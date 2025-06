«Ιστός Αράχνης»: Πώς στήθηκε η ουκρανική επιχείρηση με drones που χτύπησαν ρωσικές βάσεις – Αύριο στην Κωνσταντινούπολη οι συνομιλίες

Στις συνομιλίες Ουκρανίας – Ρωσίας τη Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη στρέφεται το παγκόσμιο ενδιαφέρον, την ώρα που βαθαίνει το χάσμα μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ουκρανοί επιτέθηκαν με droneς σε στρατιωτική βάση, καταστρέφοντας δεκάδες ρωσικά βομβαρδιστικά, όπως επιβεβαίωσε και η Μόσχα. Επτά πολίτες βρήκαν τραγικό θάνατο όταν κατέρρευσαν, από εκρήξεις, δύο γέφυρες στη Ρωσία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, προκαλώντας και εκτροχιασμό επιβατικής αμαξοστοιχίας.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το BBC, η επιχείρηση φέρει την κωδική ονομασία «Ιστός της Αράχνης» και σχεδιάστηκε με μυστικότητα για ενάμιση χρόνο, υπό την εποπτεία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ, έκανε μια αναφορά στην επιχείρηση με drones της χώρας του. Ο Γερμάκ, ειδικότερα, δημοσίευσε ένα emoji με έναν ιστό αράχνης στο X.

Οι πηγές λένε ότι η SBU, η Υπηρεσία Ασφαλεία της Ουκρανίας, πρώτα πέρασε λαθραία στη Ρωσία FPV drones, ενώ αργότερα ακολούθησαν κινητές ξύλινες καμπίνες.

NEW: Ukrainian SBU’s Operation “Web” Took 1.5 Years to Prepare Ukraine’s SBU spent over 18 months planning the massive “Web” operation that struck 41 Russian strategic aircraft today. President Zelensky personally oversaw the mission, with SBU chief Vasyl Maliuk leading… pic.twitter.com/D2HaSyllpw

Μόλις έφτασαν στο ρωσικό έδαφος, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κρύφτηκαν κάτω από τις οροφές αυτών των καμπίνων, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί σε φορτηγά.

Τη στιγμή της επίθεσης, οι οροφές άνοιξαν με τηλεχειρισμό, επιτρέποντας στα drones να απογειωθούν και να χτυπήσουν τις κοντινές αεροπορικές βάσεις.

Έχει αναρτηθεί βίντεο που δείχνει τα drones να βγαίνουν από την οροφή ενός από τα εμπλεκόμενα οχήματα.

BREAKING:



New video shows Ukrainian drone swarms emerging out of trucks & attacking Russia’s fleet of strategic bombers



4 air bases deep inside Russia were struck in a coordinated attack with up to 40 planes destroyed, including A-50 (AEW&C) & Tu-95 & Tu-22 long-range bombers pic.twitter.com/FKAheeIMVK