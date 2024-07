Κίνα-FAW-Volkswagen: Ολοκληρώθηκε η παραγωγή 28 εκατ. οχημάτων

Η FAW-Volkswagen Automobile Co., Ltd., μία κοινοπραξία παραγωγής επιβατικών αυτοκινήτων μεταξύ της China FAW Group Co., Ltd., και της Volkswagen AG, ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την παραγωγή 28 εκατομμυρίων οχημάτων.

Το μοντέλο του οχήματος, με το οποίο ολοκληρώθηκε η παραγωγή των 28 εκατομμυρίων οχημάτων, ήταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο Magotan, από τη βάση βιομηχανικής παραγωγής της κοινοπραξίας στην πόλη Τσανγκτσούν, που είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Τζιλίν και βρίσκεται στη βορειοανατολική Κίνα.

Κατά τις τρεις προηγούμενες δεκαετίες, η FAW-Volkswagen επεκτάθηκε από μία εταιρία με μία εμπορική ταυτότητα κι ένα μοντέλο αυτοκινήτου, σε μία εταιρία που διαχειρίζεται σήμερα τρεις εμπορικές ταυτότητες αυτοκινήτων, προσφέροντας περισσότερα από 30 μοντέλα οχημάτων τόσο με συμβατικούς κινητήρες, όσο και με ηλεκτροκίνηση, όπως ανακοίνωσε η εταιρία.

Στη διαδικασία της εξέλιξης της, FAW-Volkswagen Automobile Co., Ltd., δημιούργησε περίπου 500.000 νέες θέσεις εργασίας.

TAGS FAWVolkswagenΚιναΟΧΗΜΑΤΑΧρηστικά