Διαγωνισμός εικαστικής τέχνης για μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου – Μια δημιουργική δράση για την υγεία των θαλασσών

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος HELMEPA με ανακοίνωσή της «καλεί μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου (Α’ Β’ Γ’) να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν το δικό τους έργο για την προστασία και υγεία των θαλασσών (ζωγραφική, φωτογραφία, κολάζ, σύνθημα) με θέμα: «Απέραντο Γαλάζιο: Ο Κόσμος που Μένει να Ανακαλύψουμε» (Big Blue: The World Yet to Be Discovered).

Θα διακριθούν δύο έργα:

1 έργο μαθητή/μαθήτριας Λυκείου που θα «ντύσει» το νέο θερμός της HELMEPA, συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπωνύμου του/της καλλιτέχνη/ιδας

1 έργο μαθητή/μαθήτριας Γυμνασίου που θα «ντύσει» τη νέα τσάντα πολλαπλών χρήσεων της HELMEPA, συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπωνύμου του/της καλλιτέχνη/ιδας

Όλα τα έργα που πληρούν τα κριτήρια δύναται να αποτελέσουν μέρος Ομαδικής Έκθεσης με τίτλο «Ocean Aware Through Artivism», και θα προβληθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ιστοσελίδα της HELMEPA. Υποβολή έργων έως τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2025».

Υπενθυμίζεται ότι η HELMEPA εκτός από τον προαναφερόμενο διαγωνισμό για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, ήδη υλοποιεί ανάλογη δράση και για μαθητές και μαθήτριες Νηπιαγωγείου και Δημοτικού να δημιουργήσουν το δικό τους ομαδικό έργο τέχνης για την προστασία της Ποσειδωνίας, με θέμα: «Λιβάδια Ποσειδωνίας Tα Θαλασσινά μας δάση».

