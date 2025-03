Η ΕΡΤ τιμά τη «γιορτή της Γυναίκας»: Αφιερώματα, ντοκιμαντέρ, ραδιοφωνικές εκπομπές και πλήθος ταινιών όλο τον Μάρτιο

Τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου, τιμά η ΕΡΤ και στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης, όπως και στο ERTFLIX, ο φετινός Μάρτιος θα είναι αφιερωμένος στις γυναίκες.

Ήδη από την Παρασκευή 7 Μαρτίου και για όλο τον μήνα, η ΕΡΤ1, η ΕΡΤ2 και ΕΡΤ3 μεταδίδουν εκπομπές, ντοκιμαντέρ και ταινίες που έχουν στο επίκεντρο τη γυναίκα.

Το πλούσιο αφιέρωμα περιλαμβάνει επιλεγμένες παραγωγές, πολλές εκ των οποίων σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, για γυναίκες που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στην ιστορία, καθώς και για θέματα που αγγίζουν τις γυναίκες του σήμερα.

Τις γυναίκες στο επίκεντρο θα έχουν και οι ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές της ΕΡΤ, με αφιερώματα, συνεντεύξεις και ρεπορτάζ για θέματα που καθιστούν επίκαιρη την ημέρα μνήμης των αγώνων του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών.

ΕΡΤ1

Σάββατο 8 Μαρτίου 2025

Στις 00:20, την κωμωδία «Πάρτι γυναικών» (Rough Night), παραγωγής ΗΠΑ 2017 σε σκηνοθεσία Λουσία Ανιέλο και Πολ Β. Ντόουνς και πρωταγωνιστές τους Σκάρλετ Γιόχανσον, Κέιτ ΜακΚίνον, Τζίλιαν Μπελ, Ιλάνα Γκλέιζερ, Ζόι Κράβιτς, Ντέμι Μουρ

Υπόθεση: Πέντε κολλητές φίλες από το κολέγιο ξανασυναντιούνται 10 χρόνια αργότερα για ένα ξέφρενο bachelorette πάρτι στο Μαϊάμι. Το σκληρό τους πάρτι παίρνει μια ξεκαρδιστική σκοτεινή τροπή, όταν σκοτώνουν κατά λάθος έναν άντρα στρίπερ. Μέσα στην τρέλα της προσπάθειας να το καλύψουν, τελικά έρχονται πιο κοντά, όταν αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία.

Κυριακή 9 Μαρτίου 2025

Στις 24:00, θα παρακολουθήσουμε την ταινία δράσης «Σφαίρες στο Μεξικό» (Miss Bala), συμπαραγωγής Μεξικού-ΗΠΑ 2019 σε σκηνοθεσία Κάθριν Χάρντγουικ και με πρωταγωνιστές τους Τζίνα Ροντρίγκεζ, Ισμαήλ Κρουζ Κορντόβα, Κριστίνα Ρόντλο, Άντονι Μακί, Ματ Λαούρια.

Υπόθεση: Η Γκλόρια Φουέντες είναι Λατινοαμερικανίδα μακιγιέζ από το Λος Άντζελας, η οποία ταξιδεύει στην Τιχουάνα του Μεξικού, για να επισκεφτεί την καλύτερή της φίλη. Σκοπός της είναι να τη βοηθήσει να κλέψει τις εντυπώσεις για να διακριθεί στον διαγωνισμό ομορφιάς για την Miss Bala. Μπλέκεται, όμως, άθελά της στα πόδια ενός μεξικανικού καρτέλ, που θέλει να δολοφονήσει τον διεφθαρμένο διευθυντή της αστυνομίας και την απάγει. Παράλληλα, η φίλη της αγνοείται… Θα καταφέρει η Γκλόρια να ανακαλύψει τη δύναμη που κρύβει μέσα της και να σώσει τη ζωή της φίλης της, αλλά και τη δική της; Το «Miss Bala» είναι remake, βασιζόμενο στην ομότιτλη ταινία του 2011 του Τζεράρντο Ναράνχο, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών.

ΕΡΤ2

Η ΕΡΤ2 όλα τα Σαββατοκύριακατου Μάρτιου θα μεταδίδει ταινίες του αμερικανικού και ευρωπαϊκού κινηματογράφου με άρωμα γυναίκας. Μεταξύ άλλων, μπορείτε να παρακολουθήσετε: την Παρασκευή 7/3, στις 21:00 «Μαρία Αντουανέτα» (Marie Antoinette), Κυριακή 9/3, στις 21:00 «Εμείς οι Γκλόριες» (The Glorias), Σάββατο 22/3, στις 21:00 «Maudie / Maudie: Το χρώμα της ζωής», Κυριακή 23/3, στις 21:00 «Το παιχνίδι της Μόλι» (Moly’s Game), Σάββατο 29/3 στις 21:00 «Κάποιες γυναίκες» (Certain Women) και την Κυριακή 30/3, στις 21:00 σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση την ξένη ταινία «Kερδίζοντας τις καρδιές των ανδρών» (Charming the Hearts of Men).

Σάββατο 15 Μαρτίου 2025

Στις 21:00, παρακολουθούμε σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, το βιογραφικό ρομαντικό δράμα «Emily», συμπαραγωγής Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ 2022 σε σκηνοθεσία και σενάριο Φράνσις Ο’ Κόνορ και με πρωταγωνιστές τους Έμα Μάκεϊ, Φίον Γουάιτχεντ, Όλιβερ Τζάκσον-Κοέν, Άντριαν Ντάνμπαρ, Αλεξάνδρα Ντάουλινγκ, Αμέλια Γκέθινγκ, Τζέμα Τζόουνς.

Υπόθεση: Η ταινία διηγείται τη «φανταστική» ζωή μίας από τις πιο διάσημες συγγραφείς όλων των εποχών, της Έμιλι Μπροντέ. Μιας επαναστάτριας και αλλόκοτης κοπέλας, η οποία καθώς μεγαλώνει, αυτοπροσδιορίζεται, βρίσκει τη φωνή της και τελικά γράφει το κλασικό έργο «Ανεμοδαρμένα ύψη».

Οι σχέσεις που την ενέπνευσαν, όπως η ωμή και παθιασμένη σχέση της με τις αδερφές της, ο πρώτος της απαγορευμένος έρωτας με τον Γουέιτμαν, και η στοργική της αγάπη και ο θαυμασμός της για τον αντισυμβατικό αδερφό της Μπράνγουελ.

Κυριακή 16 Μαρτίου 2025

Στις 21:00, παρακολουθούμε σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, το δράμα παραγωγής ΗΠΑ 2022 «Τηλεφώνησε στην Τζέιν» (Call Jane) σε σκηνοθεσία Φίλις Νάγκι και με πρωταγωνιστές τους Ελίζαμπεθ Μπανκς, Σιγκούρνι Γουίβερ, Κρις Μεσίνα, Κόρι Μάικλ Σμιθ, Κέιτ Μάρα, Γούνμι Μοσάκου.

Υπόθεση: Σικάγο, 1968. Η πόλη φλέγεται από τις διαδηλώσεις, αλλά η Τζόι, σύζυγος γιατρού και μητέρα μίας έφηβης κόρης, κοιτά τα γεγονότα από την απόσταση του παστέλ, προαστιακού σπιτιού της. Μέχρι που η κυβερνητική πολιτική χτυπάει πολύ άμεσα την πόρτα της. Έγκυος ξανά, μαθαίνει δυστυχώς ότι, το έμβρυο θέτει τη ζωή της σε κίνδυνο – κάτι που σε κάθε πολιτισμένο μέρος του κόσμου θα έβαζε τη μητέρα κατευθείαν στο χειρουργείο για νόμιμη διακοπή της εγκυμοσύνης της. Όχι στο Ιλινόις των ’60ς. Η πολιτεία έχει νόμο που απαιτεί από τη μητέρα να ρισκάρει. Απελπισμένη, η Τζόι βλέπει μία αφίσα στους δρόμους: «Τηλεφώνησε στην Τζέιν». Η Τζόι τηλεφωνεί και οδηγείται σε μία μυστική γυναικεία κολεκτίβα, η οποία βοηθά τις γυναίκες να έχουν μία ασφαλή άμβλωση. Σταδιακά και διστακτικά, η Τζόι θα γίνει μέλος τους, θα προσφέρει και η ίδια τη βοήθειά της, μέχρι που η αστυνομία θα χτυπήσει την πόρτα της…

Επίσης, για μια εβδομάδα και συγκεκριμένα από την Παρασκευή 7 έως και την Παρασκευή 14 Μαρτίου, θα μεταδίδονται ντοκιμαντέρ με επίκεντρο τη γυναίκα. Μεταξύ άλλων, μπορείτε να παρακολουθήσετε: την Παρασκευή 07/3, στις 15:30 «Τα όνειρα που γίνανε ζωή: Η γυναίκα πλάι μας», στις 16:00 «Οι μάχες της Κοκό Σανέλ», την Κυριακή 9/3, στις 20:00 την εκπομπή «Προσωπικά: Η γυναίκα σήμερα», την Τετάρτη 12/3, στις 16:00 το ντοκιμαντέρ «Σάρα Μπερνάρ, η πρώτη ντίβα» και την Πέμπτη 13/3, στις 16:00 το ντοκιμαντέρ «Μπριζίτ Μπαρντό- ο όρκος στα ζώα».

Δευτέρα 10 Μαρτίου 2025

Στις 16:00, θα παρακολουθήσουμε σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, το πρώτο επεισόδιο με τίτλο «Γυναίκα – Φορέας ζωής (1933-1939)» από τη μίνι ιστορική σειρά, παραγωγής Γαλλίας 2021: «Οι γυναίκες στην υπηρεσία του ναζισμού».

Κατά την περίοδο της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, σε συνέχεια του κινήματος της «Μεταρρύθμισης της ζωής», οι γυναίκες κατακτούν τις πρώτες μορφές χειραφέτησης: δικαίωμα ψήφου, χαλάρωση του άρθρου του Ποινικού Κώδικα σχετικά με τις αμβλώσεις, νέες θέσεις εργασίας, κοινωνική χειραφέτηση. Ωστόσο, το ναζιστικό πρόγραμμα θα περιορίσει τον ρόλο τους στη φροντίδα του σπιτιού και στην τεκνοποίηση. Μολονότι κάποιες κατάφεραν να διακριθούν στο ανδροκρατούμενο ναζιστικό περιβάλλον, όπως η Λένι Ρίφενσταλ, στην πλειοψηφία τους οφείλουν να βοηθήσουν τους άνδρες στα καθήκοντά τους, εφόσον η δική τους αποστολή είναι να πολεμήσουν.

Τρίτη 11 Μαρτίου 2025

Στις 16:00 μεταδίδεται το δεύτερο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Οι γυναίκες στην υπηρεσία του ναζισμού», με τίτλο «Γυναίκα – “Εργαλείο” πολέμου (1939-1945)», σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση.

Ο πόλεμος, με την αποχώρηση των ανδρών, έρχεται σε αντίθεση με το έμφυλο κοινωνικό ιδεώδες των ναζί. Οι γυναίκες εντάσσονται στην εργασία (οδηγοί τραμ, αγρότισσες, διοικητικοί υπάλληλοι) και εξωθούνται στην πολιτική αποικισμού προς τα Ανατολικά και τη διαχείριση των στρατοπέδων συγκέντρωσης και εξόντωσης. Από γεννήτορες μιας ανώτερης φυλής και σύζυγοι παντοδύναμων ανδρών και αποικιοκρατών, οι γυναίκες γίνονται στο τέλος του πολέμου θήραμα στα στίφη Σοβιετικών και συμμαχικών στρατιωτών.

Εκατομμύρια Γερμανίδες πέφτουν θύματα βιασμών και εν συνεχεία πορνείας για λόγους επιβίωσης. Είναι μια πραγματικότητα που έμενε στη σιωπή για χρόνια. Όπως και τα εγκλήματα εκείνων των γυναικών δεσμοφυλάκων στα στρατόπεδα θανάτου που με τις θηριωδίες τους συγκλόνισαν ακόμα περισσότερο την εικόνα που έχουμε για την ανθρωπότητα.

Παρασκευή 14 Μαρτίου 2025

Στις 16:00, παρακολουθούμε σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Το κορίτσι της ναπάλμ», παραγωγής Γαλλίας 2022.

Υπόθεση: Χωριό Τρανγκ Μπανγκ, Νότιο Βιετνάμ, 8 Ιουνίου 1972. Η πολεμική αεροπορία ρίχνει κατά λάθος βόμβες ναπάλμ στον ναό όπου έχουν καταφύγει άμαχοι. Στην ομάδα των δημοσιογράφων που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στην περιοχή, είναι και ο νεαρός φωτογράφος Νικ Ουτ (Nick Ut), ο οποίος θα τραβήξει τη σημαντικότερη φωτογραφία της ζωής του. Στον φακό του, ένα γυμνό κορίτσι που προσπαθεί να γλυτώσει από τις φλόγες που καίνε τη σάρκα του. Αυτή η φωτογραφία, η οποία ενσαρκώνει την «κόλαση του Βιετνάμ», έκανε τον γύρο του κόσμου. Εδώ και 50 χρόνια, συνεχίζει να στοιχειώνει καθημερινά τη ζωή της Κιμ Φουκ (Kim Phuc), γνωστής πλέον ως «Το κορίτσι της ναπάλμ».

ΕΡΤ3

Σάββατο 8/03, στις 23:00

«Αδέσποτα κορμιά»

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Ντοκιμαντέρ παραγωγής 2024. Η Ρόμπιν είναι έγκυος, αλλά δε θέλει να γίνει μητέρα. Η Κατερίνα θέλει αλλά δεν μπορεί. H Κική θέλει απλώς να πεθάνει με αξιοπρέπεια. Όμως η άμβλωση, η εξωσωματική γονιμοποίηση και η ευθανασία αντίστοιχα δεν είναι νόμιμες στις χώρες τους. Τα «Αδέσποτα Κορμιά» εξερευνούν τη σωματική αυτονομία σε μια Ευρώπη, όπου επιτρέπεται να ταξιδέψεις, να εργαστείς και να καταναλώσεις ελεύθερα αλλά όχι πάντα να ζήσεις ή να πεθάνεις όπως επιθυμείς.

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Ελίνα Ψύκου

Παραγωγοί: Αντιγόνη Ρώτα, Ivan Madeo, Marco Visalberghi, Veselka Kiryakova Associate producer: Λεωνίδας Λιάμπεης

Συμπαραγωγοί: Ρέα Αποστολίδη, Γιούρι Αβέρωφ, Αλέξης Αναστασιάδης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Νικόλας Καρανικόλας

Μοντάζ: Νίκος Βαβούρης

Ηχοληψία: Δημήτρης Κανελλόπουλος, Άρης Καφέντζης

Βοηθός σκηνοθέτης – Διεύθυνση παραγωγής: Αφροδίτη Κατερινοπούλου

Σχεδιασμός ήχου: Gina Keller

Μιξάζ: Guido Keller

Κόλορ: Δημήτρης Μανουσιάκης

Σχεδιασμός τίτλων και αφίσας: Νίκος Πάστρας

Παραγωγή: Jungle Films, Contrast, DocLab, Red Carpet

Σε συμπαραγωγή με: Anemon, Frenel, Long Run Productions, ΕΡΤ, RSI Radiotelevisione Svizzera / SRG SSR

Τετάρτη 12/03, στις 22:30

«Εμμηνόπαυση–Μύθοι και ταμπού» (Sex, Myths and the Menopause)

Α‘ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Ωριαίο ντοκιμαντέρ, παραγωγής Ηνωμένου Βασιλείου, 2020. Ένα ντοκιμαντέρ που απομυθοποιεί τους θρύλους γύρω από την εμμηνόπαυση και ερευνά τον φόβο για τη θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης. Εννέα στις δέκα γυναίκες δηλώνουν ότι η εμμηνόπαυση επηρεάζει τη δουλειά τους, ενώ περίπου οι μισές λένε ότι η ερωτική τους ζωή περνάει κρίση ως αποτέλεσμα αυτής. Η Νταβίνα Μακόλ μιλάει ανοιχτά για τη δική της εμπειρία, αντιμετωπίζει τα ταμπού της μέσης ηλικίας που έχουν επίδραση στην εργασία και στις σχέσεις των γυναικών και αναδεικνύει την τεράστια έλλειψη πληροφόρησης πάνω στο θέμα.

Σκηνοθεσία: Linda Sands

Πέμπτη 13/03, στις 22:00

«Mισογυνισμός στο Διαδίκτυο» (Backlash: Misogyny in the Digital Age)

Ωριαίο ντοκιμαντέρ, παραγωγής Καναδά 2022. Αυτή η ζοφερή ταινία που θυμίζει ψυχολογικό θρίλερ ακολουθεί τέσσερις γυναίκες σε δύο ηπείρους που έχουν πέσει θύματα άθλιων διαδικτυακών απειλών και παρενόχλησης. Πώς είναι να ζεις με αυτή τη λεγόμενη εικονική βία; Αυτό στοχεύουμε να δείξει το ντοκιμαντέρ, παρακολουθώντας στενά τα θύματα στην καθημερινότητά τους.

Σκηνοθεσία: Léa Clermont-Dion, Guylaine Maroist

Παρασκευή 14/03, στις 21:00

«Κραγιόν, μια ιστορία αιώνων» (Lipstick: Make-Up Power)

Ωριαίο ντοκιμαντέρ, παραγωγής Γαλλίας, 2022. Σύμβολο εξέγερσης ή συντηρητισμού, χειραφέτησης ή υποταγής στα πρότυπα εμφάνισης, πατριωτισμού ή προδοσίας, το κραγιόν συνταιριάζει όλα τα παράδοξα. Άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία των γυναικών, αποκαλύπτει άριστα τις νοοτροπίες και αντικατοπτρίζει τις κοινωνίες μας και τις διαμάχες που τις προσδιορίζουν. Το κραγιόν: ένα μικρό αντικείμενο εμβληματικό και εξαιρετικά πολιτικό.

Σκηνοθεσία: Claudia Marschal

Παρασκευή 14/03, στις 22:00

«Ο βίαιος άντρας μου» (Domestic Crimes)

Α΄ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Σειρά ντοκιμαντέρ 2 ωριαίων επεισοδίων, συμπαραγωγής 909 Productions/ RMC Productions, 2020

Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ που θα ολοκληρωθεί σε δύο ωριαία επεισόδια είναι αφιερωμένη στη μνήμη όσων γυναικών έχουν πέσει θύματα γυναικοκτονίας.

Επεισόδιο 1ο: «Υπόθεση Ζουλί Ντουίμπ – Καταδικασμένη να πεθάνει»

Όπως εκατοντάδες γυναίκες κάθε χρόνο, η Ζουλί Ντουίμπ έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας: μια όμορφη ιστορία αγάπης που μετατράπηκε σε εφιάλτη. Ένας βίαιος σύζυγος, ο οποίος, παρά τις πολυάριθμες καταγγελίες, δεν θα σταματήσει. Ένας χωρισμός που παίρνει άσχημη τροπή. Κι έπειτα έρχεται ο θάνατος. Ο χαμός της Ζουλί προκαλεί αναταραχή σε ολόκληρη τη χώρα και δημιουργεί δεδικασμένο για την ενδοοικογενειακή βία.

Επεισόδιο 2ο: «Μαρίν Ντουπουί – Θανάσιμη Αγάπη»

Στις 18 Αυγούστου 2014, η Μαρίν Ντουπουί, 28 ετών, δολοφονείται βίαια με 18 μαχαιριές, εκ των οποίων οι τρεις θανάσιμες, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των γειτόνων της, στο Σεν-Λοράν-ντε-λα-Καμπρερίς της Οντέ. Ο δολοφόνος είναι ο σύντροφός της, ο Μικαέλ Βαλαρσέ, 32 ετών, με τον οποίο έχει ερωτική σχέση από την ηλικία των οκτώ. Μια σχέση γεμάτη με καβγάδες, παρεξηγήσεις και ζήλιες που θα οδηγήσουν σταδιακά τη νεαρή γυναίκα να θέλει να απομακρυνθεί από αυτόν τον καταπιεστικό και αλκοολικό άνδρα.

Σκηνοθεσία: Nebila Zaknoun/ David Cloarec

Παρασκευή 14/03, στις 23:00

«Ούτε Λέμπερ, τραγούδια για την αιωνιότητα» (Ute Lemper “Songs for Eternity”)

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Μουσικό ντοκιμαντέρ, παραγωγής Arthaus Musik, 2022. Μια αξέχαστη και βαθιά συγκινητική συναυλία από το Μούνστερ της Γερμανίας, την γενέτειρα της μεγάλης καλλιτέχνιδας Ute Lemper. Η Ούτε Λέμπερ ερμηνεύει τραγούδια Εβραίων συνθετών που γράφτηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της δικτατορίας της ναζιστικής Γερμανίας. Παρουσιάζει με ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο σπάνια εκτελεσμένες συνθέσεις από το Άουσβιτς, οι οποίες ενώνουν μουσικά τον πόνο και την ελπίδα.

Σκηνοθεσία: Silvia Beck

Τετάρτη 19/03, στις 22:00

«Φύλο, υγεία και ανισότητες» (Gender, Health & Inequalities)

A΄ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Ωριαίο ντοκιμαντέρ, παραγωγής Αυστρίας 2023. Από πόνους στα γόνατα μέχρι άσθμα και καρδιακή προσβολή – η διάγνωση και οι μέθοδοι αντιμετώπισης του ιατρικού μας συστήματος είναι κομμένες και ραμμένες για τον μέσο άνδρα. Οι γυναίκες έχουν διπλάσιες πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιακή προσβολή, υποφέρουν πιο συχνά από τις παρενέργειες των φαρμάκων ή ζουν με ασθένειες που δεν έχουν καν διαγνωστεί. Για αιώνες, η ιατρική προσποιούταν ότι υπάρχει ένα και μοναδικό φύλο. Με τις κλινικές μελέτες να περιλαμβάνουν ένα πολύ χαμηλό ποσοστό γυναικών, συχνά αυτές οι διαφορές αποκαλύπτονται μετά την έγκριση των φαρμάκων στην αγορά. Και ενώ ο πόνος των ανδρών δεν περνάει απαρατήρητος, οι γυναίκες πρέπει να πολεμήσουν τον μύθο της «υστερικής γυναίκας». «Όσο θέλουμε την κοινωνική ισότητα μεταξύ των φύλων, άλλο τόσο χρειαζόμαστε την άνιση θεραπεία στην ιατρική», λέει η ειδικός στη φυλοειδική ιατρική, Αλεξάντρα Καούτσκι Βίλερ, από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Αυτό εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της ιατρικής: έρευνα, διάγνωση και θεραπεία.

Σκηνοθεσία: Franziska Mayr Keber

Παρασκευή 28/03, στις 21:00

«Το πορτρέτο της Σιδηράς Κυρίας» (Thatcher’s Not Dead)

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Ωριαίο ντοκιμαντέρ, συμπαραγωγής HAUTEVILLE Productions/ ARTE FRANCE, 2022

Αυτό το ντοκιμαντέρ σκιαγραφεί ένα πολύ προσωπικό και πολιτικό πορτρέτο της Σιδηράς Κυρίας που άφησε το στίγμα της στο Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’. Τα αρχεία και οι συνεντεύξεις εμπλουτίζονται με τραγούδια αυτής της περιόδου που πραγματικά βοηθούν στην κατανόηση της κοινωνικής ατμόσφαιρας εκείνης της εποχής. Η Μάργκαρετ Θάτσερ παρέμεινε στην εξουσία για έντεκα χρόνια, έξι μήνες και 24 ημέρες. Όταν ανακοινώθηκε ο θάνατός της το 2013, οι αυθόρμητες εκδηλώσεις χαράς από πολίτες όλων των ηλικιών σε ολόκληρη την Αγγλία ήταν μαζικές. Το τραγούδι της ταινίας Ο Μάγος του Οζ «Ding Dong, The Witch is Dead» ανέβηκε αμέσως στην κορυφή των charts, ντροπιάζοντας το BBC. Η Μάργκαρετ Θάτσερ ήταν η ενσάρκωση του παιδικού εφιάλτη ενός κόσμου που μόλις άρχιζε να αλλάζει, αποφασισμένος να απαλλαγεί από τη δυσκίνητη κληρονομιά του μεταπολεμικού κεϋνσιανισμού.

Σκηνοθεσία: Guillaume Podrovnik

Παρασκευή 28/03, στις 23:00

«Polaris»

A’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Η Χαγιάτ, επαγγελματίας ιστιοπλόος στον Αρκτικό, ταξιδεύει μακριά από τον κόσμο και το παρελθόν της οικογένειάς της στη Γαλλία. Όμως, όταν η μικρή της αδελφή, η Λεϊλά, γεννάει το κοριτσάκι της, την Ιναγιά, έρχονται τα πάνω-κάτω στις ζωές τους. Υπό την καθοδήγηση του Βόρειου Άστρου, παρακολουθούμε το ταξίδι τους και την προσπάθειά τους να καταφέρουν να ξεπεράσουν τη μοίρα της οικογένειας.

Σκηνοθεσία: Ainara Vera

Αφιερώματα σε εμβληματικές γυναίκες από την ΕΡΤ3 την “Ημέρα της Γυναίκας” 8 Μαρτίου

Επιπλέον η ΕΡΤ3, καθ όλη τη διάρκεια της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, θα παρουσιάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα αφιερώματα σε γυναίκες εμβληματικές από διάφορα φόρα, από διάφορα μετερίζια, που έδωσαν την ψυχή τους για να κατακτήσουν κορυφές με τις ιδιαιτερότητές τους.

«Πρόκειται όχι μόνον για γυναίκες της σόουμπιζ αλλά και για γυναίκες που κατέθεσαν κάθε ρανίδα του αίματός τους προκειμένου να κάνουμε έναν κόσμο ωραιότερο, καλύτερο, ομορφότερο, δικαιότερο», δήλωσε η δημοσιογράφος Χρύσα Σάμου που επιμελήθηκε των αφιερωμάτων.

Το ERTFLIX γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας με ένα αφιέρωμα «Γένους Θηλυκού»

Όλες μοναδικές, όλες υπέροχες, όλες γυναίκες! Με ταινίες «Γένους Θηλυκού», το ERTFLIX γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, προσφέροντας επιλεγμένα φιλμ.

Έως και την Κυριακή 16 Μαρτίου 2025, επισκεφτείτε στο ERTFLIX το αφιέρωμα «Γένους Θηλυκού» και απολαύσετε επιλεγμένες ταινίες, με σημείο αναφοράς τις γυναίκες.Unmute

ΤΑΙΝΙΕΣ

«Emily» (2022)

Η ταινία διηγείται τη «φανταστική» ζωή μιας από τις πιο διάσημες συγγραφείς όλων των εποχών, της Έμιλi Μπροντέ. Μιας επαναστάτριας και αλλόκοτης κοπέλας, η οποία καθώς μεγαλώνει, αυτοπροσδιορίζεται, βρίσκει τη φωνή της και τελικά γράφει το κλασικό έργο «Ανεμοδαρμένα ύψη». Οι σχέσεις που την ενέπνευσαν, όπως η ωμή και παθιασμένη σχέση της με τις αδερφές της, ο πρώτος της απαγορευμένος έρωτας με τον Γουέιτμαν και η στοργική της αγάπη και ο θαυμασμός της για τον αντισυμβατικό αδερφό της Μπράνγουελ.

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Φράνσις Ο’ Κόνορ

Πρωταγωνιστούν: Έμα Μάκεϊ, Φίον Γουάιτχεντ, Όλιβερ Τζάκσον-Κοέν, Άντριαν Ντάνμπαρ, Αλεξάνδρα Ντάουλινγκ, Αμέλια Γκέθινγκ, Τζέμα Τζόουνς

«Τηλεφώνησε στην Τζέιν» (2022)

Call Jane

Σικάγο, 1968. Η Τζόι, σύζυγος και μητέρα, μαθαίνει ότι η εγκυμοσύνη της απειλεί τη ζωή της, αλλά ο νόμος στο Ιλινόις δεν της επιτρέπει την άμβλωση. Απελπισμένη, βρίσκει τη μυστική κολεκτίβα «Τζέιν», που βοηθά γυναίκες να υποβληθούν σε ασφαλείς αμβλώσεις. Σταδιακά, εμπλέκεται ενεργά στην οργάνωση, μέχρι που η Αστυνομία την εντοπίζει. Βασισμένο στην αληθινή ιστορία του δικτύου «Τζέιν».

Σκηνοθεσία: Φίλις Νάγκι

Πρωταγωνιστούν: Ελίζαμπεθ Μπανκς, Σιγκούρνι Γουίβερ, Κρις Μεσίνα, Κόρι Μάικλ Σμιθ, Κέιτ Μάρα, Γούνμι Μοσάκου

«Wild rose» (2018)

Η 23χρονη Ρόουζ Λιν Χάρλαν σφύζει από ταλέντο, χάρισμα και θράσος. Έχει μόλις αποφυλακιστεί και πρέπει να συντηρήσει τα δύο παιδιά της. Το μόνο που θέλει είναι να φύγει άρον άρον από τη Γλασκόβη και να κάνει καριέρα, ως τραγουδίστρια της κάντρι. Πιστεύει ότι η μόνη της ευκαιρία στην ευτυχία την περιμένει στην πρωτεύουσα της κάντρι, στο Νάσβιλ του Τενεσί. Η μητέρα της Μάριον θέλει η κόρη της να τακτοποιηθεί, να αποδεχθεί τη ζωή της και να αναλάβει τις ευθύνες της. Όταν, όμως, η μοίρα φέρνει τη Ρόουζ Λιν πιο κοντά στο Νάσβιλ, καλείται να διαλέξει ανάμεσα στην οικογένεια και τη φήμη.

Σκηνοθεσία: Τομ Χάρπερ

Πρωταγωνιστούν: Τζέσι Μπάκλεϊ, Τζούλι Γουότερς, Σόφι Οκονέντο, Τζέιμς Χάρκνες, Τζέιμι Σάιβς, Μπομπ Χάρις

«Η λιακάδα μέσα μου» (2017)

Un Beau Soleil Interieur / Let the Sunshine In

Η Ιζαμπέλ είναι μια Παριζιάνα καλλιτέχνις και χωρισμένη μητέρα που δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια να βρει τον αληθινό έρωτα. Παρόλο που το κενό μεταξύ αυτού που ψάχνει και των αντρών που παρουσιάζονται στη ζωή της μεγαλώνει συνεχώς, οι διαφορετικοί άντρες έχουν όλοι κάτι το μοναδικό, ακόμα κι αν δεν είναι αυτό που αναζητεί.

Οι ελπίδες, οι προσδοκίες και η απογοήτευση κάνουν πολλούς κύκλους και προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για γέλιο, καθώς παρ’ όλες τις ατυχίες, η προσπάθεια της Ιζαμπέλ συνεχίζεται…

Σκηνοθεσία: Κλερ Ντενί

Πρωταγωνιστούν: Ζιλιέτ Μπινός, Ξαβιέ Μποβουά, Ζεράρ Ντεπαρντιέ, Βαλέρια Μπρούνι-Τεντέσκι, Φιλίπ Κατρίν, Ζοσιάν Μπαλασκό, Μπρουνό Πονταλιντές, Σαντρίν Ντουμά

«Η επόμενη αποστολή» (2019)

Proxima

Η Σάρα είναι Γαλλίδα αστροναύτης που εκπαιδεύεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος στην Κολωνία. Είναι η μόνη γυναίκα στο επίπονο πρόγραμμα. Ζει μόνη της με τη Στέλλα, την οκτάχρονη κόρη της. Η Σάρα αισθάνεται ενοχές που δεν μπορεί να περάσει περισσότερο χρόνο με το παιδί της. Όταν η Σάρα επιλέγεται ως πλήρωμα μιας ετήσιας διαστημικής αποστολής που ονομάζεται Proxima, δημιουργείται χάος στη σχέση μητέρας-κόρης.

Σκηνοθεσία: Αλίς Βινοκούρ

Πρωταγωνιστούν: Εύα Γκριν, Ματ Ντίλον, Αλεξέι Φατέεφ, Λαρς Άιντινγκερ, Σάντρα Χιούλερ, Νάνσι Τέιτ

«Dalida» (2016)

Η περιπετειώδης διαδρομή της Γιολάντα Κριστίνα Τζιλιότι. Από την παγκόσμια καταξίωσή της ως ντίβα της ποπ, μέχρι τις διαδοχικές ατυχίες της προσωπικής της ζωής και τελικά την αυτοκτονία της, σε ηλικία 44 ετών.

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Λίζα Αζουέλος

Πρωταγωνιστούν: Σβέβα Αλβίτι, Ρικάρντο Σκαμάρτσιο, Ζαν-Πολ Ρουβ, Νικολά Ντιβοσέλ

DALIDA de Lisa Azuelos

«Μετά τον γάμο» (2019)

After the Wedding

Στα περίχωρα της ερειπωμένης αρχαίας πόλης της Καλκούτα, βρίσκεται ένα ορφανοτροφείο. Η Ίζαμπελ έχει δουλέψει σκληρά για να φροντίζει τα παιδιά που ζουν εκεί. Όντας σε απελπιστική οικονομική ανάγκη για να κρατήσει το ορφανοτροφείο σε λειτουργία, έχει φαινομενικά βρει τον τέλειο ευεργέτη και πρέπει να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να συναντήσει τη γυναίκα που προθυμοποιήθηκε να τη βοηθήσει, την Τερέσα.

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Μπαρτ Φρέντλιχ

Πρωταγωνιστούν: Μισέλ Ουίλιαμς, Τζούλιαν Μουρ, Μπίλι Κράνταπ, Έιμπι Κουίν, Βιρ Πατσίσια, Άλεξ Εσόλα

«Η καλή σύζυγος» (2020)

How to Be a Good Wife / La bonne épouse

Τέλη του 1967 στην Αλσατία της Γαλλίας. Η διατήρηση ενός νοικοκυριού και η στωική υποταγή στο συζυγικό καθήκον είναι οι δεξιότητες που διδάσκει με θέρμη η Πολέτ Βαν ντερ Μπεκ στη Σχολή Οικοκυρικής και Καλών Τρόπων, που διευθύνει μαζί με τον σύζυγό της. Οι βεβαιότητές της κλονίζονται όταν ξαφνικά βρίσκεται χήρα και κατεστραμμένη. Είναι η επιστροφή του πρώτου έρωτα ή ο άνεμος της ελευθερίας του Μάη του ’68; Τι θα συμβεί αν η καλή σύζυγος χειραφετηθεί;

Η ταινία του βραβευμένου με Σεζάρ σκηνοθέτη Μαρτέν Προβόστ σατιρίζει απολαυστικά τον κοινωνικό συντηρητισμό και τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων στη Γαλλία της δεκαετίας του 1960 και αποτελεί έναν εορτασμό των γυναικών που αγωνίστηκαν για την αλλαγή.

Σκηνοθεσία: Μαρτέν Προβόστ

Πρωταγωνιστούν: Ζιλιέτ Μπινός, Γιολάντ Μορό, Εντουάρ Μπαέρ, Φρανσουά Μπερλεάν, Νοεμί Λβόβσκι, Μαρί Ζαμπούκοβετς, Λίλι Τάιεμπ

«Το Μυστικό της Μαντλίν Κόλλινς» (2021)

Madeleine Collins

Μια νέα γυναίκα, δυναμική επαγγελματίας, ζει μια διπλή ζωή με δύο εραστές. Με τον πλούσιο Μελβίλ στη Γαλλία, είναι γνωστή ως Μαργκό και έχει αποκτήσει δύο γιους. Με τον Αμπντέλ στην Ελβετία, είναι η Τζούντιθ και έχουν μια κόρη. Εγκλωβισμένη στα ψέματα και τα μυστικά της, η ζωή της νεαρής γυναίκας αρχίζει να βγαίνει πλέον εκτός ελέγχου.

Σκηνοθεσία: Αντουάν Μπαρό

Πρωταγωνιστούν: Βιρζινί Εφιρά, Ζακλίν Μπισέ, Μόνα Γουόλραβενς, Μπρούνο Σαλομόν, Κιμ Γκουτιέρες, Ναντάβ Λαπίντ

«70 πεντακοσάρικα» (2018)

70 Big Ones

Η Ρακέλ πρέπει, πάση θυσία, να βρει 35.000 ευρώ μέσα σε 24 ώρες, για ένα ζήτημα ζωής και θανάτου, που αφορά το παιδί της. Ύστερα από πολλές αρνήσεις δανειοδότησης από διάφορες τράπεζες, έχει επιτέλους κατορθώσει να πείσει μια τράπεζα να της δώσει το δάνειο. Για κακή της τύχη, στο συγκεκριμένο υποκατάστημα πραγματοποιείται ένοπλη ληστεία. Τώρα η Ρακέλ θα πρέπει να φανεί πολύ πιο έξυπνη από τους ληστές προκειμένου να μπορέσει να εξασφαλίσει τα χρήματα. Και βέβαια, όταν μια μάνα έχει να σώσει το παιδί της, ακόμα και οι πλέον τρομακτικές απειλές δεν πρόκειται να την πτοήσουν.

Σκηνοθεσία: Κόλντο Σέρα

Πρωταγωνιστούν: Έμα Σουάρεζ, Χιούγκο Σίλβα, Ναθαλί Πόθα, Ντανιέλ Πέρεθ Πράδα, Φερνάντο Αλμπίσου

«Ο θεριστής» (2017)

Le Semeur

Το 1852, η Βιολέτα είναι σε ηλικία γάμου, αλλά όλοι οι άνδρες του χωριού αναγκάζονται να το εγκαταλείψουν λόγω του πολέμου. Οι γυναίκες περνούν μεγάλο διάστημα απομονωμένες, κάνοντας όλες τις εργασίες μόνες τους, και παίρνουν έναν όρκο: εάν εμφανιστεί κάποιος άνδρας, θα είναι για όλες τους.

Σκηνοθεσία: Μαρίν Φρανσέν

Πρωταγωνιστούν: Πολίν Μπουρλέ, Ζεραλντίν Παϊλάς, Αλμπάν Λενουάρ, Ιλιάνα Ζάμπεθ, Φρανσουάζ Λεμπράν

«Εγώ, η Τόνια» (2017)

I, Tonya

Η αληθινή ιστορία της Αμερικανίδας πρωταθλήτριας Τόνια Χάρντινγκ, η οποία κατηγορήθηκε για τη μεγαλύτερη συνωμοσία στην ιστορία του καλλιτεχνικού πατινάζ. Το μέλλον της στο άθλημα ήταν αμφίβολο από τη στιγμή, που κατέστρωσε ένα απίστευτο σχέδιο με τον σύζυγό της για την κατάκτηση του τίτλου. Το 1991, η Τόνια Χάρντινγκ κέρδισε το αμερικανικό πρωτάθλημα καλλιτεχνικού πατινάζ, ούσα η πρώτη γυναίκα, που ολοκλήρωσε τριπλό άξελ στην ιστορία του αθλήματος. Τρία χρόνια αργότερα, βρέθηκε στο επίκεντρο των ειδήσεων, καθώς κατηγορήθηκε για την επίθεση της συναθλήτριας της Νάνσι Κέριγκαν κι αποκλείστηκε για πάντα από την Ένωση Καλλιτεχνικού Πατινάζ των ΗΠΑ.

Την επίθεση είχε οργανώσει ο πρώην σύζυγος της Χάρντινγκ, Τζεφ Γκιλούλι και οι συνεργάτες του, μαζί με τον σωματοφύλακά της, Σον Έκαρντ. Ένα μοναδικό πορτρέτο της Τόνια Χάρντινγκ και της δόξας, ή της απουσίας της, στη ζωή της.

Προτάθηκε για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου και Μοντάζ, ενώ απέσπασε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Άλισον Τζάνεϊ.

Σκηνοθεσία: Κρεγκ Γκιλέσπι

Πρωταγωνιστούν: Μάργκο Ρόμπι, Σεμπάστιαν Σταν, Άλισον Τζάνεϊ, Μπογιάνα Νοβάκοβιτς, Μπόμπι Καναβάλε, Μακένα Γκρέις, Κέιτλιν Κάβερ, Πολ Γουόλτερ Χόσερ, Τζουλιάν Νίκολσον

«Μαϊσάμπελ» (2021)

Maixabel

To 2000, o πολιτικός Χουάν Μαρία Χορέκι δολοφονείται από Βάσκους αυτονομιστές, αφήνοντας χήρα την αγαπημένη του γυναίκα, και μια μικρή κόρη. Ένας από αυτούς, έχοντας μετανοήσει για τα εγκλήματα που είχε διαπράξει, ζητά να συναντηθεί με την Μαϊσάμπελ, τη χήρα του Ισπανού που ο ίδιος, μαζί με έναν σύντροφό του, σκότωσε πριν από 11 χρόνια.

Σκηνοθεσία: Ισιάρ Μπολάιν

Πρωταγωνιστούν: Μπλάνκα Πορτίγιο, Λουίς Τοσάρ, Μπρούνο Σεβίγια, Γιούρκο Ολαθάμπαλ, Μαρία Θερεθουέλα

«Μαζί ή τίποτα» (2017)

In the Fade / Aus dem Nichts

Από το πουθενά, η ζωή της Κάτια καταρρέει, όταν ο κουρδικής καταγωγής σύζυγός της, Νούρι και ο μικρός τους γιος, Ρόκο, σκοτώνονται σε μια βομβιστική επίθεση. Με τη βοήθεια φίλων και συγγενών, η Κάτια καταφέρνει να αντέξει το σοκ και προσπαθεί να σταθεί και πάλι στα πόδια της. Όμως, η αναζήτηση των ενόχων και η διαλεύκανση των κινήτρων πίσω από τη δίχως νόημα τραγωδία περιπλέκει το πένθος της Κάτια και κρατά ανοιχτές τις πληγές της. Ο Ντανίλο, δικηγόρος και καλύτερος φίλος του Νούρι, εκπροσωπεί την Κάτια στη μετέπειτα δίκη ενάντια σε δύο υπόπτους: ένα νεαρό ζευγάρι που κινούνταν σε νεοναζί κύκλους. Η απόφαση του δικαστηρίου φέρνει την Κάτια στα άκρα, αλλά δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική: απαιτεί δικαιοσύνη.

Σκηνοθεσία: Φατίχ Ακίν

Παίζουν: Νταϊάν Κρούγκερ, Ντένις Μοσκίτο, Νούμαν Ακάρ, Γιοχάνες Κρις, Σάμια Σανκρίν, Χάνα Χίλσντορφ, Ούλριχ Μπράντχοφ, Ούλριχ Τουκούρ, Γιάννης Οικονομίδης

«Η ζωή σε δύο πράξεις» (1998)

Stepmom

Η Ίζαμπελ, μια φωτογράφος με στόχο την καριέρα αναγκάζεται να γίνει ανεπιθύμητη μητριά των δύο παιδιών του φίλου της Λουκ, της 12χρονης Άννας και του 7χρονου Μπεν. Οι προσπάθειές της να κερδίσει την αγάπη και τον σεβασμό τους περιπλέκονται από την Τζάκι την πρώην σύζυγο του Λουκ και φανατικά αφοσιωμένη μητέρα των παιδιών, η οποία δυσανασχετεί με την εισβολή της Ίζαμπελ. Όταν η Τζάκι ανακαλύπτει ότι πάσχει από ανίατη ασθένεια, οι δύο ισχυρογνώμονες, ανεξάρτητες γυναίκες αναγκάζονται να βρουν έναν τρόπο να συνδεθούν. Συνειδητοποιώντας ότι πρέπει να παραμερίσουν τις διαφορές τους, οι δύο γυναίκες κατανοούν ότι η αγάπη τους για τα παιδιά είναι κάτι περισσότερο από κοινό έδαφος. Τελικά ανακαλύπτουν πώς να αποδεχτούν η μία την άλλη, προκειμένου να ζήσουν τη ζωή στο έπακρο, όσο έχουν την ευκαιρία.

Σκηνοθεσία: Κρις Κολόμπους

Πρωταγωνιστούν: Τζούλια Ρόμπερτς, Σούζαν Σάραντον, Εντ Χάρις, Τζίνα Μαλόουν, Λίαμ Άικεν, Ντάλερ Λάρσον

«Γκλόρια»

Gloria Bell (2018)

Από 4 Μαρτίου 2025

Η διαζευγμένη Γκλόρια είναι ένα ελεύθερο πνεύμα που περνάει τις μέρες της σε μία συντηρητική δουλειά γραφείου και τις νύχτες της σε χορευτικές πίστες σε διάφορα κλαμπ, όπου ξεδίνει χορεύοντας.

Μετά τη γνωριμία της με τον Άρνολντ σε μία νυχτερινή έξοδό της, βρίσκεται να ζει έναν αναπάντεχο έρωτα, με όλες τις χαρές και τις επιπλοκές των ραντεβού, της αναζήτησης ταυτότητάς της και της οικογένειας.

Σκηνοθεσία: Σεμπαστιάν Λέλιο

Πρωταγωνιστούν: Τζούλιαν Μουρ, Τζον Τορτούρο, Μάικλ Σέρα, Κάρεν Πιστόριους, Τζιν Τρίπλχορν, Σον Άστιν

«Παγιδευμένη» (2002)

Trapped

Από 6 Μαρτίου 2025

Όταν η κόρη τους απάγεται από μια συμμορία απαγωγέων κατά συρροήν που ζητάει λύτρα, ένας νεαρός γιατρός και η σύζυγός του βρίσκονται όμηροι, ενώ ένα 24ωρο σχέδιο για την απόσπαση των χρημάτων τους τίθεται σε εφαρμογή. Τώρα, με τον χρόνο να τελειώνει και την υγεία της ασθματικής κόρης τους να βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο, βιώνουν έναν αγώνα ζωής και θανάτου ενάντια στον χρόνο, καθώς το «τέλειο έγκλημα» αρχίζει να εξελίσσεται προς μια αδιανόητη, τρομακτική και θανατηφόρα κατάληξη.

Σκηνοθεσία: Λούις Μαντόκι

Πρωταγωνιστούν: Σαρλίζ Θερόν, Κέβιν Μπέικον, Ντακότα Φάνινγκ, Στιούαρτ Τάουσεντ, Κόρτνεϊ Λάβ

«Μαρία Αντουανέτα» (2006)

Marie Antoinette

Από 7 Μαρτίου 2025

Το 1770, καθαρά για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, η 15χρονη Αντουανέτα της Αυστρίας παντρεύεται τον Λουδοβίκο Αύγουστο της Γαλλίας. Η ζωή στις Βερσαλλίες είναι ανιαρή και το γεγονός ότι δεν κάνουν παιδιά βαραίνει το κλίμα. Όταν ο Λουδοβίκος ο 15ος πεθαίνει, η Μαρία Αντουανέτα και ο σύζυγός της στέφονται βασιλείς. Όμως, στο Παρίσι κυοφορείται η Γαλλική Επανάσταση…

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Σοφία Κόπολα

Πρωταγωνιστούν: Κίρστεν Ντανστ, Τζέισον Σουόρτσμαν, Ρόουζ Μπερν, Τζέιμι Ντόρναν, Φλόρη Μπετς, Τομ Χάρντι, Άσια Αρζτέντο

«Πάρτι γυναικών» (2017)

Rough Night

Από 8 Μαρτίου 2025

Πέντε κολλητές φίλες από το κολέγιο ξανασυναντιούνται 10 χρόνια μετά, για ένα ξέφρενο bachelorette πάρτι στο Μαϊάμι. Το πάρτι, όμως, παίρνει μια ξεκαρδιστική σκοτεινή τροπή, όταν σκοτώνoυν κατά λάθος έναν στρίπερ. Στην προσπάθειά τους να το καλύψουν, έρχονται πιο κοντά, τη στιγμή που το χρειάζονται περισσότερο.

Σκηνοθεσία: Λουσία Ανιέλο

Πρωταγωνιστούν: Σκάρλετ Γιόχανσον, Κέιτ ΜακΚίνον, Τζίλιαν Μπελ, Ιλάνα Γκλέιζερ, Ζόι Κράβιτς, Ντέμι Μουρ

«Εμείς οι Γκλόριες» (2020)

The Glorias

Από 9 Μαρτίου 2025

Η ιστορία της φεμινίστριας Γκλόρια Στάινεμ και η επίδρασή της ως συγγραφέας, ακτιβίστρια ηγέτης και εκπρόσωπος του φεμινιστικού κινήματος στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Το φιλμ έχει πληθυντικό τίτλο, μιας και η προσωπικότητα προβάλλεται μέσω διαφορετικών ερμηνευτριών, στα διάφορα στάδια της ζωής της, από την εποχή που ζούσε στην Ινδία ως νεαρή γυναίκα, μέχρι την ίδρυση του περιοδικού «Ms.» στη Νέα Υόρκη, και τον ρόλο της στην άνοδο του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών.

Σκηνοθεσία: Τζούλι Τέιμορ

Πρωταγωνιστούν: Τζούλιαν Μουρ, Γκλόρια Στάινεμ, Αλίσια Βικάντερ, Λούλου Γουίλσον, Μπέτι Μίντλερ, Τζανέλ Μονά, Ράιαν Κίρα Άρμστρονγκ

«Το χαμόγελο της Μόνα Λίζα» (2003)

Mona Lisa smile

Από 7 Μαρτίου 2025

Η Κάθριν Γουάτσον ταξιδεύει από την Καλιφόρνια στην πανεπιστημιούπολη της Νέας Αγγλίας του διάσημου κολεγίου Γουέλσλι, το 1953, για να διδάξει Ιστορία της Τέχνης. Περιμένει από τις φοιτήτριές της, τις καλύτερες και εξυπνότερες της χώρας, να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται, αλλά σύντομα ανακαλύπτει ένα περιβάλλον βουτηγμένο στη συμμόρφωση. Όταν η Κάθριν ενθαρρύνει τις μαθήτριές της να σκέφτονται ανεξάρτητα, έρχεται σε σύγκρουση με συντηρητικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της ανώτερης Μπέτι. Γίνεται πρότυπο και μέντορας και μέσα από τις δοκιμασίες των μαθητριών της να βρουν το δικό τους δρόμο, η Κάθριν μαθαίνει να χαράζει μια διαφορετική πορεία για τον εαυτό της.

Η Τζούλια Ρόμπερτς ηγείται ενός καστ αστέρων, σε μια ιστορία γυναικών που παλεύουν να αυτοπροσδιοριστούν σε έναν κόσμο που τις έχει ήδη προσδιορίσει.

Σκηνοθεσία: Μάικ Νιούελ

Πρωταγωνιστούν: Τζούλια Ρόμπερτς, Κίρστεν Ντανστ, Τζούλια Στάιλς, Μάγκι Τζίλενχαλ, Τζίνιφερ Γκούντγουιν, Μάρσα Γκέι Χάρντεν, Ντόμινικ Γουέστ

«Μαύρο και Μπλε»

(Black and Blue)

Από 9 Μαρτίου 2025

Η νεοσύλλεκτη αστυνομικός Αλίσια Γουέστ, που ζει στο Ντιτρόιτ, γίνεται αυτόπτης μάρτυρας του φόνου ενός διακινητή ναρκωτικών από διεφθαρμένους συναδέλφους της. Το περιστατικό βιντεοσκοπείται από την κρυφή κάμερα που βρίσκεται πάνω στη στολή της. Η Αλίσια προσωρινά κατορθώνει να ξεφύγει, με τη βοήθεια του μοναδικού ανθρώπου από την κοινότητά της που είναι πρόθυμος να τη βοηθήσει. Ωστόσο, ο κλοιός στενεύει καθώς πλέον μπαίνει στο στόχαστρο τόσο των διακινητών όσο και των διεφθαρμένων συναδέλφων της, οι οποίοι την καταδιώκουν αμείλικτα, ώστε να εμποδίσουν τη γνωστοποίηση των όσων έγιναν και να την κάνουν να σωπάσει μια και καλή.

Σκηνοθεσία: Ντίον Τέιλορ

Πρωταγωνιστούν: Ναόμι Χάρις, Ταϊρίς Γκίμπσον, Φρανκ Γκρίλο, Μάικ Κόλτερ, Ριντ Σκοτ, Τζον Τσαρλς Β’

«Σφαίρες στο Μεξικό»

Miss Bala

Aπό 9 Μαρτίου 2025

Η Γκλόρια Φουέντες είναι Λατινοαμερικανίδα μακιγιέζ από το Λος Άντζελες, η οποία ταξιδεύει στην Τιχουάνα του Μεξικό, για να επισκεφτεί την καλύτερή της φίλη. Στόχος της είναι να τη βοηθήσει να διακριθεί στον διαγωνισμό ομορφιάς για τον τίτλο της Miss Bala. Μπλέκεται, όμως, άθελά της στα πόδια ενός μεξικανικού καρτέλ, που θέλει να δολοφονήσει τον διεφθαρμένο διευθυντή της αστυνομίας, και την απάγει. Παράλληλα, η φίλη της αγνοείται… Θα καταφέρει η Γκλόρια να ανακαλύψει τη δύναμη που κρύβει μέσα της και να σώσει τη ζωή της φίλης της, αλλά και τη δική της;

Σκηνοθεσία: Κάθριν Χάρντγουικ

Πρωταγωνιστούν: Τζίνα Ροντρίγκεζ, Ισμαήλ Κρουζ Κορντόβα, Κριστίνα Ρόντλο, Άντονι Μακί, Ματ Λαούρια

«Infinite Storm» (2022)

Aπό 10 Μαρτίου 2025

Βασισμένη σε αληθινή ιστορία η ταινία ακολουθεί μια έμπειρη ορειβάτισσα που, ενώ ανεβαίνει στο όρος Ουάσινγκτον, γυρίζει πίσω πριν φτάσει στην κορυφή, καθώς πλησιάζει μια τεράστια χιονοθύελλα. Όμως, καθώς κατεβαίνει, συναντά έναν μοναχικό, αποκλεισμένο άνδρα και αναλαμβάνει να τον βοηθήσει να κατέβουν μαζί από το βουνό πριν νυχτώσει και υποκύψουν στην καταιγίδα.

Σκηνοθεσία: Μαλγκορζάτα Σουμόφσκα, Μίχαλ Ένγκλερτ

Πρωταγωνιστούν: Ναόμι Γουότς, Μπίλι Χάουλ, Κόκο Σάμνερ, Σόφι Οκονέντο, Πάρκερ Σόγιερς

Η Διεθνής Ημέρα Γυναικών στα Ραδιόφωνα της ΕΡΤ – Για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως Διεθνής Ημέρα Γυναικών, μια ημέρα τιμής των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και πολιτικών επιτευγμάτων των γυναικών παγκοσμίως, ενώ παράλληλα υπενθυμίζει την ανάγκη δράσης και επιτάχυνσης της ισότητας των φύλων.

Τα Ραδιόφωνα της ΕΡΤ και η πλατφόρμα ERTεcho συμμετέχουν στον εορτασμό, από χθες Παρασκευή 7 έως και την Κυριακή 9 Μαρτίου, με ειδικές εκπομπές, συναυλίες, αφιερώματα και συνεντεύξεις. Αναλυτικά:Unmute

Πρώτο Πρόγραμμα 91.6 & 105.8

Την Παρασκευή 7 Μαρτίου, αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του ERTεcho το νέο επεισόδιο του podcast «Έρευνα» στο Πρώτο Πρόγραμμα με θέμα την ενδοοικογενειακή βία, σε έρευνα, επιμέλεια και παραγωγή της δημοσιογράφου Έλενας Καραθάνου.



Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας μιλούν μέσα από προσωπικές εμπειρίες. Γυναίκες που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης και προστασίας των θυμάτων αναλύουν το προφίλ του θύτη και συζητούν την επάρκεια του υπάρχοντος νομικού πλαισίου.

Στην Έλενα Καραθάνου μίλησαν οι:

Δέσποινα Καλλέα -μητέρα δολοφονημένης Κυριακής Γρίβα,

Έλενα – κακοποιημένη γυναίκα,

Χριστίνα Τσαγκλή – Γενική Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,

Ειρήνη Σιώζου – Σύμβουλος νομικής στήριξης στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών της Αθήνας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Κατερίνα Πατσογιάννη – Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7

Το Σάββατο 8 Μαρτίου 2025, το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 τιμά τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας. Με αναφορές στη σημασία, την ιστορικότητα και τον συμβολισμό της ημέρας η οποία είναι αφιερωμένη στους αγώνες του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών και, φυσικά, αναδεικνύοντας το αποτύπωμα των γυναικών δημιουργών στο ελληνικό τραγούδι.

Δύο ειδικές εκπομπές προσεγγίζουν το νόημα της ξεχωριστής αυτής μέρας με ιδιαίτερη ευαισθησία:

Από τις 09:00 – 10:00, η Λίτσα Τότσκα στην εκπομπή «Έχει η ζωή γυρίσματα» μας παρουσιάζει τις «Γυναίκες σε Πρώτο Πρόσωπο» και τραγούδια στα οποία η γυναικεία φωνή ξεδιπλώνει όνειρα, φόβους, ελπίδες και αδιέξοδα και μιλά για φροντίδα, αποδοχή, συμπόνια, διαίσθηση, αγάπη και εμπιστοσύνη – όλα όσα κρύβει μέσα της κάθε γυναίκα.

Το απόγευμα του Σαββάτου, στις 17:00 ακριβώς, ο Στάθης Δρογώσης στην εκπομπή «Αντέλμα» διαλέγει τραγούδια που αναφέρονται στη γυναίκα, απ’ όλο το φάσμα της ελληνικής μουσικής.

Kosmos 93.6

Κλάουντια και Λιάννα vs ΑΙ: Μπορεί ένα ρομπότ να αντικαταστήσει τον ραδιοφωνικό παραγωγό;

Κυριακή 9 Μαρτίου 20:00-22:00, Πέντε γυναίκες συγγραφείς από διαφορετικές εποχές ταξιδεύουν στον “Ωκεανό του Ήχου” με την Θάλεια Καραμολέγκου

Πέντε γυναίκες συγγραφείς από διαφορετικές εποχές και καταγωγές ταξιδεύουν μαζί μας την Κυριακή 9 Μαρτίου στον Ωκεανό του Ήχου.

Η Βιρτζίνια Γουλφ με την ολοκαίνουργια έκδοση του κλασικού βιβλίου της «Η Κυρία Νταλογουέι» (συλλεκτική, επετειακή για τα εκατό χρόνια από την έκδοσή της), η κορυφαία σύγχρονη Ρωσίδα συγγραφέας Λουντμίλα Ουλίτσκαγια με το «Στο Σώμα της ψυχής», η Σοφία Αυγερινού με τις «Άγνωστες λέξεις» της που ξεχωρίσαμε καθώς έχουν ιδιαίτερο νόημα, η βραβευμένη Καταλανή Irene Sola με τις παράξενες γυναίκες του «Μάτια σου έδωσα κι εσύ κοίταξες το σκοτάδι» και τέλος…ένα silent book με υπέροχη εικονογράφηση: «Ελπίδα είναι κάτι με φτερά» της Έμιλυ Ντίκινσον.

Φυσικά με το ανάλογο σάουντρακ και όπως πάντα με έναν διαγωνισμό για αντίτυπα των βιβλίων!

Η Φωνή της Ελλάδας

Η «Φωνή της Ελλάδας» το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας με ειδικές αφιερωματικές εκπομπές.

Το Σάββατο 8 Μαρτίου, στις 8 το πρωί και σε επανάληψη στις 8 το βράδυ, ο Αντώνης Καραγιαννάκης στην εκπομπή «Καλές θάλασσες – Βάρδια Σαββάτου» επιμελείται και παρουσιάζει μια ειδική δίωρη εκπομπή αφιερωμένη στη θέση και στην προσφορά της γυναίκας στη ναυτιλία. Καλεσμένες είναι: η Μαρίνα Παπαϊωάννου, Περιφερειακή διευθύντρια των Ακαδημιών του DNV για τη ΝΑ Ευρώπη, η Μαρία Μποϊλέ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά στο ναυτιλιακό τμήμα – διευθύντρια του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Ναυτιλία και συντονίστρια της ευρωπαϊκής τεχνολογικής πλατφόρμας για τις θαλάσσιες μεταφορές, η Ειρήνη Νοτιά, ιδρύτρια του Project Connect και του προγράμματος Addopt a Ship και η Αφροδίτη Κορεξανού, Γ’ Μηχανικός στο Εμπορικό Ναυτικό – Ακτοπλοΐα.

Στη συνέχεια, στις 10:00 το πρωί, η εκπομπή «Ο μίτος της Αριάδνης» με την Αριάδνη Σοφία Κούρη διαπραγματεύεται το θέμα της παρενόχλησης των γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον με καλεσμένη στο στούντιο τη Ράνια Σεμερτζιάν, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του υπουργείου Δικαιοσύνης και της ADR-ODR International.

Στις Ελληνίδες της Μετανάστευσης, είναι αφιερωμένη η εκπομπή «Η δική μας πόλη» το Σάββατο 8 Μαρτίου και ώρα Ελλάδας 12:00. Καλεσμένη στην εκπομπή είναι η σκηνοθέτιδα Κωστούλα Τωμαδάκη, η οποία θα μιλήσει για την πολυβραβευμένη της ταινία «Η μητέρα του σταθμού», που αφηγείται την ιστορία των χιλιάδων γυναικών που τη δεκαετία του ΄60 η φτώχεια και η ανεργία τις οδήγησε στη μετανάστευση και τις ανάγκασε να δουλέψουν στις φάμπρικες της Γερμανίας.



Παρουσίαση – Επιμέλεια: Θέμης Ροδαμίτης. Η εκπομπή θα μεταδοθεί σε επανάληψη την Κυριακή 9 Μαρτίου και ώρα Ελλάδας 04:00.

Τη Δευτέρα 10 Μαρτίου στις 22:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή «Η δική μας πόλη» θα φιλοξενήσει την ταλαντούχα ερμηνεύτρια και ηθοποιό Φένια Παπαδόδημα, η οποία θα αναφερθεί στην καινούργια της δουλειά «Women’s Prayers», όπου θα ζωντανέψει φωνές των γυναικών του κόσμου.

Στις 13:00, οι «Ιστορικοί περίπατοι», σε επιμέλεια – παρουσίαση της δημοσιογράφου Μαριλένας Κατσίμη, ανοίγουν μια δημόσια συζήτηση για το φεμινιστικό κίνημα στη σύγχρονη εποχή. Με οδηγό μας τη Νάνσυ Παπαθανασίου, κλινική ψυχολόγο και επιστημονικά συνυπεύθυνη του Orlando LGBT+, θα μιλήσουμε για τις έμφυλες ανισότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο φεμινισμός.

Πώς εξελίχθηκε το κίνημα από τον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών μέχρι τις σύγχρονες διεκδικήσεις;

Τι σημαίνει διαθεματικός φεμινισμός;

Πώς συνδέεται το φεμινιστικό κίνημα με την woke κουλτούρα και γιατί βρίσκονται στο στόχαστρο συντηρητικών πολιτικών δυνάμεων; – Γιατί οι νεοσυντηρητικές ηγεσίες, όπως αυτή του Τραμπ, προσπαθούν να αποδομήσουν την ιδεολογία του φύλου;

Είναι νίκη ή αντίφαση για τον φεμινισμό το γεγονός ότι γυναίκες, ακόμα και ανοιχτά λεσβίες, ηγούνται σήμερα ακροδεξιών κομμάτων με μεγάλη απήχηση στην κοινωνία;

Την ίδια ημέρα, στις 2 το μεσημέρι στους «Λαϊκούς δρόμους» η Έλενα Φαληρέα έχει ετοιμάσει ένα αφιέρωμα στη γυναίκα στο ρεμπέτικο τραγούδι ως ερμηνεύτρια αλλά και ως δημιουργός, ενώ στις 5 το απόγευμα, η Μαρία Καραγιαννάκη – Ιωνά αφιερώνει την εκπομπή «Διηγήσεις– Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά» σε όλες τις εκείνες τις μητέρες που μεγαλώνουν παιδιά με ιδιαίτερες δεξιότητες, ολοκληρώνοντας την αφήγηση της υπέροχης ιστορίας του μικρού Μάνου, ενός παιδιού με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερ-κινητικότητας (ΔΕΠΥ) όπως ξετυλίγεται στο βιβλίο «Με λένε Σίφουνα» της Μάγιας Δεληβοριά.

Αμέσως μετά στις 18:00 ώρα Ελλάδας, η Άννα Προκόβα στην εκπομπή «Περιπλανώμενη και Ευτυχισμένη» θα κάνει ένα μουσικό αφιέρωμα με ξεχωριστά τραγούδια που μιλάνε για γυναίκες: Κάποιες από αυτές έχουν γραφτεί στην ιστορία, κάποιες είναι μυθικές προσωπικότητες, και κάποιες είναι άσημες και απολύτως πραγματικές – όσο πραγματική είναι και η έως τώρα πρόοδος κατά της έμφυλης ανισότητας, αλλά και η αναγκαιότητα για την υπεράσπιση των γυναικείων δικαιωμάτων ακόμα και σήμερα.

Τέλος, την Κυριακή 9 Μαρτίου, στις 16:00 ώρα Ελλάδας, στην εκπομπή «Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό» οι γυναικείες ποιητικές πένες μπλέκονται αριστοτεχνικά με τις γυναικείες φωνές σπουδαίων ερμηνευτριών σε ένα δίωρο μουσικό-ποιητικό αφιέρωμα που επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιάννης Παπουτσάκης.

ΕΡΑ ΣΠΟΡ

«Αφιέρωμα στη Διεθνή Ημέρα Γυναίκας – Η αφήγηση της Βάσως Μώραλη»

Κυριακή 9 και Κυριακή 16 Μαρτίου 2025, 9:30-10:30 «Στα γήπεδα της Ιστορίας» με τον Θωμά Σίδερη.

Η ΕΡΑ ΣΠΟΡ τιμά τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας με ένα δίπτυχο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη θρυλική γυναικεία μορφή της Βάσως Μώραλη, μία γυναίκα που υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με πάθος, που αγάπησε την ΕΡΤ, που τη λάτρεψαν οι ακροατές της και που έμελλε να μείνει στην ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που μετέδωσε ποδοσφαιρικό αγώνα στα παγκόσμια χρονικά.

Η Βάσω Μώραλη μιλάει για τους μεγάλους σταθμούς στη ζωή και την καριέρα της, θυμάται ανθρώπους και γεγονότα από την τότε ΕΡΤ, τον Ιάκωβο Καμπανέλη, τη Σοφία Μιχαλίτση, τον Σπύρο Κατσίμη, θυμάται την πρώτη συνέντευξή της από τον αείμνηστο Αντώνη Τρίτση, και αναπολεί τους ανθρώπους της ΕΡΑ ΣΠΟΡ αλλά και τις μεγάλες στιγμές που έζησε στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας.

ERTεcho

Μαρίνα Κυριακοπούλου. Ένα Stem κορίτσι στο «Future Soundwaves: Teen Talks». Την Παρασκευή 7 Μαρτίου, στις 13:00 αναρτάται στην πλατφόρμα το δεύτερο επεισόδιο της σειράς podcast Future Soundwaves με καλεσμένη της Ιωάννας Νιαώτη τη 17χρονη Μαρίνα Κυριακοπούλου.

Μικρή ρωτούσε πως λειτουργεί ο κόσμος γύρω μας και αναζητούσε απαντήσεις. Μεγαλώνοντας, εξελίσσεται σε ένα χαρισματικό stem κορίτσι, δημιουργεί το Greek Girls In Stem, την πρώτη πλατφόρμα στην Ελλάδα με πληροφορίες για έφηβες που αγαπούν τις θετικές επιστήμες και μας ενδυναμώνει.

Πάμε μαζί της μέχρι την Αμερική και βλέπουμε το μέλλον της επιστήμης μέσα από ένα υπερδιαστημικό τηλεσκόπιο.

Το Σάββατο 8 Μαρτίου, στις 5 το απόγευμα απολαύστε στο EBU Live Sessions σε συνεργασία με το Kosmos 93.6, τη συναυλία μιας μοναδικής μουσικού, της Brandee Younger με την UMO Helsinki Jazz Orchestra, στο Huvila Tent του Helsinki Festival to 2024. Η Brandee Younger θεωρείται ως μια από τις κορυφαίες των σύγχρονων αρπιστριών και διακρίνεται για τις ενορχηστρωτικές καινοτομίες της, εισάγοντας την άρπα στη σύγχρονη jazz μουσική. Στη μουσική της συνδυάζει πολλά είδη: jazz, classical, soul, funk και hip-hop με νέο τρόπο και σε νέα πλαίσια, ενισχύοντας τη θέση της άρπας στην σύγχρονη μουσική σκηνή.

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος