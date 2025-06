INMO: Τα έξυπνα γυαλιά που μεταφράζουν ξένες γλώσσες σε πραγματικό χρόνο

Στην Τσενγκντού, που είναι ένα μεγάλο τεχνολογικό κέντρο στη νοτιοδυτική Κίνα, ο αστυνόμος υπηρεσίας Γου Χαν χρησιμοποίησε ένα ζευγάρι έξυπνων γυαλιών για να βοηθήσει έναν χαμένο ξένο τουρίστα να προσανατολιστεί μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα.

Τα συγκεκριμένα γυαλιά, τα οποία δεν απαιτούν σύνδεση με κινητό τηλέφωνο, παρέχουν μετάφραση σε πραγματικό χρόνο, καταρρίπτωντας τα εμπόδια της γλωσσικής επικοινωνίας. “Αν και οι δύο χρήστες φορούν από ένα ζευγάρι, μπορούμε να μιλάμε στις γλώσσες μας και να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον, καθώς τα εμπόδια των ξένων γλωσσών εξαλείφονται πλήρως” εξήγησε ο Γου.

Η τεχνολογία αυτή, είναι προϊόν της Sichuan INMO Technology Co., Ltd. (INMO), ενώ χρησιμοποιούν τεχνολογία περίθλασης για την ευρεία απεικόνιση δεδομένων, φέροντας επίσης, κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), όπως το DeepSeek και το Doubao της ByteDance.

