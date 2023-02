ΕΕ: Οριστικό «αντίο» στα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης από το 2035

Οριστικό τέλος στην πώληση νέων βενζινοκίνητων, πετρελαιοκίνητων και υβριδικών αυτοκινήτων από το 2035, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οριστική έγκριση σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των νέων στόχων μείωσης των εκπομπών CO2, στο πλαίσιο του πακέτου «Fit for 55».

Parliament has approved the new CO2 emissions reduction targets for new passenger cars and light commercial vehicles as part of the EU's Fit for 55 package.