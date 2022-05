Το “αντίο” της NASA στον Βαγγέλη Παπαθανασίου

Η NASA θέλησε να πει το δικό της «αντίο» στον Βαγγέλη Παπαθανασίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Μάλιστα, η NASA παρουσιάζει στο μήνυμά της στο Twitter ένα βίντεο αφιερωμένο στην αποστολή εξερεύνησης του Δία, τη μουσική του οποίου είχε επιμεληθεί ο μεγάλος συνθέτης.

«Ad Astra, Vangelis… Ο συνθέτης της ταινίας συνεισέφερε στις εξερευνήσεις της αποστολής στον Δία, με τη μουσική του. Ακολουθήστε το διαστημόπλοιο της NASA Solar System Exploration γύρω από τον Δία και τον δορυφόρο του Γανυμήδη, με τον σχετικό ήχο» έγραψε η NASA.

Ad astra, Vangelis.

The film composer contributed scores to explorations by our #JunoMission to Jupiter. Here, ride along with the @NASASolarSystem spacecraft around Jupiter and moon Ganymede, with sound up.

Full playlist: https://t.co/bNyqzQGWRS pic.twitter.com/2QbjoKStko

— NASA (@NASA) May 19, 2022