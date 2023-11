Ημερίδα: Εντάσσοντας το φύλο στη Διεπιστημονική έρευνα, Gender-In: Integrating Gender-In Interdisciplinary Research

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Παντείου Πανεπιστημίου και η ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π (Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών) διοργανώνουν την ημερίδα : Gender-In: Integrating Gender-In Interdisciplinary Research, σήμερα, Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023 (09.30 – 15.30) στο Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα 2 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Λεωφόρος Συγγρού 136).

Η ημερίδα διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου της ΕΛΕΓΥΠ Gender-In: Integrating Gender In Interdisciplinary Research με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ερευνητών/-τριων και ακαδημαϊκών, οι οποίοι/-ες επιθυμούν να εισάγουν την διάσταση του φύλου τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε τεχνικό κατά την διαδικασία συγγραφής των ερευνητικών προτάσεων. Στην ημερίδα θα συζητηθούν ζητήματα φύλου στην έρευνα σύμφωνα με τις εκθέσεις που εκπονήθηκαν βάσει των έξι θεματικών πεδίων του Horizon Europe. Παρατίθεται το πρόγραμμα της ημερίδας:

Πρόγραμμα Ημερίδας

9.30 -10.00 Καλωσόρισμα και Χαιρετισμοί

Χριστίνα Κουλούρη, Πρύτανις, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Μαρία Καραμεσίνη, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Μαρία Φωλά, EEA Grants Advisor, Πρεσβεία της Νορβηγίας.

Μαρία Στρατηγάκη, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛΕΓΥΠ), Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου Gender-In.

10.00-10.30 Κεντρική ομιλία

Trine Rogg Korsvik*, Κύρια ερευνήτρια, Kilden, Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για την Έρευνα Φύλου, Νορβηγία.

“The gender dimension in the content of research: Theoretical perspectives and examples’’

10.30 -13.30 Το Φύλο στην έρευνα. Θεματικές ενότητες του Horizon EUROPE:

Συντονισμός: Τζοάννα Τζουλάκη, Διευθύντρια Ερευνών, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών και Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Imperial College London.

Υγεία

Παυλίνα Παυλίδη, υποψήφια διδακτόρισσα Νευροφαρμακολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σχολιασμός: Χριστίνα Δάλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κλίμα, Ενέργεια, Κινητικότητα

Αρετή Προβατά, Σύμβουλος επικοινωνίας, Δήμος Αγίου Δημητρίου.

Σχολιασμός: Νικόλαος Φαραντούρης, Καθηγητής, Κάτοχος της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία.

11.30-12.00: Διάλειμμα

Ψηφιακότητα, Βιομηχανία, Διάστημα

Ειρήνη Ζωγράφου, Ερευνήτρια, Project Specialist, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σχολιασμός: Νάνσυ Παπαλεξανδρή, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πολιτισμός, Δημιουργικότητα, Συμπεριληπτικής Κοινωνία

Ισμήνη Σιούλα Γεωργουλέα, Κοινωνιολόγος, υποψήφια διδακτόρισσα, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Σχολιασμός: Ελένη Νίνα- Παζαρζή, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία, Περιβάλλον

Χρυσάνθη Χαρατσάρη, Επιστημονική Συνεργάτιδα, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σχολιασμός: Σοφία Μαυρίκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κυτταρικής Τεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.

13.30-14.30: Συζήτηση – Στρογγυλό Τραπέζι

Έρευνα για το Φύλο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ)

Συντονισμός: Ξένια Χρυσοχόου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

• Ειρήνη Αβραμοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

«Έμφυλη Βία και Ανθεκτικότητα την εποχή της Πανδημίας του Covid-19»

• Μαρία Καραμεσίνη, Καθηγήτρια

«Το ελληνικό σύστημα φροντίδας ηλικιωμένων αντιμέτωπο με τη δημογραφική γήρανση: οι προκλήσεις της συμπεριληπτικότητας και της ισότητας των φύλων»

• Αρετή Μαυρομμάτη -Λαγάνη, Υπ. Διδακτόρισσα/Υπότροφος: «Πολιτικές, φεμινιστικά κινήματα και διεκδικήσεις για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών: Συγκριτική μελέτη σε χώρες της Ευρώπης για την ενδοοικογενειακή βία».

• Γεωργία Πετράκη, Καθηγήτρια

«Έμφυλες διακρίσεις στις πολλαπλές κρίσεις»

14.30-15.30: Ελαφρύ γεύμα



Πηγή: https://elegyp.gr/el/

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος