102.89s

Δηλαδή πάροχο θα μπορεί να αλλάζει ανά μήνα βλέποντας ποια είναι η προσφορότερη τιμή για αυτό.

Speaker 3

Starts at 109.22s

Έχοντας ξοφλήσει τον προηγούμενο πάροχο, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να πηγαίνει ένα πάροχο σε πάροχο.

Speaker 1

Starts at 114.2s

Ανέξοδος γίνεται.

Speaker 2

Starts at 116.09s

Πολύ σωστές οι ερωτήσεις που κάνετε. Έχει δυνατότητα μόνο όμως στα συμβόλαια κυμαινόμενη τιμολόγησης. Στα συμβόλαια σταθερής τιμολόγησης θα υπάρχει σχετική ρήτρα ποινή.

Speaker 1

Starts at 129.36s

Βέβαια, πέρα από το χρόνο που έχει συμφωνηθεί η ημερομηνία τιμολόγησης. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, όταν αλλάζεις πάροχο θα ξανά πληρώνεις πάλι εγγύηση και όλα αυτά που ζητάνε κύριε Γεωργιάδη ή θα είναι αυτή η τιμή που βλέπεις και τελείωσε.

Speaker 2

Starts at 146.12s

Όχι δεν είναι έτσι και σαφώς οι εταιρείες δεν χαρίζουν τα χρήματα που οφείλονται. Το ότι υπάρχει δυνατότητα ο καταναλωτής να αλλάξει πάροχο δεν σημαίνει ότι χαρίζονται τα χρήματα από ανεξόφλητο τυχόν λογαριασμό που είχε στον προηγούμενο πάροχο. Απλά μέχρι αρχές του – 22 κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό. Έπρεπε να εξοφλήσεις για να πας στον επόμενο πάροχο. Τώρα είναι πλέον δυνατό. Δεν σημαίνει όμως ότι ο προηγούμενος πάροχος δεν θα διεκδικήσει δικαστικά την οφειλή. Πλέον συσσωρεύονται οι οφειλές, τα αναθέτουν σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και εισπρακτικές εταιρείες και ακολουθεί τη δικαστική οδό.

Speaker 3

Starts at 180.6s

Ρωτήσω το εξής Από εκεί και.

Speaker 2

Starts at 182s

Ύστερα εξαρτάται από την τιμολογιακή πολιτική που έχει κάθε πάροχος σε σχέση με την ποινή που θα βάλει στα τιμολόγια σταθερής διακύμανσης. Όταν σε παίρνουν.

Speaker 3

Starts at 192.11s

Τηλέφωνο οι διάφοροι πάροχοι, ό, τι σου προτείνουν είναι προφανώς πολύ ελκυστικό. Προφανώς δεν λες αυτό δεν μου είναι ελκυστικό. Τι είναι αυτό που πρέπει κατά τη γνώμη σας να προσέχει κάποιος ο οποίος μπαίνει στη διαδικασία ή στο δίλημμα να αλλάξει πάροχο. Ποια είναι. Υπάρχουν τα κομβικά σημεία που πρέπει οπωσδήποτε να προσέξει.

Speaker 2

Starts at 213.62s

Συνοπτικά σας αναφέρω συγκεκριμένες συμβουλές. Δεν επιτρέπεται χρέωση σε περίπτωση που επιλέξει ο καταναλωτής ότι θέλει έγχρωμο λογαριασμό θέλει να του έρχεται το λογαριασμό στο σπίτι όπως επιθυμούν πάρα πολλοί καταναλωτές. Απαγορεύεται το να μπει μια έξτρα χρέωση λόγω του ότι θα είναι έγχαρτος ο λογαριασμό του. Όμως.

Speaker 1

Starts at 234.95s

Σου λέει εάν θέλεις ένα χαρτί έχεις ένα κόστος.

Speaker 3

Starts at 240.5s

Αυτό είναι λίγο καμπανάκι. Δηλαδή πρέπει να είναι καμπανάκι προς κάποιον.

Speaker 2

Starts at 244.43s

Ναι, δεν είναι. Δεν είναι νόμιμο. Είναι παράνομη αυτή η χρέωση. Άλλο. Άλλο πρέπει να προσέξω. Καταναλωτής τους λογαριασμούς ρεύματος που θα παραλαμβάνει εάν αναγράφεται ως σύνδεσμος που τον παραπέμπει στον ιστότοπο εργαλείου σύγκρισης τιμών της ΡΑΕ. Δηλαδή έχει ένα κωδικό που θα μπορεί ο καταναλωτής να μπαίνει και να βγαίνει κατευθείαν στην ιστοσελίδα, έτσι ώστε να συγκρίνει τις τιμές σε σχέση με τις ανταγωνίστριες εταιρείες, τους ανταγωνιστές παρόχους. Το τιμολόγιο που έχει γιατί.

Speaker 1

Starts at 275.75s

Δεν το έχουμε δει ακόμη αυτό μπορεί να μην υπάρχει.

Speaker 2

Starts at 278.68s

Δηλαδή θέλω να πω ότι θα είναι σημαντικό. Υπάρχει. Υπάρχουν κάποιοι πάροχοι που μπορεί να μην έχουν αυτό το εργαλείο σύγκρισης σε αυτόν τον κωδικό QR κι εκεί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ο καταναλωτής, γιατί σημαίνει ότι έχει ελεγχθεί από τη σχετική πλατφόρμα και το e καταναλωτής και έχει παρατηρηθεί ότι είναι εκτός πλαισίου της ΡΑΕ. Άρα θα πρέπει να είναι. επιφυλακτικός σε τέτοιου είδους λογαριασμούς.

Speaker 1

Starts at 303.68s

Κύριε Γεωργιάδη, οπότε και περιμένουμε το τρίτο.

Speaker 2

Starts at 308.36s

Να μας προσέξουν οι καταναλωτές στις προσφορές που δίνουν διάφοροι πάροχοι προς άγρα πελατών. Για παράδειγμα στις εκπτώσεις συνέπειας, θα πρέπει να προσέξει και να διασταυρώνει κατά πόσο το ποσό της έκπτωσης είναι σωρευτικό για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Δηλαδή πολύ απλά μην του επιφέρουν τον πρώτο μήνα λόγω συνέπειας την έκπτωση και μετά τους επόμενους μήνες. Παρότι είναι συνεπής, δεν το συνυπολογίζουν αυτό ως προς το ποσό της έκπτωσης και.

Speaker 1

Starts at 338.51s

Αυτό είναι και πολύ.

Speaker 2

Starts at 339.41s

Προσεκτικά στις καμπάνιες παρόχων που αφορούν νέα προϊόντα. Χωρίς αυτό να είναι ευδιάκριτο.

Speaker 1

Starts at 347.33s

Και κάτι τελευταίο επανέρχεται και η ρήτρα αναπροσαρμογής, οπότε πάλι μπαίνουμε στον ίδιο κυκεώνα. Τι είναι αυτό που μας χρεώνεται εν τέλει για να καταλάβουμε πάλι ότι η.

Speaker 2

Starts at 357.98s

Αδυναμία του συστήματος είναι ότι 100% εξαρτόμαστε από τη χρηματιστηριακή διακύμανση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Που σημαίνει ναι μεν είχε ανασταλεί η ρήτρα αναπροσαρμογής λόγω έκτακτων μέτρων, από το 24, δεν θα αναγράφεται εμφανώς ως ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά πλέον εντάσσεται στον υπολογισμό της χοντρή του κόστους χονδρικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Speaker 1

Starts at 381.59s

Επειδή είστε και νομικός. Μια τελευταία ερώτηση η οποία μου έχει καθίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό στο μυαλό γιατί συζητάμε πως έγινε όλο αυτό το πράγμα που ζούμε Εξαιτίας του γεγονότος ότι μπήκε στο χρηματιστήριο ένα αγαθό όπως είναι το ρεύμα. Γιατί δεν βγαίνουμε από το χρηματιστήριο ρεύματος κύριε Γεωργιάδη. Αυτό οι πολίτες δεν μπορούν να το διεκδικήσουν.

Speaker 2

Starts at 400.07s

Δυστυχώς δεν μπορώ να το διεκδικήσω. Είναι η κεντρική επιλογή της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έπρεπε να γίνει με διαφορετικό τρόπο. Είναι ψηφισμένο το λεγόμενο target model. Δηλαδή το Χρηματιστήριο Ενέργειας θα μπορεί να γίνει μόνο με νομοθετική πρωτοβουλία και πάλι σε ένα ποσοστό. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει.

Speaker 3

Starts at 419.21s

Ριζικά.

Speaker 2

Starts at 420.29s

Όλη δομή της τιμολόγησης ηλεκτρικού ρεύματος. Μπορεί όμως να γίνουν βελτιώσεις έτσι ώστε σε ένα ποσοστό να μπορεί να γίνεται η παραγωγή και προμήθεια σε χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος και με σταθερά συμβόλαια και όχι να εναπόκειται η τιμή στο 100% της χρηματιστηριακής διακύμανσης, όπως γίνεται τώρα, που αυτό αποβαίνει εις βάρος των καταναλωτών, γιατί επωμίζονται τις όποιες αυξήσεις ακριβώς.

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος