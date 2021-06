Βελτιωμένη η επιδημιολογική εικόνα – Έως τα μέσα Ιουνίου η απαγόρευση κυκλοφορίας (video)

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εμβολιασμοί, με τους επιστήμονες να επισημαίνουν ότι το τείχος ανοσίας θα χτιστεί μέσα στο καλοκαίρι. Όσον αφορά στα περιοριστικά μέτρα, όπως η απαγόρευση κυκλοφορίας, θα συνεχίσουν να ισχύουν έως τις 15 Ιουνίου, καθώς ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ και δεν μπορεί να υπάρξει κανένας εφησυχασμός.

Αισιόδοξη για άλλη μία φορά είναι η εικόνα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για την πορεία της Covid-19 στη χώρα μας.

Η Ελλάδα είναι πράσινη στον δείκτη θετικότητας που εξακολουθεί να είναι κάτω από το όριο συναγερμού του 4%, ενώ βρίσκεται στο βαθύ πράσινο, μεταξύ των χωρών με τον υψηλότερο αριθμό διενεργούμενων τεστ ανά 100.000 κατοίκους.

«Η επιδημία θα σταματήσει με τον εμβολιασμό. Ή θα πρέπει να εμβολιαστούμε ή να αρρωστήσουμε για να αποκτήσουμε ανοσία» δήλωσε ο καθηγητής Μικροβιολογίας και μέλος της επιτροπής Λοιμωξιολόγων, Αλκιβιάδης Βατόπουλος.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα στοιχεία για το πρόγραμμα εμβολιασμού καταδεικνύουν ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχει χτιστεί το τείχος ανοσίας.

«Πρωταθλητές» στον εμβολιασμό είναι οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 75-79 ετών με ποσοστό που ξεπερνά το 82%, όπως ανέφεραν πηγές του υπουργείου Υγείας.

Επτά στους 10 ηλικιωμένους άνω των 60 ετών προσήλθαν ή έκλεισαν ραντεβού, όπως και έξι στους 10 πολίτες ηλικίας 40 έως 59 ετών.

Στην ηλικιακή κατηγορία 35 έως 39 ετών, η συμμετοχή έως τώρα φτάνει το 40%.

Εντός του Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι κατ’ οίκον εμβολιασμοί.

Από τους καταυλισμούς των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα νησιά του βόρειου Αιγαίου ξεκίνησε την Πέμπτη ο εμβολιασμός αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών στα νησιά και την ενδοχώρα.

«Χαίρομαι πολύ που βλέπω ότι το εμβολιαστικό πρόγραμμα υλοποιείται τώρα στους μετανάστες και τους πρόσφυγες στη Χίο, τη Σάμο και τη Λέσβο στην Ελλάδα, με την υποστήριξη ευρωπαϊκών πόρων. Κανένας από εμάς δεν θα είναι ασφαλής, έως ότου όλοι μας να είμαστε ασφαλείς» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, σε ανάρτησή του στο Twitter.

Very happy to see that the vaccination programme is now being rolled out to the migrant and refugee population of Chios, Samos and Lesvos in #Greece, with the support of #EU funding. None of us will be safe until all of us are safe. https://t.co/3z8b5Doyqc

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) June 3, 2021