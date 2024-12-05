Σουπερμάρκετ: Νέα λίστα με 671 προϊόντα με μειωμένη τιμή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ελλάδα ΟικονομίαΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σύνταξη
Σουπερμάρκετ: Νέα λίστα με 671 προϊόντα με μειωμένη τιμή

Ανανεωμένη λίστα με τους 671 κωδικούς προϊόντων που έχουν ενταχθεί έως τώρα στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σουπερμάρκετ από 5% έως 24% ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης. Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός στόχος της πρωτοβουλία ήταν να ενταχθούν σε αυτήν τουλάχιστον 600 κωδικοί προϊόντων.

Σημειώνεται ότι στη νέα λίστα, συμπεριλαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της μειωμένης τιμής, διευκολύνοντας έτσι τους καταναλωτές στις επιλογές τους.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΙΜΗΣ

Εμπορική Ονομασία Προμηθευτή (για επώνυμα προϊόντα) ή PL    Επωνυμία προϊόντος    Αριθμός κωδικών    Ποσοστιαία μείωση τιμής ραφιού    Ημερομηνία εφαρμογής

ALFA-ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗ    ALFA Πίτες-σφολιάτες και συναφή    8    5% έως 10%    01/11/2024

ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ    Καφές (διάφορες γεύσεις)    2    8%    05/11/2024

ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ    ΦΡΕΣΚΟ ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ ARLA LIGHT 16% 200G    1    8%    05/11/2024

ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ    ΠΟΥΤΙΓΚΑ/ΚΡΕΜΑ ARLA PROTEIN (διάφορες γεύσεις)    3    10%    19/11/2024

ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ    ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑ ARLA PROTEIN (ΣΟΚ.)    3    8%    19/11/2024

BARILLA HELLAS    Κριθαράκι MISKO (διάφορες συσκευασίες)    6    7% έως 12%    21/10/2024

BARILLA HELLAS    Μακαρόνια MISKO (διάφορες συσκευασίες)    15    5% έως 7%    23/10/2024

BEIERSDORF HELLAS    LIPOSAN (διάφορες συσκευασίες)    4    7%    21/10/2024

BEIERSDORF HELLAS    Hansaplast (διάφορες συσκευασίες)    2    7%    21/10/2024

COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ    Φρουτοποτό FRULITE (διάφορες συσκευασίες)    9    8%    03/12/2024

COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ    COCA COLA ZERO ΧΩΡΙΣ ΚΑΦΕΙΝΗ (διάφορες συσκευασίες)    2    6%    03/12/2024

COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ    ΓΚΑΖΟΖΑ SPRITE ZERO (διάφορες συσκευασίες)    3    6%    03/12/2024

COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ    ΑΝΑΨYKΤΙΚΟ SCHWEPPES PINK GRAPEFRUIT    2    6%    03/12/2024

COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ    ΙΣΟΤΟΝΙΚΟ ΠΟΤΟ POWERADE    3    12%    03/12/2024

COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ    ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ TSAKIRIS ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ    2    6%    03/12/2024

COLGATE PALMOLIVE    SOFLAN ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 900ML     1    5%    21/10/2024

COLGATE PALMOLIVE    ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ SOUPLINE (διάφορες συσκευασίες)    8    12%-14%    19/11/2024

COLGATE PALMOLIVE    AJAX ΑΣΠΡΟΣ ΣΙΦΟΥΝΑΣ 1LT     2    5%    21/10/2024

COLGATE PALMOLIVE    ΥΓΡ.ΠΙΑΤΩΝ PALMOLIVE EXOT.ORC.675ML    1    8%    05/11/2024

COLGATE PALMOLIVE    ΟΔ/ΜΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη)    2    5% έως 8%    21/10/2024

COLGATE PALMOLIVE    ΟΔ/ΤΣΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη)    4    5% έως 8%    21/10/2024

COLGATE PALMOLIVE    ΣΤΟΜ/ΚΟ ΔΙΑ/ΜΑ PERIOGARD ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΥΛΩΝ 400ml    1    5%    21/10/2024

CONDITO    Κέτσαπ, μαγιονέζα    2    10% έως 14%    01/11/2024

ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.    CAJOLINE (διάφορες συσκευασίες)    25    5%    14/10/2024

ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.    ΟΜΟ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 65 ΠΛ    1    8%    05/11/2024

ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.    ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX (διάφορες συσκευασίες)    8    7%    14/10/2024

ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.    ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ DOVE (διάφορες συσκευασίες)    14    7% έως 9%    05/11/2024

ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.    AIM ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ    4    6%    14/10/2024

ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.    AXE STICK    6    7%    14/10/2024

ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.    ULTREX ΣΑΜΠΟΥΑΝ    4    5%    14/10/2024

ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.    HELLMANNS ΣΑΛΤΣΕΣ    10    5%    14/10/2024

ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.    ZWAN LUNCHEON MEAT    3    8%    14/10/2024

ELBISCO AE    ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΒΟΣΙΝΑΚΗ    3    5% έως 7%    05/11/2024

ELBISCO AE    ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΟΣΙΝΑΚΗ    5    7%    29/10/2024

ELBISCO AE    ΚΕΙΚ, ΤΡΙΜΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ, ΜΑΓΙΑ    4    5% έως 8%    05/11/2024

EURIMAC    ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΒΕΛ (διάφορες συσκευασίες)    5    7%    29/10/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.    GOUDA ΦΕΤΕΣ NOYNOY 340GR    1    10% έως 18%    29/10/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.    ΚΡΕΜΕΣ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες συσκευασίες)    9    6%    29/10/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.    ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ ΝΟΥΝΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 300G    1    6%    05/11/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.    ΝΟΥΝΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ    3    6%    29/10/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.    MILNER ΣΕ ΦΕΤΕΣ 300GR    1    10% έως 17%    29/10/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.    ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες μορφές και συσκευασίες)    8    6% έως 12%    29/10/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.    ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΝΟΥΝΟΥ    2    5% έως 8%    29/10/2024

JACOBS DOUWE EGBERTS    ΚΑΦΕΣ (διάφορες συσκευασίες)    3    5% έως 8%    29/10/2024

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ    Σαμπουάν, αφρόλουτρα και συναφή    17    5% έως 10%    23/10/2024

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ    ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ LISTERINE (διάφορες συσκευασίες)    4    5% έως 10%    22/10/2024

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ    ΤΑΜΠΟΝ Ο.Β.    1    5% έως 8%    23/10/2024

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ    DUCK TOTAL ACTION GEL 750ML    2    49% έως 50%    19/11/2024

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ    PRONTO GLORY ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (διάφορες συσκευασίες)    3    17%    19/11/2024

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ    PRONTO ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ & ΕΠΙΠΛΑ (διάφορες συσκευασίες)    3    16%    19/11/2024

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ    GLORY ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΑΠΟΥΝΙ    2    16%    19/11/2024

HALEON ΕΛΛΑΣ    COREGA POWER MAX    1    5% έως 15%    14/10/2024

LEADER AE    ΡΟΦΗΜΑΤΑ HIPRO/ALPRO    4    5% έως 20%    23/10/2024

LOREAL HELLAS    ΣΑΜΠΟΥΑΝ FRUCTIS (διάφορες συσκευασίες)    6    7%    05/11/2024

MARS HELLAS    BEN’S ΡΥΖΙ (διάφορες συσκευασίες)    4    5%    01/11/2024

MARS HELLAS    WHISKAS/PERFECT FIT/PEDIGREE/DENTASTIX τροφές για γάτες και σκύλους    10    8%    05/11/2024

MONDELEZ    ΤΥΡΙ COTTAGE CHEESE/PHILADELPHEIA    3    8% έως 10%    01/11/2024

MONDELEZ    ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΣΑΝ 7 DAYS    5    8% Έως 20%    01/11/2024

NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ    ΤΡΟΦΗ ΓΑΤΑΣ GOURMEM REVELATIONS    3    8% έως 11%    03/12/2024

NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ    ΥΓΡΗ ΤΡΟΦΗ ΓΑΤΑΣ PURINA    3    6% έως 11%    04/12/2024

NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ    Κρέμα βρεφικής ηλικίας GERBER    2    6%    12/03/2024

NUMIL HELLAS A.E    APTAMIL 1 400GR (όλες οι ηλικίες)    3    5%    24/10/2024

NUMIL HELLAS A.E    HIPRO PUDDING (διάφορες γεύσεις)    3    7%    24/10/2024

NUMIL HELLAS A.E    ALPRO ΦΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΟΓΙΑΣ    2    5%    24/10/2024

NUTRIA Α.Ε.    ΙΩΝΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΛΑΣΙΚΟ     2    13%    25/11/2024

NUTRIA Α.Ε.    ΙΩΝΙΣ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ    3    13%    25/11/2024

PEPSICO HELLAS ABEE    ΣΝΑΚ LAY’S    3    10%    06/11/2024

PEPSICO HELLAS ABEE    ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΙΑ CHEETOS 100G    1    9%    06/11/2024

PEPSICO HELLAS ABEE    ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ LAY’S    2    10%    06/11/2024

PEPSICO HELLAS ABEE    ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ/ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΗΒΗ    3    11%    06/11/2024

PESCANOVA HELLAS    ΣΟΛΟΜΟΣ ΦΙΛΕΤΟ PESCANOVA    1    5% έως 8%    05/11/2024

PESCANOVA HELLAS    ΡΟΔΕΛΕΣ ΘΡΑΨΑΛΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA CAPRITSOS 400G    1    8%    12/11/2024

PESCANOVA HELLAS    ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 250G    1    8%    12/11/2024

PESCANOVA HELLAS    ΓΑΡΙΔΕΣ PESCANOVA ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΝΔΟΕΙΡΗΝΙΚΟΥ 350G    1    8%    12/11/2024

PESCANOVA HELLAS    ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ PESCANOVA 310G    1    8%    12/11/2024

PESCANOVA HELLAS    ΓΑΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕ PESCANOVA 240G    1    8%    12/11/2024

PESCANOVA HELLAS    FISH STICKS PESCANOVA 450G    1    18%    12/11/2024

PESCANOVA HELLAS    ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ PESKITOS 320G    1    18%    12/11/2024

PESCANOVA HELLAS    FISH STICKS PESCANOVA ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 300G    1    18%    12/11/2024

PESCANOVA HELLAS    PESCANOVA ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΜΕ ΤΡΑΓΑΝΟ ΠΑΝΑΡΙΣΜΑ ΚΤΨ 250G    1    13%    08/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.    ΜΑΝΤΗΛΙΑ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ (διάφορες συσκευασίες)    2    10% έως 12%    05/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.    ΔΙΣΚΟΙ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ SETTE    2    10%    26/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.    MY SOFT ΜΠΑΤΟΝΕΤΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες)    3    11%    05/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.    MY SOFT ΒΑΜΒΑΚΙ (διάφορες συσκευασίες)    3    12%    05/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.    ΒΑΜΒΑΚΙ SEPTONA ECOLIFE 100G    1    8%    19/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.    FEEL GOOD ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ    2    11%    05/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.    FEEL GOOD ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες)    8    11%    05/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.    ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ SEPTONA    4    7%    19/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.    ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ SEPTONA (διάφορες συσκευασίες)    4    8%    19/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.    YΠΟΣΕΝΤΟΝΑ SETTE    2    5%    26/11/2024

TOTTIS    ΓΛΥΚΑ SERENATA/AMARETTI/KOUKOUROUKOU    8    5% έως 7%    01/11/2024

TOTTIS    ΚΡΟΥΑΣΑΝ BINGO    2    5% έως 6%    05/11/2024

UPFIELD HELLAS    ALTIS Ελαιόλαδο (διάφορες κατηγορίες και συσκευασίες)    5    5% έως 8%    14/10/2024

ΑΛΦΑ ΓΕΥΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΒΕΕ    Ταραμοσαλάτες/αλοιφές/τζατζίκι και συναφή ΑΛΦΑ    14    8%    19/11/2024

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ    Κοτόπουλο, μέρη κοτόπουλου και παρασκευάσματα από κοτόπουλο (διάφορες συσκευασίες) ΠΙΝΔΟΣ    10    8%    19/11/2024

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ    ΑΣΠΡΑΔΙ ΑΥΓΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΑΥΓΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 485ML    1    8%    19/11/2024

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ    ΑΥΓΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ LARGE 63-73G 6ΤΕΜ    1    8%    19/11/2024

ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕ    REGINA GREEN ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 310ΓΡ    1    24%    23/10/2024

ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε.    ΧΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΟΔΙ 250ML    1    11%    12/11/2024

ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε.    ΧΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (διάφοροι) 1L    5    11%    12/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ    ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Κ/12    1    9% έως 15%    16/10/2024

ΓΙΩΤΗΣ    ΓΙΩΤΗΣ SWEET&BALANCE ΣΟΚΟΛΑΤΑ    1    8%    1/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ    ΖΑΧΑΡΗ FYTRO    2    7%    05/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ    ΖΑΧΑΡΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ 500 ΓΡ    1    8%    01/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ    ΠΙΤΟΥΡΟ ΒΡΟΜΗΣ FYTRO 500G    1    7%    05/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ    ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ    3    8%    1/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ    ΚΡΕΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ    3    8%    1/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ    ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕ    1    8%    1/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ    ΝΙΣΕΣΤΕΣ ΑΝΘΟΣ    1    7%    05/11/2024

ΔΕΛΤΑ    ΓΑΛΑ ΜΙΛΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ    7    5% έως 8%    05/11/2024

ΔΕΛΤΑ    ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ    2    8%    01/11/2024

ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.    ΤΥΡΙ ΔΩΔΩΝΗ ΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ (διάφορες συσκευασίες)    6    7%    12/11/2024

ION A.E.    ΙΟΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 100G    1    9% έως 11%    12/11/2024

ION A.E.    ION KAKAO 125G    1    7% έως 10%    12/11/2024

ΚΥΚΝΟΣ    ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ    1    15% έως 16%    16/10/2024

ΕΛΓΕΚΑ    SUNSWEET ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ    1    7% έως 10%    14/10/2024

ΕΛΓΕΚΑ    MINI BABYBEL      1    7% έως 10%    14/10/2024

ΕΛΓΕΚΑ    LA VACHE QUI RIT    5    7% έως 10%    14/10/2024

ΕΛΓΕΚΑ    FERRERO KINDER    5    7% έως 10%    14/10/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ    ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΝΟ    2    7%    05/11/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ    ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗ ΕΛΑΦΡΥ 1,5% ΛΙΠ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 1L    1    8%    05/11/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ    ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ    10    8%    05/11/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ    ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΗΛΟ 1ΛΤ    1    8%    05/11/2024

ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.    ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΚΑ/TOPINE (διάφορες συσκευασίες)    11    5% έως 8%    05/11/2024

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ ΙΚΕ    ΞΙΔΙ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ PAN    4    8%    05/11/2024

ΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ    ΚΡΕΜΑ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (διάφορες συσκευασίες)    3    10%    19/11/2024

ΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ    ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    2    10%    19/11/2024

ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Κ Ε AΒΕΕ ΚΑΛΑΣ    ΑΛΑΤΙ (διάφορες συσκευασίες)    3    10%    05/11/2024

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ    ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΣΕΛΗΣ/ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ    5    5% έως 8%    05/11/2024

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ    ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΠΑΞΑΜΑΣ ΧΑΡΟΥΠΙ 400G    1    7%    05/11/2024

ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ    ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ    1    5%    15/10/2024

ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ    ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΙΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ    7    5%    15/10/2024

ΚΟΡΕ Α.Ε.    ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΡΥΣΕΛΙΑ    2    7%    05/11/2024

ΚΟΡΕ Α.Ε.    ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΚΟΡΗ 1Λ    1    7%    05/11/2024

ΚΟΡΕ Α.Ε.    ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ    2    7% έως 9%    05/11/2024

ΚΟΡΕ Α.Ε.    ΤΟΜΑΤΑ ΓΚΡΕΚΑ ΨΙΛΟΚOMMENH ΜΕΤ 400G    1    7%    05/11/2024

ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ    ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΡΙ ΚΡΙ    2    7%    12/11/2024

ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ    ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΚΡΙ ΚΡΙ    5    11%    12/11/2024

ΛΙΩΣΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΛΛΗ ΙΚΕ    ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ 180G    1    13%    19/11/2024

ΛΙΩΣΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΛΛΗ ΙΚΕ    ΚΡΕΜΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 180G    1    13%    19/11/2024

ΜΕΓΑ Α.Ε.    ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ FRESΗ (διάφορες συσκευασίες)    4    8%    05/11/2024

ΜΕΓΑ Α.Ε.    ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ SANI FRESH MAXI PLUS 15T    1    8%    05/11/2024

ΜΕΓΑ Α.Ε.    ΥΓΡΟΜΑΝΤΗΛΑ WET HANKIES (διάφορες συσκευασίες)    5    8%    05/11/2024

ΜΕΓΑ Α.Ε.    ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕΓΑ    2    7%    05/11/2024

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ    ΖΥΜΑΡΙΚΑ MELISSA (διάφορες συσκευασίες)    16    6% έως 12%    01/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.    ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ (3×200 gr) – πλήρες και light    2    5%    11/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.    ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕΒΓΑΛ 900gr    1    5%    11/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.    ΜΕΒΓΑΛ ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ    1    7%    12/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.    ΓΙΑΟΥΡ ΜΕΒΓΑΛ ΕΛΑΦΡ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ 220ΓΡ.    1    7%    12/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.    ΞΙΝΟΓΑΛΟ ΜΕΒΓΑΛ 500ML    1    7%    12/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.    ΖΕΛΕ RECOR ΚΕΡΑΣΙ /ΦΡΑΟΥΛΑ    3    7%    12/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.    ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΜΕΒΓΑΛ ΣΕ ΑΛΜΗ 800G    1    6%    12/11/2024

ΜΙΝΕΡΒΑ    ΧΩΡΙΟ ΞΙΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟ    1    5% έως 8%    14/10/2024

ΜΙΝΕΡΒΑ    NΙΚΗ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ    3    5% έως 8%    14/10/2024

ΜΙΝΕΡΒΑ    ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΦΑΣΤ SOFT    1    5% έως 8%    14/10/2024

ΜΙΝΕΡΒΑ    ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΩΡΙΟ    4    7% Έως 10%    05/11/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ    ΜΠΑΜΙΕΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ 750G    1    13%    03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ    ΣΑΛΑΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 450G    1    13%    03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ    ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 750G    1    13%    03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ    ΧΟΡΤΑ ΡΑΔΙΚΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 600G    1    13%    03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ    ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΦΕΤΕΣ 450G    1    13%    03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ    ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 750G    1    13%    10/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ    ΑΝΑΜΙΚΤΗ ΣΑΛΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 450G    1    13%    03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ    ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 750G    1    13%    03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ    ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΝΤΡΕΣ 600G    1    13%    03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ    ΒΙΔΕΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ & ΚΑΡΟΤΟ 750G    1    13% έως 15%    03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ    ΠΕΝΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΙΤ. & ΒΑΣΙΛΙΚΟ 750ΓΡ.    1    13% έως 15%    03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ    ΠΕΝΕΣ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ 750ΓΡ.    1    13% έως 15%    03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ    ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ / ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΚΟ/ ΣΟΥΣΑΜΙΝΙΑ/ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ / ΡΟΛΙΝΙΑ ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ    5    13%    03/12/2024

ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ    ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1KG ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ    2    10% Έως 12%    01/11/2024

ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΕΝΙΑ    ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ XENIA (διάφορες συσκευασίες)    5    5% έως 6%    05/11/2024

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.    ΧΑΛΒΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ (διάφορες συσκευασίες)    3    8%    12/11/2024

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.    TAXINI ΟΛΥΜΠΟΣ (διάφορες συσκευασίες)    4    8%    12/11/2024

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.    ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΟΛΥΜΠΟΣ SUPERSPREAD    2    9%    12/11/2024

ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ    ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΤΟΝΟΥ GEISHA    2    12%    05/11/2024

ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ    ΡΥΖΙ BALI    2    12%    05/11/2024

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ    ORAL B ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (διάφορες συσκευασίες)    3    6% έως 8%    15/10/2024

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ    PAMPERS ACTIVE BABY    9    6% έως 10%    15/10/2024

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ    ALWAYS ULTRA    3    12%    1/11/2024

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ    ARIEL (Διάφορες συσκευασίες)    13    6% έως 8%    1/11/2024

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ    FAIRY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ    3    13% έως 15%    15/11/2024

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ    LENOR ΕΝΙΣΧ.ΑΡΩΜ UNSTOPPABLE FRESH 140G    1    10%    26/11/2024

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.    ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ SANITAS (διάφορες συσκευασίες)    3    10%    26/11/2024

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.    ΧΑΡΤΙ SANITAS BAKE    4    10%    26/11/2024

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.    SANITAS ΑΝΤΙΚ/ΚΟ Χ.&ΑΛ/ΧΑΡΤΟ    1    10%    26/11/2024

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.    ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ FINO    5    10%    26/11/2024

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.    ΚΟΛΩΝΙΑ ΜΥΡΤΩ ΛΕΜΟΝΙ 200ML    1    8%    26/11/2024

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.    ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ B.U. /ELODE    14    7% έως 8%    26/11/2024

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.    ΓΛΥΚΑ, ΚΡΟΥΣΑΝ,ΚΕΙΚ ΣΤΕΡΓΙΟΥ    4    7%    05/11/2024

ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΚΩΝ & ΣΙΑ ΟΕ    ΞΙΔΙ/ΜΗΛΟΞΙΔΟ ΠΑΡΟΣ    3    8% έως 9%    12/11/2024

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ Ν ΑΒΕΕ    ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ «ΤΟ ΜΑΝΝΑ»    4    8%    05/11/2024

ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε.    ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΦΑΙΔΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ 400G    1    6%    19/11/2024

ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε.    ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΑ ΦΑΙΔΩΝ 400G    1    6%    19/11/2024

ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.    ΤΑΧΙΝΙ ΚΑΙ ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ (διάφορες συσκευασίες)    8    6% έως 10%    01/11/2024

ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.    ΧΑΛΒΑΣ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ    2    14%    05/11/2024

ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.    GREEN COLA PET 4Χ500ML    1    11%    02/11/2024

ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.    ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ ΛΕΜΟΝΙ ΚΟΥΤΙ 6Χ330ML    1    10%    02/11/2024

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.    ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ LARGE 63-73G+ 6T    1    8%    19/11/2024

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.    ΑΣΠΡΑΔΙ ΑΥΓΟΥ ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 500ML    1    6%    19/11/2024

ΣΥΝΟΛΟ    671                                             

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr
Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος
TAGS μειωμένη τιμήΝέα λίσταπροϊόντασουπερμαρκετΧρηστικά
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ