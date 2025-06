Ιράν: Η εκδίκηση θα έρθει πολύ σύντομα – Πληροφορίες για εκρήξεις στα υψίπεδα του Γκολάν (live)

Η εκδίκηση του Ιράν θα έρθε πολύ σύντομα, δήλωσαν πηγές Ασφαλείας στο Ιρανικό δίκτυο FARS, λίγες ώρες μετά την μαζική αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ τα ξημερώματα της Παρασκευής

Σύμφωνα με ιρανικά ειδησεογραφικά δίκτυα, οι νεκροί από την επίθεση στα περίχωρα της Τεχεράνης έχουν φτάσει τους 78 ενώ οι τραυματίες τους 329.

Απευθείας σύνδεση με την τηλεόραση του ΕΡΤNews

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση του Ισραήλ πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές του Ιράν, όχι μόνο στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ.

Ισραηλινές πηγές εκτιμούν ότι έχουν σκοτωθεί 20 ανώτεροι στρατιωτικοί διοικητές του Ιράν.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς ενημερώθηκε ότι «η πλειονότητα των διοικητών της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης εξοντώθηκαν στη διάρκεια συνάντησης στο υπόγειο αρχηγείο τους», περιλαμβανομένου του επικεφαλής της, του στρατηγού Αμιραλί Χατζιζαντέχ, ανέφερε το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Αξιωματούχοι της ΕΕ εξέφρασαν την ανησυχία τους και κάλεσαν σε αυτοσυγκράτηση. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, τόνισαν την ανάγκη να υπάρξει διπλωματική επίλυση κα αποκλιμάκωση.

Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΕΡΤΝews στη Λάρνακα, Κωστής Κωνσταντίνου, το πρακτορείο ειδήσεων του Ισραήλ μετέδωσε νωρίτερα ότι ακούστηκαν εκρήξεις στα βορειοανατολικά, συγκεκριμένα στα υψίπεδα του Γκολάν, μετά από ανίχνευση επειλών που έρχονταν από την πλευρά του Ιράν.

Το περιφερειακό συμβούλιο του Γκολάν αναφέρει επίσης ότι έχουν ακουστεί εκρήξεις χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να πει αν υπάρχει χτύπημα σε πολίτες ή εγκαταστάσεις.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συνομιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή, ανακοίνωσε το γραφείο του, μετά τα πλήγματα της χώρας του στο Ιράν.

Ο Νετανιάχου έχει ήδη μιλήσει με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Ινδίας και της Γαλλίας, ανέφερε το γραφείο του.

«Οι ηγέτες έδειξαν κατανόηση απέναντι στην ανάγκη του Ισραήλ να αμυνθεί απέναντι στην ιρανική απειλή εξόντωσης», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

«Η Γαλλία επαναβεβαιώνει το δικαίωμα του Ισραήλ στην προστασία του και στην εγγύηση της ασφάλειάς του», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν, υπενθυμίζοντας ότι έχει «επανειλημμένως καταδικάσει» το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

«Για να μην τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα όλης της περιοχής, ζητώ από τις πλευρές τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο Γάλλος πρόεδρος, διευκρινίζοντας ότι είχε σήμερα επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως και με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, τον βασιλιά της Ιορδανίας, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον εμίρη του Κατάρ, τον καγκελάριο της Γερμανίας και τον πρωθυπουργό της Βρετανίας.

France has repeatedly condemned Iran’s ongoing nuclear program and has taken all appropriate diplomatic measures in response.



In this context, France reaffirms Israel’s right to defend itself and ensure its security.



To avoid jeopardizing the stability of the entire region,…