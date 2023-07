«OOCL Piraeus»: Στο λιμάνι του Πειραιά καταπλέει σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα πλοία κοντέινερ

Mε στόχο να αποτίσει φόρο τιμής στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας τον Πειραιά, το νεότευκτο πλοίο μεταφοράς containers OOCL Piraeus αναμένεται να καταπλεύσει σήμερα Δευτέρα 10 Ιουλίου στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στο Νέο Ικόνιο στο Πέραμα.

Για την άφιξη του συγκεκριμένου container ship-μαμούθ μεταφορικής ικανότητας 24.188 TEUs της Orient Overseas Container Line Ltd, μέλος του ομίλου COSCO SHIPPING, έχει προγραμματιστεί ειδική εκδήλωση στην οποία θα παραβρεθούν ο πρόεδρος της ΟΛΠ ΥU Zeng Gang, και ο Εκτελεστικός αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ΣΕΠ Α.Ε Wang Jihang.

Στις 30 Μαΐου, η Orient Overseas Container Line Ltd. (“OOCL”) φιλοξένησε την τελετή ονοματοδοσίας του ολοκαίνουργιου πλοίου μεταφοράς στο Dalian COSCO KHI Ship Engineering Co., Ltd. (DACKS) της δεύτερης μεγαλύτερης εκσυγχρονισμένης κινεζικής ναυπηγικής κοινοπραξίας μεγάλης κλίμακας.

Το πλοίο ονομάστηκε επίσημα από την FANG Xue Yu, εκτελεστική αντιπρόεδρο της Hisense International Co., Ltd., παρουσία πολλών διακεκριμένων προσκεκλημένων, καθώς και συνεργατών και πελατών της OOCL.

Tο OOCL Piraeus θα επισκέπτεται τον Πειραιά ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς από τον Ιούνιο θα εξυπηρετεί την υπηρεσία LL3 της OOCL μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Το container ship έχει μήκος 399,99 μ. και πλάτος 61,30 μ. (24 σειρές) και έχει νεκρό βάρος 215.000 τόνους. Είναι εξοπλισμένο με scrubber, ενώ τροφοδοτείται από μια κύρια μηχανή της σειράς WinGD 12X92, η οποία αναπτύσσει 61.000 kW για ταχύτητα περίπου 22,5 κόμβων.

Σε αντίθεση με πολλά πρόσφατα σχέδια πλοίων με κατακόρυφα πτερύγια, το νέο σχέδιο της COSCO-KHI διαθέτει συμβατική πλώρη με έντονο βολβό.

Τα σκάφη αυτής της σειράς ενσωματώνουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και είναι εξοπλισμένα με προηγμένα έξυπνα συστήματα και αναβαθμισμένο πράσινο σχεδιασμό, όπως ο σχεδιασμός γραμμών χαμηλής αντίστασης και η εξοικονόμηση ενέργειας με βολβοειδή πλώρη.

Το νεότευκτο containers ship θα προσφέρει στην OOCL τα πλεονεκτήματα των οικονομιών κλίμακας, της ενεργειακής απόδοσης και της μακροπρόθεσμης ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

Ο Διευθυντής Εμπορίου της OOCL Teddy FUNG, ευχαρίστησε την ναυπηγικές γυάρδες της DACKS αναφέροντας ότι αυτό το μεγαλεπήβολο πλοίο αποτελεί παράδειγμα της εφευρετικότητας, της ικανότητας και της δεξιοτεχνίας τους.

«Η σειρά πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα της έννοιας της πράσινης ναυτιλίας. Επιτρέπουν στην OOCL να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την προσφορά υπηρεσιών της, μειώνοντας ταυτόχρονα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανά TEU. Αυτό επιτρέπει στην OOCL να δημιουργήσει ένα όφελος που θα μοιραστεί με τους πελάτες της και μάλιστα με όλους τους ενδιαφερόμενους, ένα πραγματικό παράδειγμα συνεργασίας win-win» ανέφερε.

Το OOCL Piraeus εντάχθηκε στην υπηρεσία Ασίας-Ευρώπης LL3 της OOCL από τον Ιούνιο.

Η εναλλαγή των λιμανιών του είναι: Σαγκάη / Xiamen / Nansha / Χονγκ Κονγκ / Yantian / Cai Mep / Σιγκαπούρη / Πειραιάς / Αμβούργο / Ρότερνταμ / Ζεεμπρούγκε / Βαλένθια / Πειραιάς / Αμπού Ντάμπι / Σιγκαπούρη / Σαγκάη σε ένα ταξίδι μετ’ επιστροφής 84 ημερών.

Η OOCL παρήγγειλε συνολικά δώδεκα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 24.188 TEU από το 2020. Από αυτό το σύνολο των δώδεκα πλοίων, το OOCL Piraeus είναι το δεύτερο πλοίο που παραδίδεται μετά την παράδοση του OOCL Spain νωρίτερα μέσα στο έτος. Το λιμάνι του Πειραιά υποδέχθηκε το OOCL SPAIN στις 17 Απριλίου 2023, στο παρθενικό του ταξίδι.

Το συγκεκριμένο containers ship θα προσεγγίσει και αυτό στις εγκαταστάσεις του Σταθμού και θα εντάσσεται πλέον τακτικά στα δρομολόγιά του.

Η επιλογή του Πειραιά ως ενδιάμεσου σταθμού μεταφοράς αποδίδεται πρωτίστως στο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που παρέχεται από την ΣΕΠ Α.Ε. σε ό,τι αφορά την ταχύτητα εξυπηρέτησης των πλοίων και των φορτίων διαμετακόμισης, την τεχνολογική υπεροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και τη στρατηγική θέση του, η οποία τον καθιστά βασικό κόμβο στις θαλάσσιες εμπορευματικές ροές από και προς την Νοτιοανατολική Ασία, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Με μήκος 399,9 μέτρα και πλάτος 61,3 μέτρα, το «OOCL SPAIN», κατασκευής 2023, έχει χωρητικότητα φορτίου 24.188 TEUs.

Κέντρο Διαχείρισης και Διανομής Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά

Σημειώνεται ότι στο λιμάνι του Πειραιά λειτουργεί ήδη το Κέντρο Διαχείρισης και Διανομής Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.- PCDC S.A που πρόκειται για μία σύγχρονη αποθηκευτική εγκατάσταση εντός της Ελεύθερης Ζώνης.

Η ιδανική γεωστρατηγική θέση του λιμανιού του Πειραιά, ως το κοντινότερο λιμάνι μετά τη διώρυγα του Σουέζ, συνδυάζει παράλληλα όλους τους διαθέσιμους τρόπους μεταφοράς (θαλάσσια, οδική, σιδηροδρομική και αεροπορική), παρέχει την βέλτιστη λύση για την διαχείριση φορτίων στο συντομότερο δυνατό χρόνο και με τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία από και προς την Κεντρική Ευρώπη.

Η θέση της PCDC είναι ιδανική για εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν hub με σκοπό την τροφοδοσία της ευρύτερης γεωγραφικής ζώνης του (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική) και την ενίσχυση του διαμετακομιστικού εμπορίου μέσω της χώρας μας.

Το συγκεκριμένο κέντρο παρέχει πλήθους υπηρεσίες που περιλαμβάνουν αποθήκευση και διαχείριση φορτίων που εκτελούνται σε εγκατάσταση που βρίσκεται εντός του ΣΕΜΠΟ Πειραιά, ακριβώς δίπλα στους προβλήτες του λιμένος και εντός της Ελεύθερης Ζώνης.

Αυτή η ιδιαιτερότητα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης μεταφοράς των εμπορευματοκιβωτίων χωρίς τελωνειακές διατυπώσεις εφόσον πρόκειται για υποκείμενο φορτίο και χωρίς μεταφορικό κόστος παρά μόνο αυτό της απόθεσης από το λιμάνι στην Αποθήκη της PCDC.

Σημειώνεται ότι μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, όπου η πανδημία και ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά ανακάμπτει.

Αύξηση της διακίνησης containers από τον ΣΕΠ

Σε ικανοποιητικά επίπεδα διαμορφώθηκε η διακίνηση των κοντέινερ το Mαϊο του 2023 από το εμπορικό λιμάνι του Πειραιά, που σύμφωνα με στελέχη του λιμανιού αποδίδεται εν μέρει στην ομαλοποίηση των συνθηκών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Cosco Shipping Ports, το Μαϊο του 2023 διακινήθηκαν συνολικά από τις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά 420,4 χιλιάδες εμπορευματοκιβώτια έναντι 391,7 χιλιάδες containers τον ίδιο μήνα του 2022, αύξηση κατά 7,3%.

Σε επίπεδο έτους η διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων παρουσίασε το Μαϊο του 2023 αύξηση κατά 3% σε σχέση με το Μαϊο του 2022. Συνολικά διακινήθηκαν 1,840.6 εκατ. εμπορευματοκιβώτια φέτος έναντι 1,786.4 εκατ. το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2022.

